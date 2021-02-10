Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Assen
23 Nis
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

paylaşım
yorumlar
F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Efe Kahya, Editör

F2'nin 2021 sezonu için ART Grand Prix ve UNI-Virtuosi, üst üste ikinci senede Christian Lundgaard ve Guan Yu Zhou ile anlaştıklarını duyurdular - her iki takımın da hedefi şampiyonluk.

Christian Lundgaard ve Guan Yu Zhou, Formula 2 kariyerlerine bir sene daha devam edecekler. Danimarkalı Lundgaard ve Çinli Zhou, Alpine'ın genç sürücü akademisinde yer alıyorlar ve ikisi de 2021'de akademinin bir üyesi olacaklar.

İkili, 2020'de de Formula 2'de, an itibariyle onlarla yola devam eden takımları ART Grand Prix ve UNI-Virtuosi ile yarışmışlardı.

Zhou, kategorideki üçüncü senesinde, aynı bir önceki iki senede de olduğu gibi, yola UNI-Virtuosi ile devam ederken, Lundgaard ise serideki ikinci senesinde de ART ile anlaşmaya vardı.

Danimarkalı genç yetenek, 2017 yılında İspanya Formula 4'ü çaylak sezonunda kazanmasının ardından, 2018'de Formula Renault Eurocup'a geçti ve ikinci oldu. 2019'da Formula 3'e geçiş yapan Lundgaard, 2020'de ise ART Grand Prix ile F2'de yarışmaya başladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyonada yedinci sırada tamamlayan Lundgaard için önemli olan şeylerden birkaçı, sezon sonuna kadar onu şampiyona savaşında tutabilecek istikrarlı sonuçlar yakalaması ve geçtiğimiz sezonun ortalarında yaşadığı form düşüklüklerinden kaçınması.

 

Zhou ise an itibariyle kariyerinde bir değişim yaşıyor gibi görünüyor. Çinli pilot, Formula 2'deki üçüncü senesine, Formula 1'e geçme parolasıyla başlayacak. Seriden ayrılan Ilott'un yerine UNI-Virtuosi'ye geçiş yapan Felipe Drugovich ile Guan Yu Zhou arasında büyük bir iç savaş çıkacağı ortada.

Lundgaard'ın açıklamaları şu şekilde: "2020, benim Formula 2'deki ilk senem oldu. Pist içerisinde olduğu kadar pistin dışında da pek çok şey öğrendim. Aradığım sonuçları yakalama fırsatım olmadı, ancak buna rağmen 2019'da F3'tekine göre daha fazla podyum yakaladım."

"Ancak geçtiğimiz sezonda şunu anladık ki tüm alanlarda aynı yöne doğru ilerlersek ve çok çalışırsak, iyi sonuçlar için mücadele edebiliriz. Takımıma olan inancım yüksek ve hepimiz aynı hedefe sahibiz."

Zhou ise şunları söyledi: "Bu kadar profesyonel bir takım adına bir sene daha çalışmaya devam edecek olmak beni çok gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz sezon elimizdeki potansiyeli gösterme fırsatı yakaladık, 2021 için ise sadece tek bir hedefimiz var: Şampiyonluğu kazanmak!"

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

Önceki haber

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Guan Yu Zhou , Christian Lundgaard
Takımlar ART Grand Prix , RUSSIAN TIME
Editör Marco Di Marco

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin'in Vettel'in yeni aracı için verdiği ipuçları

6s
2
Formula 1

Formula 1 yeni sezonda gökkuşağı temasını kullanmayacak

56 dk
3
Formula 1

Albers: "Hamilton daha çok para kazanabileceği bir takım olup olmadığına bakacaktır"

3s
4
Formula 1

Hamilton'ın babası Anthony: "Lewis'in hedefi şampiyonluk rekoru değil"

2s
5
GENEL

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

1g
Son Haberler
F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
F2

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

17dk
Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
F2

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

2s
Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor
F2

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor

8 Şub 2021
Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek
F2

Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek

29 Oca 2021
Eski F1 pilotu Merhi, iki yıl aradan sonra Formula 2'ye dönebilir
F2

Eski F1 pilotu Merhi, iki yıl aradan sonra Formula 2'ye dönebilir

28 Oca 2021
Marco Di Marco More from
Marco Di Marco
Tsunoda, AlphaTauri ile Misano'da piste çıktı
Formula 1 / Son dakika

Tsunoda, AlphaTauri ile Misano'da piste çıktı

Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak
FIA F3 / Son dakika

Red Bull'un genç sürücüsü Hauger, Prema ile F3'te yarışacak

Tsunoda, Abu Dhabi'deki testin ardından "yorgun" hissediyor Abu Dhabi sezon sonu testi
Formula 1 / Röportaj

Tsunoda, Abu Dhabi'deki testin ardından "yorgun" hissediyor

More from
Guan Yu Zhou
Zhou: "Alonso bana ve takıma birçok tavsiyede bulundu"
Formula 1 / Son dakika

Zhou: "Alonso bana ve takıma birçok tavsiyede bulundu"

Lundgaard, Piastri ve Zhou Bahreyn'de teste katılacak
Formula 1 / Son dakika

Lundgaard, Piastri ve Zhou Bahreyn'de teste katılacak

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü
FIA F2 / Özel Haber

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü

More from
ART Grand Prix
Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!
FIA F3 / Son dakika

Correa, 2021 yılında ART ile Formula 3'e dönüyor!

Sauber'in genç sürücüsü Pourchaire, ART ile F2'de yarışacak
FIA F2 / Son dakika

Sauber'in genç sürücüsü Pourchaire, ART ile F2'de yarışacak

Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı Mugello
FIA F2 / Yarış raporu

Mugello F2: Lundgaard rahat şekilde kazandı, Vips ilk podyumunu aldı

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin'in Vettel'in yeni aracı için verdiği ipuçları
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin'in Vettel'in yeni aracı için verdiği ipuçları

Albers: "Hamilton daha çok para kazanabileceği bir takım olup olmadığına bakacaktır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Albers: "Hamilton daha çok para kazanabileceği bir takım olup olmadığına bakacaktır"

Hamilton'ın babası Anthony: "Lewis'in hedefi şampiyonluk rekoru değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın babası Anthony: "Lewis'in hedefi şampiyonluk rekoru değil"

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı
GENEL GENEL / Son dakika

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

Formula 1 yeni sezonda gökkuşağı temasını kullanmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 yeni sezonda gökkuşağı temasını kullanmayacak

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'in görüşeceği sprint yarışının ayrıntıları belli oldu

Wolff: "Lauda hayatta olsaydı, Hamilton'ı takımda tutmamızı isterdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Lauda hayatta olsaydı, Hamilton'ı takımda tutmamızı isterdi"

Rossi: "F1'de yarışmak istemedim çünkü başlangıçta test sürücüsü olmam gerekiyordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rossi: "F1'de yarışmak istemedim çünkü başlangıçta test sürücüsü olmam gerekiyordu"

Son Haberler

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
F2 FIA F2 / Son dakika

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
F2 FIA F2 / Son dakika

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor
F2 FIA F2 / Son dakika

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor

Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek
F2 FIA F2 / Son dakika

Roy Nissany, DAMS ile F2'de yarışmaya devam edecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.