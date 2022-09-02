F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı
Felipe Drugovich, Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
30 dakika üzerinden gerçekleştirilen F2 sıralama turları da sorunsuz başladı ilk turların ardından Jack Doohan 1:21.760 ile liderdi.
Fakat bu turdan saniyeler sonra ART Grand Prix sürücüsü Theo Pourchaire aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa neden oldu.
Temizlik çalışmalarının ardından seans tekrar başladı ve Felipe Drugovich en iyi dereceyi 1:20.713'e kadar çekti.
Daha da iyi turlar gelmek üzereyken bu kez Jehan Daruvala spin attı ve aracının pist üstünde kalması nedeniyle de kırmızı bayrak çıktı. Aracın pistten kaldırılmasının ardından seans tekrar başlasa da, liderlik el değişmedi ve Drugovich seansı lider tamamlayan isim oldu.
Şampiyona lideri böylelikle pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde ederken, Doohan 0.226 saniye geride ikinci oldu.
Carlin sürücüsü Logan Sargeant'ın üçüncü olduğu seansta, Richard Verschoor dördüncü ve Liam Lawson beşinci oldu. Bu üç isim sadece 0.002 saniye içerisinde dizildi.
Liam Lawson seansı altıncı tamamlarken, Dennis Hauger yedinci, Juri Vips sekizinci ve Marcus Armstrong dokuzuncu oldu.
İlk onu Clement Novalak tamamlarken, Enzo Fittipaldi 13. ve Tatiana Calderon sonuncu oldu.
Seans sonucu:
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