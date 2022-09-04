Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / F2 Zandvoort: Sprint yarışında zafer Armstrong'un Sonraki / 12 ceza puanına ulaşan Nissany, Monza yarışından men edildi
FIA F2 / Zandvoort Yarış raporu

F2 Zandvoort: Drugovich kazandı, şampiyonluğa çok yaklaştı!

Formula 2'de hafta sonunun ana yarışını şampiyona lideri Felipe Drugovich kazandı ve bitime 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
F2 Zandvoort: Drugovich kazandı, şampiyonluğa çok yaklaştı!
Haberi dinle

2022 FIA Formula 2 sezonunun 12. ayağı, bu hafta sonu Hollanda'da gerçekleştiriliyor. Bu yarışın ardından gelecek hafta Monza'da yarışılacak ve sonrasında 2 aylık aranın ardından Abu Dabi'deki final ile sezon son bulacak. 

Cuma günü gerçekleştirilen seansların ardından, dün Sprint Yarışı vardı. Sprint yarışı Marcus Armstrong kazanmıştı. 

İlgili içerik :

Bugün ise hafta sonunun ana yarışı gerçekleştirildi. Pole adamı Felipe Drugovich, ilk viraja lider girmeyi başardı. Jack Doohan onu takip etti, 3. sıradaki Logan Sargeant ise ilk virajda frenlemeyi kaçırarak çakıl havuzuna uçtu ve sıralar kaybetti. 

Sargeant, sonrasında 6. virajda dümdüz bariyerlere girdi ve yarışa veda etti. Amerikalı pilot, 6. viraj öncesinde Ralph Boschung'un aracının arkasına çarptı ve ön kanadı aracın altına girdi. Sargeant, ön kanadının aracın altına sıkışmasının ardından yüksek süratle bariyerlere girdi. Neyse ki Carlin pilotunun durumu iyiydi. 

Bu kazanın ardından güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracının arkasında David Beckmann ile Roy Nisanny arasında temas yaşandı ve Beckmann pite gelmek zorunda kaldı. 

Sargeant'ın çarptığı TecPro bariyer büyük hasar almıştı ve o bariyerin düzeltilmesi için kırmızı bayraklar çıktı ve 5. turda yarış durduruldu.  

Neredeyse 30 dakika boyunca süren onarım çalışmalarının ardından pilotlar yeniden piste çıktılar ve yarış kontrol, hareketli startla yarışın yeniden başlayacağını açıkladı.

Hareketli startın ardından Drugovich, Doohan, Dennis Hauger, Richard Verschoor, Ayumu Iwasa, Liam Lawson, Clement Novalak, Juri Vips ilk 8'i ile yarış yeniden başladı. 

Ön tarafta Doohan, lider Drugovich üzerinde baskı kurmaya başladı ancak geçiş yapmakta zorlanıyordu ve geçiş denemesi yaparken lastiğini kilitleyerek büyük bir yanık nokta oluşturdu. 

Doohan'ın lastiğini yakmasının ardından üçüncü sıradaki Hauger, Doohan'ın üzerinde baskı kurmaya başladı. 

Dennis Hauger, Prema Racing

Dennis Hauger, Prema Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

17. tura geldiğimizde, Marino Sato bariyerlere girdi ve güvenlik aracının içeri girdiğini gördük. 22. turda yarış yeniden başlayacaktı ama çok enteresan olaylar yaşandı. 

Henüz pite girmeyen ve o noktada lider olan Lawson, yarışı başlatmakta acele etmedi ve düzlüğün neredeyse ortalarına kadar yavaş bir şekilde ilerledi.

Lawson önde yavaş yavaş ilerlerken ise arka sıralarda kaos yaşandı. Bazı pilotlar yarışın yeniden başladığını düşündüler ve gaza bastılar ancak öndeki pilotlar yarış temposunda gitmiyordu. Yani 2020 Mugello F1 Grand Prix'sinde yaşananlara benzer bir durum yaşandı. 

Novalak, pit yapan ve arkalarda yer alan Doohan'a çarptı. Sonrasında Tatiana Calderon da hasar aldı ve yarışa veda etti. Böylelikle Novalak, Doohan ve Calderon'u kaybetmiş olduk. Verschoor da olaylar içerisinde hasar aldı ama o yoluna devam edebildi. 

Bu kazaların ardından da güvenlik aracı tekrar piste girdi. 

25. tura geldiğimizde güvenlik aracı bir kez daha içeri girdi ve Lawson bu sefer yarışı çok daha erkenden başlattı. 

2 güvenlik aracı altında da pit yolu kapalı olduğundan, güvenlik aracının içeri girmesiyle pite gelmeyen pilotlar pite geldiler ve Drugovich yeniden liderliğe yükselmiş oldu. 

Drugovich, liderliği yeniden almasının ardından rahat bir şekilde zafere ulaştı ve şampiyonadaki avantajını daha da arttırdı. 70 puanlık bir avantaja sahip olan Brezilyalı pilot, gelecek yarış olan Monza'da Pourchaire'den daha çok puan toplaması durumunda şampiyonluğa ulaşacak. 

Hollandalı Verschoor, hasarlı burnuna rağmen ikinci sırayı alarak kendi evinde podyuma çıktı. Red Bull akademi pilotu Iwasa ise üçüncü olarak podyumun son basamağında kendine yer buldu ve bir kez daha podyuma çıkmayı başardı. 

Ayumu Iwasa, DAMS

Ayumu Iwasa, DAMS

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Diğer bir Red Bull akademi pilotu Dennis Hauger yarışı 4. sırada tamamladı. Yarışa 13. sıradan başlayan Enzo Fittipaldi ise iyi yükseldi 5. sırada finiş gördü. 

Amaury Cordeel bu sezonki en iyi performanslarından birini göstererek 6. olurken, Vips 7. sırayı aldı. David Beckmann, Oli Caldwell ve Pourchaire ise ilk 10'u tamamladılar. 

Formula 2'de artık sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve bitime sadece 4 yarış kaldı. Gelecek hafta Monza'da yarışılmasının ardından Abu Dabi'de final yapılacak. Drugovich'in, gelecek hafta gerçekleştirilecek olan Monza ayağında şampiyonluğunu ilan etmesi oldukça muhtemel duruyor. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 38 -        
2 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 38 2.4 2.400 2.400    
3 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 38 3.6 3.600 1.200    
4 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 38 6.9 6.900 3.300    
5 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 38 7.9 7.900 1.000    
6 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 38 10.8 10.800 2.900    
7 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 38 12.4 12.400 1.600    
8 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 38 13.1 13.100 0.700    
9 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 38 14.6 14.600 1.500    
10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 38 15.5 15.500 0.900    
11 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 38 17.2 17.200 1.700    
12 Australia Calan Williams Italy Trident 38 18.4 18.400 1.200    
13 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 38 20.2 20.200 1.800    
14 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 38 25.6 25.600 5.400    
15 Israel Roy Nissany France DAMS 38 27.1 27.100 1.500    
16 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 38 29.3 29.300 2.200    
17 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 38 50.6 50.600 21.300    
  Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 21 17 laps        
  France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 21 17 laps        
  Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 20 18 laps        
  Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 16 22 laps        
  United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 0 38 laps        
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F2 Zandvoort: Sprint yarışında zafer Armstrong'un
Önceki haber

F2 Zandvoort: Sprint yarışında zafer Armstrong'un
Sonraki haber

12 ceza puanına ulaşan Nissany, Monza yarışından men edildi

12 ceza puanına ulaşan Nissany, Monza yarışından men edildi
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
MotoGP Misano: Miller ve Bezzecchi düştü, Bagnaia üst üste 4. zaferini 0.034 sn farkla aldı! San Marino GP
MotoGP

MotoGP Misano: Miller ve Bezzecchi düştü, Bagnaia üst üste 4. zaferini 0.034 sn farkla aldı!

Wolff: "Bence kesinlikle pole pozisyonu için savaşıyorduk" Hollanda GP
Formula 1

Wolff: "Bence kesinlikle pole pozisyonu için savaşıyorduk"

Moto2 Misano: Vietti, kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunda Misano
Moto2

Moto2 Misano: Vietti, kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunda

Son Haberler

12 ceza puanına ulaşan Nissany, Monza yarışından men edildi
FIA F2 FIA F2

12 ceza puanına ulaşan Nissany, Monza yarışından men edildi

DAMS pilotu Roy Nissany, 12 ceza puanını aşmasının ardından gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışlarından men edildi.

F2 Zandvoort: Drugovich kazandı, şampiyonluğa çok yaklaştı!
FIA F2 FIA F2

F2 Zandvoort: Drugovich kazandı, şampiyonluğa çok yaklaştı!

Formula 2'de hafta sonunun ana yarışını şampiyona lideri Felipe Drugovich kazandı ve bitime 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

F2 Zandvoort: Sprint yarışında zafer Armstrong'un
FIA F2 FIA F2

F2 Zandvoort: Sprint yarışında zafer Armstrong'un

Formula 2'nin Zandvoort'ta gerçekleştirilen ilk yarışında zafer, son turdaki mücadelenin ardından Marcus Armstrong'un oldu. Armstrong, bu sezonki 3., kariyerindeki ise 4. F2 zaferini elde etti.

F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı
FIA F2 FIA F2

F2 Zandvoort: Drugovich pole pozisyonunda, Pourchaire kaza yaptı

Felipe Drugovich, Zandvoort'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.