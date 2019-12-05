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FIA F2 / Son dakika

FIA, alt seriler için de süper lisans sistemini düşünüyor

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FIA, alt seriler için de süper lisans sistemini düşünüyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Scott Mitchell
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
5 Ara 2019 06:27

FIA Başkanı Jean Todt, Formula 1'i destekleyen alt serilerde de hangi pilotun nerede yarışabileceğini belirleyen süper lisans sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

2015 F1 sezonunda Max Verstappen'in henüz 17 yaşındayken F1'de yarışmaya başlamasının ardından, spora giren sürücülere belli bir düzen getirmek için süper lisans sistemi kurallara eklendi.

Mevcut süper lisansa göre F1'de yarışmak isteyen pilotlar en az 18 yaşında olmak ve süper lisans almaya hak kazanmadan önce en az iki sezon tek koltuklu serilerde mücadele etmek zorunda. Ancak bunlar da yeterli değil. Alt serilerin zorluklarına göre pilotların bitirme pozisyonları kendilerine puan getiriyor. Son 3 sene içerisinde 40 puan toplayan sürücü süper lisans almaya hak kazanıyor.

Formula 2 sürücüsü Mahaveer Raghunathan, bu sene ceza puan sisteminde 24 puan aldığı için Red Bull Ring yarışından men cezası almıştı. Raghunathan böylece, ceza puan sisteminin gelmesinin ardından men cezası alan ilk sürücü oldu.

Raghunathan, Abu Dhabi'de de 12 ceza puanını tamamlamış oldu ancak sezonun son yarışına denk gelmesi ve sene sonunda ceza puanları siliniyor olduğu için ikinci defa ceza almadan kurtulmuş oldu.

Bu konuda bir şey yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Todt, "F1 için uyguladığımız süper lisans sisteminin, Formula 4'ten başlamak üzere Formula 3 ve Formula 2'ye yani daha alt kategorilere de uygulanması gerektiğine inanıyorum."

"Bu sorunu çözmemiz lazım. Araçlar çok hızlı ve rekabetçi. Çok fazla tekerlek tekerleğe yarış oluyor." dedi.

Todt'un bu açıklaması üzerine F2 takımlarının bazıları pilot standartlarının yükseltilmesi gerektiğini kabul etse de, bazıları kendilerinin iş yaptığını ve bazen sponsor destekli sürücüleri daha az deneyime rağmen yarıştırmak zorunda kaldıklarını kabul ettileri.

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Seri FIA F2
Editör Jack Benyon

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