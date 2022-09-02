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FIA F2 / Zandvoort Sıralama turları raporu

F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı

Felipe Drugovich, Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı
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30 dakika üzerinden gerçekleştirilen F2 sıralama turları da sorunsuz başladı ilk turların ardından Jack Doohan 1:21.760 ile liderdi.

Fakat bu turdan saniyeler sonra ART Grand Prix sürücüsü Theo Pourchaire aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa neden oldu.

Temizlik çalışmalarının ardından seans tekrar başladı ve Felipe Drugovich en iyi dereceyi 1:20.713'e kadar çekti.

Daha da iyi turlar gelmek üzereyken bu kez Jehan Daruvala spin attı ve aracının pist üstünde kalması nedeniyle de kırmızı bayrak çıktı. Aracın pistten kaldırılmasının ardından seans tekrar başlasa da, liderlik el değişmedi ve Drugovich seansı lider tamamlayan isim oldu.

Şampiyona lideri böylelikle pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde ederken, Doohan 0.226 saniye geride ikinci oldu.

Carlin sürücüsü Logan Sargeant'ın üçüncü olduğu seansta, Richard Verschoor dördüncü ve Liam Lawson beşinci oldu. Bu üç isim sadece 0.002 saniye içerisinde dizildi.

Liam Lawson seansı altıncı tamamlarken, Dennis Hauger yedinci, Juri Vips sekizinci ve Marcus Armstrong dokuzuncu oldu.

İlk onu Clement Novalak tamamlarken,  Enzo Fittipaldi 13. ve Tatiana Calderon sonuncu oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'20.713  
2 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 1'20.939 0.226
3 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 1'21.241 0.528
4 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 1'21.242 0.529
5 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 1'21.243 0.530
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 1'21.281 0.568
7 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 1'21.347 0.634
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'21.443 0.730
9 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 1'21.454 0.741
10 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 1'21.559 0.846
11 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 1'21.580 0.867
12 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 1'21.619 0.906
13 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 1'21.733 1.020
14 Israel Roy Nissany France DAMS 1'21.738 1.025
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 1'21.923 1.210
16 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'21.984 1.271
17 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 1'22.007 1.294
18 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 1'22.075 1.362
19 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 1'22.084 1.371
20 Australia Calan Williams Italy Trident 1'22.122 1.409
21 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'22.399 1.686
22 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 1'23.113 2.400
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