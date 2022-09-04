F2 Zandvoort: Drugovich kazandı, şampiyonluğa çok yaklaştı!

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2022 FIA Formula 2 sezonunun 12. ayağı, bu hafta sonu Hollanda'da gerçekleştiriliyor. Bu yarışın ardından gelecek hafta Monza'da yarışılacak ve sonrasında 2 aylık aranın ardından Abu Dabi'deki final ile sezon son bulacak.

Cuma günü gerçekleştirilen seansların ardından, dün Sprint Yarışı vardı. Sprint yarışı Marcus Armstrong kazanmıştı.

Bugün ise hafta sonunun ana yarışı gerçekleştirildi. Pole adamı Felipe Drugovich, ilk viraja lider girmeyi başardı. Jack Doohan onu takip etti, 3. sıradaki Logan Sargeant ise ilk virajda frenlemeyi kaçırarak çakıl havuzuna uçtu ve sıralar kaybetti.

Sargeant, sonrasında 6. virajda dümdüz bariyerlere girdi ve yarışa veda etti. Amerikalı pilot, 6. viraj öncesinde Ralph Boschung'un aracının arkasına çarptı ve ön kanadı aracın altına girdi. Sargeant, ön kanadının aracın altına sıkışmasının ardından yüksek süratle bariyerlere girdi. Neyse ki Carlin pilotunun durumu iyiydi.

Bu kazanın ardından güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracının arkasında David Beckmann ile Roy Nisanny arasında temas yaşandı ve Beckmann pite gelmek zorunda kaldı.

Sargeant'ın çarptığı TecPro bariyer büyük hasar almıştı ve o bariyerin düzeltilmesi için kırmızı bayraklar çıktı ve 5. turda yarış durduruldu.

Neredeyse 30 dakika boyunca süren onarım çalışmalarının ardından pilotlar yeniden piste çıktılar ve yarış kontrol, hareketli startla yarışın yeniden başlayacağını açıkladı.

Hareketli startın ardından Drugovich, Doohan, Dennis Hauger, Richard Verschoor, Ayumu Iwasa, Liam Lawson, Clement Novalak, Juri Vips ilk 8'i ile yarış yeniden başladı.

Ön tarafta Doohan, lider Drugovich üzerinde baskı kurmaya başladı ancak geçiş yapmakta zorlanıyordu ve geçiş denemesi yaparken lastiğini kilitleyerek büyük bir yanık nokta oluşturdu.

Doohan'ın lastiğini yakmasının ardından üçüncü sıradaki Hauger, Doohan'ın üzerinde baskı kurmaya başladı.

Dennis Hauger, Prema Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

17. tura geldiğimizde, Marino Sato bariyerlere girdi ve güvenlik aracının içeri girdiğini gördük. 22. turda yarış yeniden başlayacaktı ama çok enteresan olaylar yaşandı.

Henüz pite girmeyen ve o noktada lider olan Lawson, yarışı başlatmakta acele etmedi ve düzlüğün neredeyse ortalarına kadar yavaş bir şekilde ilerledi.

Lawson önde yavaş yavaş ilerlerken ise arka sıralarda kaos yaşandı. Bazı pilotlar yarışın yeniden başladığını düşündüler ve gaza bastılar ancak öndeki pilotlar yarış temposunda gitmiyordu. Yani 2020 Mugello F1 Grand Prix'sinde yaşananlara benzer bir durum yaşandı.

Novalak, pit yapan ve arkalarda yer alan Doohan'a çarptı. Sonrasında Tatiana Calderon da hasar aldı ve yarışa veda etti. Böylelikle Novalak, Doohan ve Calderon'u kaybetmiş olduk. Verschoor da olaylar içerisinde hasar aldı ama o yoluna devam edebildi.

Bu kazaların ardından da güvenlik aracı tekrar piste girdi.

25. tura geldiğimizde güvenlik aracı bir kez daha içeri girdi ve Lawson bu sefer yarışı çok daha erkenden başlattı.

2 güvenlik aracı altında da pit yolu kapalı olduğundan, güvenlik aracının içeri girmesiyle pite gelmeyen pilotlar pite geldiler ve Drugovich yeniden liderliğe yükselmiş oldu.

Drugovich, liderliği yeniden almasının ardından rahat bir şekilde zafere ulaştı ve şampiyonadaki avantajını daha da arttırdı. 70 puanlık bir avantaja sahip olan Brezilyalı pilot, gelecek yarış olan Monza'da Pourchaire'den daha çok puan toplaması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Hollandalı Verschoor, hasarlı burnuna rağmen ikinci sırayı alarak kendi evinde podyuma çıktı. Red Bull akademi pilotu Iwasa ise üçüncü olarak podyumun son basamağında kendine yer buldu ve bir kez daha podyuma çıkmayı başardı.

Ayumu Iwasa, DAMS Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Diğer bir Red Bull akademi pilotu Dennis Hauger yarışı 4. sırada tamamladı. Yarışa 13. sıradan başlayan Enzo Fittipaldi ise iyi yükseldi 5. sırada finiş gördü.

Amaury Cordeel bu sezonki en iyi performanslarından birini göstererek 6. olurken, Vips 7. sırayı aldı. David Beckmann, Oli Caldwell ve Pourchaire ise ilk 10'u tamamladılar.

Formula 2'de artık sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve bitime sadece 4 yarış kaldı. Gelecek hafta Monza'da yarışılmasının ardından Abu Dabi'de final yapılacak. Drugovich'in, gelecek hafta gerçekleştirilecek olan Monza ayağında şampiyonluğunu ilan etmesi oldukça muhtemel duruyor.

Yarış sonucu: