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FIA F2 / Jeddah Haberler

F2 yarışı, starttaki büyük kaza nedeniyle askıya alındı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 2 yarışının startında yaşanan büyük kazanın ardından yarış askıya alındı.

F2 yarışı, starttaki büyük kaza nedeniyle askıya alındı

Suudi Arabistan'daki son Formula 2 yarışı, pistteki çalışmalar nedeniyle gecikmeli şekilde başladı ve startta epey büyük bir kaza yaşandı.

Theo Pourchaire, startta hareketlenemedi ve aracı grid üzerinde kaldı.

O esnada arkadan gelen Enzo Fittipaldi, Pourchaire'nin aracından kaçamadı ve arkadan kendisine çarptı.

Olayın tekrarı yayınlanmadı ancak tribün çekimlerinde, Fittipaldi'nin sağ tarafından Pourchaire'ye çarptığı görülüyordu.

Bu büyük kazanın ardından yarış hemen askıya alındı ve olay yerine ambulanslar gönderildi.

İlk gelen bilgilere göre Fittipaldi, helikopterle hastaneye götürülürken, Pourchaire de ambulansa alındı. Pourchaire, eliyle "iyiyim" işareti yaptı. Sky Almanya'ya göre Fittipaldi de yine kollarını hareket ettirebiliyordu.

Şimdilik sağlık durumlarının nasıl olduğu bilinmiyor.

Yarışın TSi 18:45'te tekrar başlayacağı duyuruldu.

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