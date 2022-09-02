Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Lawson: "Herta iddiaları benim için pek bir şeyi değiştirmiyor" Sonraki / F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı
FIA F2 / Zandvoort Antrenman raporu

F2 Zandvoort: Antrenman seansında Doohan lider

Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansını Jack Doohan ilk sırada tamamladı.

Ekleyen:
, Editör
F2 Zandvoort: Antrenman seansında Doohan lider
Haberi dinle

Zandvoort'ta gerçekleştirilen 45 dakikalık antrenman seansı, hava durumunun iyiye gitmesinin ardından kuru zeminde gerçekleşti.

Zorlu ve dar pistte seansın başlamasından yalnızca 10 dakika sonra kırmızı bayrak çıktı çünkü Van Amersfoort sürücüsü David Beckmann pist dışına çıktı ve aracı çakıl havuzuna saplandı.

Sonrasında aracını çakıl havuzundan çıkarmayı başardı ancak piste çok fazla çakıl saçıldı.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve Jack Doohan kısa bir süre içerisinde  1:24.268 yaparak liderliğe çıktı.

Bu turdan yalnızca birkaç dakika sonra günün ikinci kırmızı bayrağı sallandı.

Bunun sebebi ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti'nin aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmasıydı.

Uzun temizlik periyodunun ardından Doohan hızlı turlarla en iyi dereceyi daha da geliştirdi ve 1:22.967'ye kadar indi. Bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Avustralyalı sürücü seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Onu 0.323 saniye geriden Ayumu Iwasa takip ederken, şampiyona lideri Felipe Drugovich üçüncü ve Belçika'ya damga vuran Liam Lawson dördüncü oldu.

İlk beşi Dennis Hauger tamamlarken, Vesti kazaya rağmen altıncı, Logan Sargeant yedinci, Amaury Cordeel sekizinci ve Theo Pourchaire dokuzuncu oldu. İlk onu Richard Verschoor tamamladı.

Charouz Racing System sürücüleri Enzo Fittipaldi ve Tatiana Calderon son iki sırada yer aldılar.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 15 1'22.967  
2 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 17 1'23.290 0.323
3 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 17 1'23.369 0.402
4 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 16 1'23.402 0.435
5 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 15 1'23.414 0.447
6 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 9 1'23.453 0.486
7 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 16 1'23.463 0.496
8 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 18 1'23.537 0.570
9 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 16 1'23.584 0.617
10 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 17 1'23.595 0.628
11 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 15 1'23.839 0.872
12 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'23.955 0.988
13 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 16 1'23.970 1.003
14 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 15 1'23.987 1.020
15 Australia Calan Williams Italy Trident 15 1'24.008 1.041
16 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 16 1'24.033 1.066
17 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 16 1'24.077 1.110
18 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 16 1'24.126 1.159
19 Israel Roy Nissany France DAMS 16 1'24.297 1.330
20 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 17 1'24.476 1.509
21 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 17 1'24.608 1.641
22 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 17 1'25.824 2.857
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Lawson: "Herta iddiaları benim için pek bir şeyi değiştirmiyor"
Önceki haber

Lawson: "Herta iddiaları benim için pek bir şeyi değiştirmiyor"
Sonraki haber

F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı

F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı
Daha fazlası
Ezel Tan
Showlin: "Spa'ya göre her anlamda daha iyiyiz" Hollanda GP
Formula 1

Showlin: "Spa'ya göre her anlamda daha iyiyiz"

Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız" Hollanda GP
Formula 1

Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"

Norris: "Farklı pist türü sayesinde olmamız gereken yere döndük" Hollanda GP
Formula 1

Norris: "Farklı pist türü sayesinde olmamız gereken yere döndük"

Son Haberler

F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı
FIA F2 FIA F2

F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı

Felipe Drugovich, Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

F2 Zandvoort: Antrenman seansında Doohan lider
FIA F2 FIA F2

F2 Zandvoort: Antrenman seansında Doohan lider

Zandvoort'ta gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansını Jack Doohan ilk sırada tamamladı.

Lawson: "Herta iddiaları benim için pek bir şeyi değiştirmiyor"
Formula 1 Formula 1

Lawson: "Herta iddiaları benim için pek bir şeyi değiştirmiyor"

AlphaTauri yedek ve test pilotu Liam Lawson, Colton Herta'nın F1'e geçeceğine yönelik iddialarının kendisi açısından pek bir şeyi değiştirmediğini söylüyor.

Drugovich, 2023'te F1'de yedek pilot olmayı hedefliyor
FIA F2 FIA F2

Drugovich, 2023'te F1'de yedek pilot olmayı hedefliyor

Formula 2 şampiyona lideri Felipe Drugovich, 2023'te yarış koltuğu için yeterli yer olmadığını, bu yüzden F1'de yedek pilot olmayı hedeflediğini ve kendisinin herhangi bir akademiye üye olmamasının avantaj olabileceğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.