Ferrari'nin genç sürücüsü Armstrong, F2'de DAMS adına yarışacak

Geçen yıl Formula 2'ye adım atan ve ART Grand Prix ile sadece iki podyum elde eden Armstrong, zorlu yılı 52 puanla 13. sırada tamamlamıştı.

2017'de İtalya Formula 4 şampiyonluğunu kazanan genç sürücü, 2019'da FIA Formula 3 Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlamıştı.

20 yaşındaki sürücü, Aralık ayındaki Bahreyn sezon sonu testinde zaten DAMS ile piste çıkmıştı.

Yeni Zelandalı sürücü, yeni sezonda daha önce Romain Grosjean, Davide Valsecchi ve Jolyon Palmer'ın şampiyonluk ipini göğüslediği DAMS adına mücadele edecek.

Armstrong, "DAMS'a katıldığım için çok heyecanlıyım. Formula 2 çok rekabetçi bir şampiyona ve yalnızca sekiz yarış olacak. Bundan ötürü kazanmaya alışmış deneyimli bir takımla beraber doğru adımlarla başlamak önemli olacak."

"DAMS, özellikle GP2 ve F2'de muazzam bir geçmişe sahip. Birlikte olunacak en iyi ekip olmasa bile en iyilerden biri."

"Takımla çalıştığım kısa süre zarfında, insanların kendilerinden en iyisini çıkardığını ve bana tam olarak ihtiyacım olanı verecek kaynaklara sahip olduklarını gördüm. Birlikte şampiyonluk hedefliyoruz."

“Benimle aynı hedeflere sahip oldukları için ikinci bitirmenin benim lehime olmadığı konusunda benimle hemfikirlerdi."

"Bu kadar sert rakiplerle bunu başarmak hiç de kolay olmayacak, ancak harika bir ekiple doğru ortamda olduğum zaman gerçekten özel şeyler yapabileceğimi hissediyorum."

Armstrong'un önümüzdeki hafta Fiorano'da Ferrari'nin 2018 F1 aracıyla test yapması planlanıyor. Bu teste Giuliano Alesi ve Robert Shwartzman da katılacak.

F2 sezonunun açılış yarış 26-28 Mart tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak.