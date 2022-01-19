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FIA F2 / Bahreyn Haberler

Ferrari'nin eski genç sürücüsü Armstrong, Hitech GP ile F2'de yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ferrari'nin eski genç yeteneği Marcus Armstrong, 2022 Formula 2 sezonu için DAMS ekibinden ayrılarak Hitech'e katıldı.

Ferrari'nin eski genç sürücüsü Armstrong, Hitech GP ile F2'de yarışacak

2020 yılında ART Grand Prix için yarışan ve 2021 yılında DAMS'a geçen Armstrong, Formula 2'deki üçüncü yılı için Hitech ile anlaştı.

Hitech, geçtiğimiz hafta, 2022 sezonu için Juri Vips'le devam edeceğini fakat Liam Lawson'ın yeni sezonda Carlin'e katılacağını açıklamıştı. 

Bugün itibariyle Vips'in takım arkadaşının Armstrong olacağı duyuruldu..

Formula 2'de geçirdiği zorlu ilk yılın ardından geçen yıl Cidde'deki sprint yarışını kazanan Armstrong, sezonu 13. sırada tamamlamıştı.

Armstrong, ”Bu sezon Formula 2'de Hitech'e katılacağım için çok heyecanlıyım."

“Takım patronu Oliver Oakes birkaç yıl önce beni Avrupa'ya getiren kişiydi ve bu yüzden takımın ilk yıllarını gördüm."

"O günden bu yana Formula 2 ve Formula 3'ün önemli takımlarından birisi oldular."

“Başarılı bir insan grubuyla çalışmayı ve sahip olduğum her şeyi yeni Hitech ekibime vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Armstrong, F4 İtalya şampiyonluğu sonrası Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılmıştı fakat geride kalan beş yılın ardından programdan çıkarıldı.

Armstrong'un kontrat imzalamasıyla birlikte griddeki boş koltuk sayısı daha da azalmış oldu.

Şu anda gridde beş takımda birer boş koltuk bulunuyor. Bu takımlar VAR, ART, Campos, Trident ve Charouz.

Yeni sezonda Charouz ile yarışacak Cem Bölükbaşı'nın takım arkadaşı henüz belli olmadı.

Marcus Armstrong, Dams

Marcus Armstrong, Dams

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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