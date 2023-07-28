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FIA F2 / Spa Haberler

F2'de oyuncu değişikliği: Benavides kovuldu, yerini Josh Mason aldı

PHM Racing by Charouz, bu sezon hiç puan alamayan Brad Benavides ile yolları ayırdı, kendisinin yerini Josh Mason dolduracak.

Altay Gök
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Brad Benavides, PHM Racing by Charouz

Sezonun puansız iki isminden biri konumundaki Benavides, çoğunlukla kazalar ve acemi hatalarıyla gündeme gelmekteydi.

Son olarak Silverstone'da her iki yarışı 18. sırada tamamlayan Benavides'in günlerinin sayılı olduğu tahmin ediliyordu, PHM Racing by Charouz da Spa'daki mücadele öncesi nihai kararı alarak Amerikalı sürücüyle yolları ayırdı.

Geçen yıl F3 ile FIA şampiyonalarına giriş yapan Benavides, şampiyonadaki tek sezonunu 23. sırada tamamlamasının ardından F2'ye yükselmişti.

Benavides'in yerini yine tartışmalı denebilecek bir isim alıyor: Euroformula Open sürücüsü Josh Mason.

2.5 sezondur EF Open'da mücadele eden 21 yaşındaki Mason, şu ana kadar dört galibiyete imza atmış vaziyette.

Mason ile ilgili bir diğer önemli detay, kendisinin Lewis Hamilton'dan bu yana F2'de yarışan ilk siyahi sürücü olması.

Takımın resmi açıklamasında Mason, "Karışık duygular içindeyim, heyecanlı ve gerginim."

"Islak zeminde gerçekleşecek bir Spa yarışında F2'ye geçiş yapmak zorlayıcı, yine de PHM Racing by Charouz ile kariyerime başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Bon Vavrick, "Josh'u aramızda görmekten mutluyuz."

"Bir çaylak olarak zor bir hafta sonu kendisini bekliyor, takım olarak biz de zorlanacağız. Kendisini süreç boyunca F2'ye hazırlamak bizim görevimiz." dedi.

EF Open'dan direkt F2'ye geçiş yapan son sürücü 2021 sezonunda Gianluca Petecof idi, ancak epey zorlandıktan sonra birkaç yarış içinde koltuğunu kaybetmişti.

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F2 Macaristan: Doohan sezonun ilk galibiyetine ulaştı, Pourchaire 6. sırada

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