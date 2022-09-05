F2 ve F3, 2023'ten itibaren %55 sürdürülebilir yakıt kullanacak

Haberi dinle

Formula 1'in iki destek serisi de gelecek sezondan itibaren %55 sürdürülebilir yakıtla yarışacak ve 2027'ye gelindiğinde %100 sürdürülebilir yakıtlarla yarışılmaya başlanacak.

Bu, F1 ve FIA'nın daha sürdürülebilir olma stratejisinin bir parçası ve bu strateji kapsamında F1'in 2030 yılına kadar karbon salınımını sıfırlaması hedefleniyor.

Tüm FIA lisanslı şampiyonalar, 2026'dan itibaren %100 sürdürülebilir yakıtlarla yarışmak zorunda olacaklar. Sürdürülebilir yakıtlar, 2026 yılında yeni jenerasyon hibrit güç ünitelerinin yanında tanıtılacak.

F1 başkanı Stefano Domenicali, konu hakkında şunları söyledi: "Aramco, bu alanda lider ve Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayının da gelmesiyle birlikte F2 ve F3'e sürdürülebilir yakıt sağlayacaklar."

"Sadece geleceğin pilotlarını yetiştirmeyen, aynı zamanda motor sporlarının son teknolojilerinin denediği bir test sahası olan F2 ve F3'teki arkadaşlarımızla yakından çalışarak Aramco sürdürülebilir yakıt üretecek."

"2026'da F1, otomotiv sektörü için oyun değiştirici olacak %100 sürdürülebilir sıfır emisyonlu yakıtlara geçecek. Aramco ve tüm üreticilerimizin desteği sayesinde, sektörlerin 0 emisyona inmesini hızlandırabiliriz."

Aramco proof of performance Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

FIA Formula 2 ve FIA Formula 3 serilerinin CEO'su olan Bruno Michel ise şunları söyledi: "Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik önemli bir öncelik ve uzun süredir sporumuzu daha sürdürülebilir yapmaya çalışıyoruz.

"Sürdürülebilir yakıtlara geçme hedefi, sadece Aramco gibi büyük bir şirketle işbirliği yaparak gerçekleştirilebilir. Aramco, gerçekten yakın gelecekte gelişmiş sürdürülebilir yakıt geliştirme konusunda kararlılar."

"Böylesine büyük bir değişimi F2 ve F3'te yapmak daha kolay çünkü bu serilerde tek bir motor sağlayıcısı/üreticisi var."

"Şu an F1'de kullanılan 18 inçlik lastikleri de ilk denediğimiz gibi şimdi de böyle bir inovasyon rolü aldığımız için ve sürdürülebilir yakıt konusunda ilk adımı atacağımız içim mutluyuz.