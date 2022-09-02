F2 Zandvoort: Antrenman seansında Doohan lider

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Zandvoort'ta gerçekleştirilen 45 dakikalık antrenman seansı, hava durumunun iyiye gitmesinin ardından kuru zeminde gerçekleşti.

Zorlu ve dar pistte seansın başlamasından yalnızca 10 dakika sonra kırmızı bayrak çıktı çünkü Van Amersfoort sürücüsü David Beckmann pist dışına çıktı ve aracı çakıl havuzuna saplandı.

Sonrasında aracını çakıl havuzundan çıkarmayı başardı ancak piste çok fazla çakıl saçıldı.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve Jack Doohan kısa bir süre içerisinde 1:24.268 yaparak liderliğe çıktı.

Bu turdan yalnızca birkaç dakika sonra günün ikinci kırmızı bayrağı sallandı.

Bunun sebebi ART Grand Prix sürücüsü Frederik Vesti'nin aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmasıydı.

Uzun temizlik periyodunun ardından Doohan hızlı turlarla en iyi dereceyi daha da geliştirdi ve 1:22.967'ye kadar indi. Bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Avustralyalı sürücü seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Onu 0.323 saniye geriden Ayumu Iwasa takip ederken, şampiyona lideri Felipe Drugovich üçüncü ve Belçika'ya damga vuran Liam Lawson dördüncü oldu.

İlk beşi Dennis Hauger tamamlarken, Vesti kazaya rağmen altıncı, Logan Sargeant yedinci, Amaury Cordeel sekizinci ve Theo Pourchaire dokuzuncu oldu. İlk onu Richard Verschoor tamamladı.

Charouz Racing System sürücüleri Enzo Fittipaldi ve Tatiana Calderon son iki sırada yer aldılar.

Seans sonucu: