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FIA F2 Monza

F3 şampiyonu Fornaroli, 2025 F2 sezonu için Invicta ile anlaştı

Yeni F3 şampiyonu, 2025 F2 gridinde açıklanan ilk sürücü oldu.

Sam Hall
Sam Hall
Leonardo Fornaroli, Invicta

Leonardo Fornaroli, Monza'daki Formula 3 şampiyonluğunun ardından Invicta tarafından 2025 Formula 2 pilotlarından biri olarak ilan edildi.

19 yaşındaki pilot Pazar günü, Christian Mansell'i son virajda geçtikten sonra üçüncülük için vatandaşı Gabriele Mini'yi geride bırakarak F3 şampiyonluğunu kazanan ilk İtalyan oldu.

Bayrağı ikinci sırada gören Mini, daha sonra öngörülen minimum lastik basınçlarına uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edilirken, Fornaroli 23 puan farkla zafere ulaştı.

Fornaroli ayrıca, yedi podyum finişinin yer aldığı istikrarlı bir sezonun ardından, bir yarış galibiyeti almadan puan sıralamasında zirveye çıkan ilk sürücü oldu.

Invicta'ya geçiş, Fornaroli'nin 2022 Formula Regional Avrupa serisinde ve her iki F3 sezonunda da yarıştığı Trident ile olan üç yıllık ilişkisini sona erdiriyor.

Norfolk ekibi şu anda 2023 F3 şampiyonu Gabriel Bortoleto ve Kush Maini'yi bünyesinde barındırıyor ve Dallara'nın F2 2024 şasisinin ilk yılında Takımlar Sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

Fornaroli, “F3 şampiyonluğunu bu haberle kutlayabildiğim için çok mutluyum ve gelecek sezon F2'ye geçmek için sabırsızlanıyorum”

“Invicta Racing, bu sezon da dahil olmak üzere F2'deki en iyi takımlardan biri olduğunu uzun yıllar boyunca kanıtladı.

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

“2025 sezonunda takımla birlikte çalışacağım için gerçekten heyecanlıyım. Bu vesileyle Trident'e geçtiğimiz üç yıl için teşekkür etmek istiyorum, gerçekten F3'teki en iyi takım onlar.”

“F3'teki en iyi takımdan F2'deki en iyi takıma geçmek gerçekten bir rüyanın gerçekleşmesi demek.” dedi.

Tutarlılık Fornaroli'nin başarısının anahtarı olsa da en son 2021'de Orta Avrupa Bölgesi F4 ve İtalya F4 şampiyonalarının her birinde birer zafer kazandığından, ilk F2 sezonunda yarış kazanma yeteneği hakkında sorular sorulacak.

Fornaroli, 2025 sezonunun başlangıcındaki ilk yarışından önce, yeni takımıyla Abu Dabi'deki sezon sonrası testine katılacak.

Invicta takım müdürü Andy Roche, “Leonardo'yu 2025 için takımımıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

“F3 şampiyonluğunu kazanmak onun için inanılmaz bir başarı ve 2025'te harika bir iş çıkaracağından hiç şüphem yok. Leonardo'nun tek koltuklu kariyerini birkaç yıldır takip ediyoruz ve olağanüstü bir yetenek olduğu açık.”

“Bu yıl Gabriel'in izinden giderek, son F3 şampiyonunun art arda ikinci kez ekibimize katılmasından büyük heyecan duyuyoruz.” dedi.

Bortoleto'nun Pazar günkü F2 yarışında gridde sonuncu sıradayken elde ettiği zafer, şampiyona lideri Isack Hadjar'ın (Campos) üç yarış kala 10,5 puan gerisine düşmesini sağladı.

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