F2 ve F3, 2022 yılında tekrar format değiştirecek

Her iki seri de, 2021'den önce olduğu gibi Formula 1 yarış hafta sonlarının çoğunda birlikte gerçekleştirilecek. Yani aynı hafta sonu hem F2 hem de F3 yarışları olacak.

Önümüzdeki yıldan itibaren her iki şampiyonanın da her bir ayağında, bir antrenman, bir sıralama turları ve iki yarış olacak.

Cuma günkü sıralama seansı, pazar günkü ana yarışın gridini belirlerken, cumartesi günkü F2 sprint yarışının gridi, sıralama turları sonucu baz alınarak ilk onun tersine çevrilmesiyle oluşacak. F3'te ise sıralama turlarında ilk 12'ye giren isimlerin tersine çevrilmesiyle cumartesi günkü sprint yarışının gridi belirlenecek

Seri, takımların para tasarrufu yapması amacıyla bu sezon ayrılmıştı ancak yarışlar arasındaki uzun boşluklar taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı. Ayrıca yarış pilotları da bu uzun boşluklardan rahatsızdı.

Formula 1'in yanı sıra Formula 2 ve Formula 3 takvimlerinin kaç yarış içereceği önümüzdeki ay açıklanacak.

Seri organizatörleri, önümüzdeki ay Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanacak olan yeni takvimlerde, yarışlar arasındaki boşlukların çok daha az olacağını doğruladı.

Bruno Michel, "Takvim, Ekim ortasında Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından açıklanacak ve yarışlar arasında, bu yıl sahip olduğumuzdan daha az boşluk olacak." dedi.

Victor Martins, MP Motorsport Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images