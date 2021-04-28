Shwartzman, sıralamalardaki hızlarının hakkında endişeli olduğunu dile getirdi

Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Shwartzman, Circuit de Calatunya'daki üç günlük testleri dokuzuncu sırada tamamladı ve en iyi zamanını pazar sabah sabahı yaptı.

Shwartzman, testlerin en hızlı ismi Felipe Drugovich'den yaklaşık 0.5 saniye daha yavaştı. UNI Virtuosi sürücüsünün çıkardığı en hızlı zaman 1:27.945'ti ve bu testlerin en iyi süresi oldu.

Bu sezon F2 Şampiyonluğu'nun favorileri arasında görülen Rus pilot, yarış hızından memnundu ancak testlerden sonra hızlı bir tur çıkarmadaki yeteneklerini sorgulamaya başladı.

Shwartzman'ın Prema Racing'den takım arkadaşı Oscar Piastri, testleri ikinci bitirdi ve Drugovich'in 0.160 saniye arkasında kaldı.

Robert Shwartzman, Prema Racing, Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi and Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Şampiyona, bu yıl Barselona'da yarış düzenlemeyecek olsa da, Shwartzman, bir sonraki F2 yarışı olan ve griddeki yerin çok önem taşıdığı Monako'dan önce, sıralama turlarındaki hızını analiz etmesi ve bu sorununu çözmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda şampiyona sıralamasında sekizinci sırada bulunan Shwartzman, ''Ne yazık ki, testlerin gidişatından tamamen memnun değilim. Asıl sorun, benim için hâlâ yeterli olmayan sıralama hızındaydı.''

''Neler olduğunu ve performans sürüşlerinde neden daha iyi tur zamanları çıkaramadığımızı anlamam gerek.''

''Yarış hızımız iyiydi ve bence o noktada çok güçlüyüz. Aynı zamanda yarış yönetiminden de mutluyum, simülasyon da çok olumluydu.''

''Startlar karışıktı, yol tutuşu seviyesi çok düşüktü ancak kesinlikle iyi sürüşler yaptık ve start yönetimi de çok iyiydi. Yani, sıralamalara odaklanıyoruz.''

''Geliştirmemiz gereken şeyin ne olduğunu analiz etmeliyiz ve sorunu anlamalıyız.''

''Bir sonraki yarış Monako'da ve orada düzgün bir sıralama geçirmek çok önemli.'' dedi.

Bu arada, Rus pilotun çaylak takım arkadaşı Piastri, testlerin çok basit geçmediğini söyledi.

Bahreyn'de zafer alan Piastri, ''İnişli çıkışlı bir testti ve teste kötü başladığımızı söyleyebilirim ancak çok başarılı bir son gün geçirdik.''

''İstemediğimiz şekilde olan bazı şeyleri düzelttik ve hızımız çok güçlendi, bu yüzden, testleri böyle iyi şekilde bitirmek iyiydi.''

''Birçok şey test ettik. Bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı ancak iyi bir çözüm bulduğumuz için mutluyum ve hızlı görünüyorduk. Bu sezon test yapmak için sahip olduğumuz son şanstan, en iyisini çıkarmamız çok iyi oldu.'' dedi.

F2, 20-22 Mayıs Formula 1 Monako Grand Prix hafta sonunda ikinci yarışıyla devam edecek.