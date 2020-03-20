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FIA F2 / Son dakika

F2 ve F3 tüm pist üstü aktivitelerini askıya aldı

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F2 ve F3 tüm pist üstü aktivitelerini askıya aldı
Ekleyen:
, Editör
20 Mar 2020 07:45

Formula 2 ve Formula 3 serileri, Formula 1'in erteleme kararı sonrasında tüm pist üstü aktivitelerini askıya aldı.

Formula 1 yönetimi, perşembe günü yapmış olduğu açıklama ile 2020 Hollanda ve İspanya Grand Prix'lerinin COVID-19 salgını nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu. 

Monako Grand Prix'si ise F1'in erteleme açıklamasının aksine, organizatörler tarafından iptal edildi.

Bundan ötürü de Formula 2 ve Formula 3 yarışları planlanan takvime göre yapılamayacak.

Ayrıca Formula 2 ve Formula 3'le ilgili tüm testler iptal edildi ve aktiviteler askıya alındı.

Formula 2 ve Formula 3'ün CEO'su Buno Michel, "FIA ve Formula 1 ile birlikte durumu dikkatlice izliyoruz. Durum geliştiği takdirde yarışları yeniden yapmanın mümkün olacağı yeni tarihleri ​​analiz ediyoruz."

"Şu anda, F2 ve F3'le ilgili yarış pistlerindeki tüm aktiviteler askıya alındı."

"Tabii ki, bu aynı zamanda Barselona (F2) ve Budapeşte (F3) Nisan testlerinin yanı sıra, Mayıs sonunda her iki seri için de planlanan iki günlük Barselona testlerini de kapsıyor."

"Tüm takımlarımız, pilotlarımız, ortaklarımız ve taraftarlarımız için en iyisini diliyoruz." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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