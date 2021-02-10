F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Christian Lundgaard ve Guan Yu Zhou, Formula 2 kariyerlerine bir sene daha devam edecekler. Danimarkalı Lundgaard ve Çinli Zhou, Alpine'ın genç sürücü akademisinde yer alıyorlar ve ikisi de 2021'de akademinin bir üyesi olacaklar.

İkili, 2020'de de Formula 2'de, an itibariyle onlarla yola devam eden takımları ART Grand Prix ve UNI-Virtuosi ile yarışmışlardı.

Zhou, kategorideki üçüncü senesinde, aynı bir önceki iki senede de olduğu gibi, yola UNI-Virtuosi ile devam ederken, Lundgaard ise serideki ikinci senesinde de ART ile anlaşmaya vardı.

Danimarkalı genç yetenek, 2017 yılında İspanya Formula 4'ü çaylak sezonunda kazanmasının ardından, 2018'de Formula Renault Eurocup'a geçti ve ikinci oldu. 2019'da Formula 3'e geçiş yapan Lundgaard, 2020'de ise ART Grand Prix ile F2'de yarışmaya başladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonada yedinci sırada tamamlayan Lundgaard için önemli olan şeylerden birkaçı, sezon sonuna kadar onu şampiyona savaşında tutabilecek istikrarlı sonuçlar yakalaması ve geçtiğimiz sezonun ortalarında yaşadığı form düşüklüklerinden kaçınması.

Zhou ise an itibariyle kariyerinde bir değişim yaşıyor gibi görünüyor. Çinli pilot, Formula 2'deki üçüncü senesine, Formula 1'e geçme parolasıyla başlayacak. Seriden ayrılan Ilott'un yerine UNI-Virtuosi'ye geçiş yapan Felipe Drugovich ile Guan Yu Zhou arasında büyük bir iç savaş çıkacağı ortada.

Lundgaard'ın açıklamaları şu şekilde: "2020, benim Formula 2'deki ilk senem oldu. Pist içerisinde olduğu kadar pistin dışında da pek çok şey öğrendim. Aradığım sonuçları yakalama fırsatım olmadı, ancak buna rağmen 2019'da F3'tekine göre daha fazla podyum yakaladım."

"Ancak geçtiğimiz sezonda şunu anladık ki tüm alanlarda aynı yöne doğru ilerlersek ve çok çalışırsak, iyi sonuçlar için mücadele edebiliriz. Takımıma olan inancım yüksek ve hepimiz aynı hedefe sahibiz."

Zhou ise şunları söyledi: "Bu kadar profesyonel bir takım adına bir sene daha çalışmaya devam edecek olmak beni çok gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz sezon elimizdeki potansiyeli gösterme fırsatı yakaladık, 2021 için ise sadece tek bir hedefimiz var: Şampiyonluğu kazanmak!"