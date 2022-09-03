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FIA F2 / Zandvoort Haberler

F2 Zandvoort: Sprint yarışında zafer Armstrong'un

Formula 2'nin Zandvoort'ta gerçekleştirilen ilk yarışında zafer, son turdaki mücadelenin ardından Marcus Armstrong'un oldu. Armstrong, bu sezonki 3., kariyerindeki ise 4. F2 zaferini elde etti.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
F2 Zandvoort: Sprint yarışında zafer Armstrong'un
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Yarışa ikinci sıradan başlayan Hitech GP sürücüsü, ilk virajda Clement Novalak'ı geçerek liderliğe yükseldi.

O andan sonra yarışı domine eden Armstrong, 29. turdaki güvenlik aracından sonraki yeniden startta da yerini korumasının ardından damalı bayrağı ilk sırada görerek yarışı kazandı.

MP Motorsport'un kendi evindeki yarışta ikinci olan Novalak, F2'deki ilk podyumunu kazanırken, geçen senenin F3 şampiyonu Dennis Hauger, 3. olarak Bakü'den sonraki en iyi sonucunu aldı ve podyumu tamamlamayı başardı.

Pole pozisyonundan başlayan Novalak, startta patinaja düşünce Armstrong onu geçerek ilk sırayı ele geçirdi. Hauger ise 3. virajda alt çizgiyi kullanarak Juri Vips'i geçti ve 3. sıraya yükseldi.

Liam Lawson da Vips'i 12. virajda geçti ve ikili arasında sert bir mücadele yaşandı. Lawson dördüncülüğü ele geçirirken Vips pist dışına çıktı.

Theo Pourchaire'nin kötü şansı, ikinci turda devam etti ve o turun ilk virajında 15. sıra için David Beckmann'ı geçmeye çalışırken pist dışına çıktı.

3. tura gelindiğinde Armstrong, Novalak ile farkı 1.5 saniyeye çıkarırken, o turda Ayumu Iwasa, Richard Verschoor'un arkasında 6. sıradaydı. DAMS sürücüsü, kendi evinde yarışan Verschoor'u geçmeyi başaramadı.

Olli Caldwell'in 1. virajda pist dışına çıkmasının ardından bir süre sarı bayraklar sallandı. Bariyerlere vuran Caldwell, oradan çıkmayı başardı ve yeni bir ön kanat için pite geldi ancak 13. turda yarışı tamamen bıraktı.

5. tur civarında Hauger, Novalak ile farkı kapatıyor gibiydi ancak bir sonraki tur Novalak, farkı yeniden DRS aralığının üstüne çıkardı.

Dennis Hauger, Prema Racing

Dennis Hauger, Prema Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Hauger, 8. turda yeniden Armstrong'la farkı kapatan Novalak'ın DRS aralığına girdi ancak her iki pilot da atak yapmayı başaramadı.

Verschoor, 24. turda Vips'e ikinci virajda atak yapmaya çalıştı ancak o da geçiş yapamadı.

26. turda Jehan Daruvala'nin 8. virajda spin atmasının ardından bir süre sarı bayraklar sallansa da Daruvala devam etmeyi başardı ve sonunda 17. olabildi.

Daruvala'nun olayından kısa süre sonra, gridde aracını stop ettirdiği için pit yolundan başlayan Tatiana Calderon'un 2. virajda çakış havuza saplanmasının ardından güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Pistin temizlenmesinin ardından mücadele son turda devam etti ancak Armstrong yerini rahat bir şekilde koruyarak kazanmayı başardı.

Yeniden startta kazançlı çıkan tek isim Iwasa oldu. Iwasa, 1. virajda dışarıdan yaptığı atakla Verschoor'u geride bırakarak 6. olmayı başardı.

Bu yarıştan puan almayı başaran isimler sırasıyla Armstrong, Novalak, Hauger, Lawson, Vips, Iwasa, Verschoor ve Logan Sargeant oldular.

F2 Zandvoort Sprint yarışı sonucu - 29 tur

Sıra Sürücü Takım Zaman
1 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 43'42.549
2 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 43'43.429
3 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 43'44.539
4 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 43'45.066
5 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 43'45.575
6 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 43'45.867
7 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 43'46.817
8 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 43'47.199
9 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 43'47.389
10 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 43'48.007
11 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 43'48.836
12 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 43'49.268
13 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 43'49.965
14 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 43'50.652
15 Israel Roy Nissany France DAMS 43'51.489
16 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 43'52.268
17 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 43'52.367
18 Australia Calan Williams Italy Trident 43'52.994
19 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 43'53.837
20 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 43'54.019
  Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 4 laps
  United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 18 laps
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