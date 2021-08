F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor

Bu sezon Formula 1'in alt kategorileri radikal bir formata adım attılar. Normalde yapılan yarış sayısı korunsa da yarış hafta sonu sayıları azaldı ve bir hafta sonunda yapılan yarış sayısı üçe çıkarıldı.

F2 ve F3'ün, takımların tasarruf yapabilmesi için geçtiği bu formatta, sıralamadan sonra iki tersine grid yarış var.

Bu sistem, takımların masraflarını düşürmüş ve heyecan verici yarışlar üretmiş olsa da gelecek yıl için inceleme altına alındı ve bazı öğeler değişebilir.

Şampiyona patronu Bruno Michel, yeni formatın artılarını ve eksilerini değerlendirdi ve aynı zamanda gelecek yıl için FIA ve Formula 1 ile birlikte tartışmalara başladıklarını açıkladı. Takvim hakkındaki kararın yakın zamanda alınması bekleniyor.

Michel şu ifadeleri kullandı: ''Artılara ve eksilere bakacağız ancak bu vermesi kolay bir karar değil.''

''Bu yeni formatın pist üzerinde iyi çalıştığını söyleyebilirim ve bundan mutluyum ancak asıl soru şu: 'Bu takvim anlamında mantıklı mı?''

Yeni formatın yarattığı en büyük şikayetlerden biri, iki yarış arasındaki uzun ara oldu.

Formula 2 takvimi, bu açıdan çok eleştiri aldı ve bu eleştirileri yapanların arasına sürücüler de dahildi. Alt seri, Bahreyn'de sezon açılışı yaptıktan sonra Monako'daki ikinci yarış hafta sonuna kadar sekiz haftalık bir ara verdi. Aynı zamanda altıncı yarış hafta sonundaki Sochi'den sonra, Suudi Arabistan'a kadar 10 haftalık bir ara verilecek.

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing leads Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi at the start of the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images