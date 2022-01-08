F2 ve F3 serilerinin test takvimi belli oldu

2022 Formula 3 sezonu da 18-20 Mart'ta Bahreyn'deki Formula 1 ve Formula 2 yarışlarıyla başlayacak.

Şampiyona başlamadan önce sürücüler, 2-4 Mart tarihleri ​​arasında Bahreyn'de üç günlük bir test seansında piste çıkacaklar. Bu da F2 ile aynı günleri kullanacakları anlamına geliyor.

Her ikisi de Nisan ayında olmak üzere iki de sezon içi test yapılacak.

Sezon boyunca tüm testler İspanya'da yapılacak. İlk test 5-6 Nisan'da Jerez'de, ikinci test 15-16 Nisan'da Barselona'da gerçekleştirilecek.