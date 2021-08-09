F2'yle F3, 2022 için takvim ve format değişiklikleri yapmayı değerlendiriyor

Bu sezon Formula 1'in alt kategorileri radikal bir formata adım attılar. Normalde yapılan yarış sayısı korunsa da yarış hafta sonu sayıları azaldı ve bir hafta sonunda yapılan yarış sayısı üçe çıkarıldı.

F2 ve F3'ün, takımların tasarruf yapabilmesi için geçtiği bu formatta, sıralamadan sonra iki tersine grid yarış var.

Bu sistem, takımların masraflarını düşürmüş ve heyecan verici yarışlar üretmiş olsa da gelecek yıl için inceleme altına alındı ve bazı öğeler değişebilir.

Şampiyona patronu Bruno Michel, yeni formatın artılarını ve eksilerini değerlendirdi ve aynı zamanda gelecek yıl için FIA ve Formula 1 ile birlikte tartışmalara başladıklarını açıkladı. Takvim hakkındaki kararın yakın zamanda alınması bekleniyor.

Michel şu ifadeleri kullandı: ''Artılara ve eksilere bakacağız ancak bu vermesi kolay bir karar değil.''

''Bu yeni formatın pist üzerinde iyi çalıştığını söyleyebilirim ve bundan mutluyum ancak asıl soru şu: 'Bu takvim anlamında mantıklı mı?''

Yeni formatın yarattığı en büyük şikayetlerden biri, iki yarış arasındaki uzun ara oldu.

Formula 2 takvimi, bu açıdan çok eleştiri aldı ve bu eleştirileri yapanların arasına sürücüler de dahildi. Alt seri, Bahreyn'de sezon açılışı yaptıktan sonra Monako'daki ikinci yarış hafta sonuna kadar sekiz haftalık bir ara verdi. Aynı zamanda altıncı yarış hafta sonundaki Sochi'den sonra, Suudi Arabistan'a kadar 10 haftalık bir ara verilecek.

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing leads Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi at the start of the race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alt serilerde iki yarış hafta sonu arasındaki fark genelde çok fazla oluyor ve aynı zamanda sıralama formatının da zor olmasıyla, taraftarlar formatı tam olarak anlayamıyor ve pekiştiremiyor.

Değerlendirme altında olan sistemin olumsuz yönleri hakkında konuşan Michel, ''Eğer duruma objektif olarak bakarsak, ilk söyleyeceğim şey yarışlar arasında çok fazla ara olması. Bu durumun [neden sorun olduğunu] anlıyoruz ve taraftarlarımızdan da bununla ilgili taraftarlarımızdan çok açık şekilde geri dönüşler aldık.''

''Şampiyonaya dahil olmak bir aylık ara olduğunda daha zor, hatta bazı yarışlar arasında iki ay var. Silverstone'a gittiğimiz zaman herkes Bakü'yü unuttu, sorun burada. Bu dikkatlice bakmamız gereken bir şey çünkü bu yüzden taraftarlarımızı kaybetmek istemiyoruz.''

''Söyleyebileceğim ikinci şey ise formatın anlamak için fazla karışık olması. Bunu sürekli olarak açıklamamız gerekiyor. Yarışlarımızın da her ay veya bir buçuk ayda bir olması taraftarların formatı anlamasına katkıda bulunmuyor.''

''İnsanların sürekli söylediği şeylerden biri de F3 ve F2'yi, F1'le aynı hafta sonunda birlikte görmek. Bu iyi bir şey ancak F1'i istediğimiz kadar desteklememize yardımcı olmuyor çünkü çok fazla yarış yapamıyoruz.''

''Son olarak da bu, F2'deki üç yarışlık bir hafta sonu takımlar için çok ağır geçiyor.'' dedi.

Ancak Michel yeni sistemin Formula 3'ün izlenme sayılarını artırdığını da ekledi.

Dennis Hauger, Prema Racing, Jack Doohan, Trident Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

''Daha az yarış hafta sonumuz olduğu için takımların gelirlerini indirdik tabii ki.''

''Lojistik harcamalar artık daha az ancak bu, tüm harcamaların düştüğü anlamına gelmiyor çünkü tüm takımlar pandemiden dolayı çok ağır protokoller takip etmeliler.''

''F1 yarış hafta sonlarının sayıları arttı ve bu hafta sonları F2 ve F3 hafta sonlarını destekleyebilirler ve şu anda ikisi ayrı.''

''Formula 3'ün bazı F1 hafta sonlarındaki tek alt seri olmasından dolayı izlenmeleri arttı. Kesinlikle çok büyük bir fark oluştu.''

''Genel olarak Formula 2'den konuşmak gerekirse, televizyonda ve sosyal medyada da izlenmeler arttı. Bunların hepsi çok önemli.''

''Sportif açıdan her şeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz, bu da heyecan verici yarışlar demek oluyor. Cumartesi günü ilgi çekici sonuçlar alan sürücülerimiz var ve bu bizim kategorimiz için çok önemli.''

''Pazar günü ise asıl yarış var ve bence format, şu ana kadar işe yaradı.''