F2 ve F3 serilerinin test takvimi belli oldu
Formula 2 ve Formula 3 serilerinin sezon öncesi test takvimleri şekillendi.
Formula 1'in ana destek serisi olan Formula 2'de 2022 sezonu 18-20 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de başlayacak.
Bunun öncesinde takımlara ve sürücülere üç günlük bir test imkanı verilmiş durumda. Ayrıca üç günlük de sezon içi testi olacak.
İlk test 2-4 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek. İkinci test ise 12-14 Nisan'da Barselona'da yapılacak.
2022 Formula 3 sezonu da 18-20 Mart'ta Bahreyn'deki Formula 1 ve Formula 2 yarışlarıyla başlayacak.
Şampiyona başlamadan önce sürücüler, 2-4 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de üç günlük bir test seansında piste çıkacaklar. Bu da F2 ile aynı günleri kullanacakları anlamına geliyor.
Her ikisi de Nisan ayında olmak üzere iki de sezon içi test yapılacak.
Sezon boyunca tüm testler İspanya'da yapılacak. İlk test 5-6 Nisan'da Jerez'de, ikinci test 15-16 Nisan'da Barselona'da gerçekleştirilecek.
Jack Doohan, Trident Clement Novalak, Trident Johnathan Hoggard, Jenzer Motorsport leads at the start
Fotoğraf: James Gasperotti / Motorsport Images