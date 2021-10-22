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FIA F2 Haberler

F2 ve F3, 2022'de yeni puan sistemiyle yarışacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

FIA Formula 2 ve Formula 3 serilerinde, 2022 sezonu için yeni bir puan sistemi kullanılacağı açıklandı.

F2 ve F3, 2022'de yeni puan sistemiyle yarışacak

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayını daha almamış olan bu değişiklikte, Formula 1 destek serilerinde uygulanacak olan organizasyon ve format değişikliklerinin yanında gelecek seneden itibaren, yeni bir puan sistemi kullanılması önerisi sunuldu.

Gelecek sezondan itibaren F2 ve F3 hafta sonlarında bu sene üç yarış yapılırken, gelecek sene ise iki yarış yapılacak ve bu nedenle puan sisteminin değişmesi gerekecek.

Ana değişiklik sprint yarışlarının puan sıralamasında yapılacak ancak F2'de yarışı ilk sekiz sırada bitirenler puan almaya devam edecekler. Ancak serinin 10-8-6-5-4-3-2-1'lik sisteme geçmesi ile beraber daha az puan dağıtımı yapılacak. Bu sezonda galibiyeti alan isim 15 puanın sahibi olurken puanlar, sekizinci sıraya kadar azalıyordu. 

F3'te ise ilk 10 puan kazanmaya devam edecek ancak 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1'lik sistem getirilecek.

Bu sezonda da olduğu gibi sprint yarışlarında F2'deki ilk 10 kişi ve F3'teki ilk 12 kişi, ters grid uygulamasında yarışa başlayacak.

Sıralama sonuçları ise Pazar günkü yarışların gridini oluşturacak.

David Schumacher, Trident, Alexander Smolyar, ART Grand Prix, Logan Sargeant, Charouz Racing System, at the start

David Schumacher, Trident, Alexander Smolyar, ART Grand Prix, Logan Sargeant, Charouz Racing System, at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak pole pozisyonunun galibi, bu sene alınan dört puan yerine iki puan alacak. Her yarışta atılan en hızlı tur için bir puan verilecek ancak bu puan sadece ilk 10 içerisinde yarışı tamamlayan sürücü hızlı tur attığında alınabilecek.

Pazar günkü ana yarıştaki puan dağılımı ise F1'in de kullandığı, bu sezonda da kullanılan 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1'lik sistem olmaya devam edecek.

Değişikliklerin sonucunda gelecek sene bir sürücü bir hafta sonu boyunca maksimum 39 puan alabilecek.

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