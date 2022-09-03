F2 Zandvoort: Sprint yarışında zafer Armstrong'un

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Yarışa ikinci sıradan başlayan Hitech GP sürücüsü, ilk virajda Clement Novalak'ı geçerek liderliğe yükseldi.

O andan sonra yarışı domine eden Armstrong, 29. turdaki güvenlik aracından sonraki yeniden startta da yerini korumasının ardından damalı bayrağı ilk sırada görerek yarışı kazandı.

MP Motorsport'un kendi evindeki yarışta ikinci olan Novalak, F2'deki ilk podyumunu kazanırken, geçen senenin F3 şampiyonu Dennis Hauger, 3. olarak Bakü'den sonraki en iyi sonucunu aldı ve podyumu tamamlamayı başardı.

Pole pozisyonundan başlayan Novalak, startta patinaja düşünce Armstrong onu geçerek ilk sırayı ele geçirdi. Hauger ise 3. virajda alt çizgiyi kullanarak Juri Vips'i geçti ve 3. sıraya yükseldi.

Liam Lawson da Vips'i 12. virajda geçti ve ikili arasında sert bir mücadele yaşandı. Lawson dördüncülüğü ele geçirirken Vips pist dışına çıktı.

Theo Pourchaire'nin kötü şansı, ikinci turda devam etti ve o turun ilk virajında 15. sıra için David Beckmann'ı geçmeye çalışırken pist dışına çıktı.

3. tura gelindiğinde Armstrong, Novalak ile farkı 1.5 saniyeye çıkarırken, o turda Ayumu Iwasa, Richard Verschoor'un arkasında 6. sıradaydı. DAMS sürücüsü, kendi evinde yarışan Verschoor'u geçmeyi başaramadı.

Olli Caldwell'in 1. virajda pist dışına çıkmasının ardından bir süre sarı bayraklar sallandı. Bariyerlere vuran Caldwell, oradan çıkmayı başardı ve yeni bir ön kanat için pite geldi ancak 13. turda yarışı tamamen bıraktı.

5. tur civarında Hauger, Novalak ile farkı kapatıyor gibiydi ancak bir sonraki tur Novalak, farkı yeniden DRS aralığının üstüne çıkardı.

Dennis Hauger, Prema Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Hauger, 8. turda yeniden Armstrong'la farkı kapatan Novalak'ın DRS aralığına girdi ancak her iki pilot da atak yapmayı başaramadı.

Verschoor, 24. turda Vips'e ikinci virajda atak yapmaya çalıştı ancak o da geçiş yapamadı.

26. turda Jehan Daruvala'nin 8. virajda spin atmasının ardından bir süre sarı bayraklar sallansa da Daruvala devam etmeyi başardı ve sonunda 17. olabildi.

Daruvala'nun olayından kısa süre sonra, gridde aracını stop ettirdiği için pit yolundan başlayan Tatiana Calderon'un 2. virajda çakış havuza saplanmasının ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından mücadele son turda devam etti ancak Armstrong yerini rahat bir şekilde koruyarak kazanmayı başardı.

Yeniden startta kazançlı çıkan tek isim Iwasa oldu. Iwasa, 1. virajda dışarıdan yaptığı atakla Verschoor'u geride bırakarak 6. olmayı başardı.

Bu yarıştan puan almayı başaran isimler sırasıyla Armstrong, Novalak, Hauger, Lawson, Vips, Iwasa, Verschoor ve Logan Sargeant oldular.

F2 Zandvoort Sprint yarışı sonucu - 29 tur