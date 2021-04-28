Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich
FIA F2 / Haberler

Shwartzman, sıralamalardaki hızlarının hakkında endişeli olduğunu dile getirdi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Formula 2 pilotu Shwartzman, Barselona'daki testlerden çok memnun ayrılmadı ve sıralamardaki hızını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Shwartzman, sıralamalardaki hızlarının hakkında endişeli olduğunu dile getirdi

Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Shwartzman, Circuit de Calatunya'daki üç günlük testleri dokuzuncu sırada tamamladı ve en iyi zamanını pazar sabah sabahı yaptı.

Shwartzman, testlerin en hızlı ismi Felipe Drugovich'den yaklaşık 0.5 saniye daha yavaştı. UNI Virtuosi sürücüsünün çıkardığı en hızlı zaman 1:27.945'ti ve bu testlerin en iyi süresi oldu.

Bu sezon F2 Şampiyonluğu'nun favorileri arasında görülen Rus pilot, yarış hızından memnundu ancak testlerden sonra hızlı bir tur çıkarmadaki yeteneklerini sorgulamaya başladı.

Shwartzman'ın Prema Racing'den takım arkadaşı Oscar Piastri, testleri ikinci bitirdi ve Drugovich'in 0.160 saniye arkasında kaldı.

Robert Shwartzman, Prema Racing, Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi and Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing

Robert Shwartzman, Prema Racing, Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi and Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Şampiyona, bu yıl Barselona'da yarış düzenlemeyecek olsa da, Shwartzman, bir sonraki F2 yarışı olan ve griddeki yerin çok önem taşıdığı Monako'dan önce, sıralama turlarındaki hızını analiz etmesi ve bu sorununu çözmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda şampiyona sıralamasında sekizinci sırada bulunan Shwartzman, ''Ne yazık ki, testlerin gidişatından tamamen memnun değilim. Asıl sorun, benim için hâlâ yeterli olmayan sıralama hızındaydı.''

''Neler olduğunu ve performans sürüşlerinde neden daha iyi tur zamanları çıkaramadığımızı anlamam gerek.''

''Yarış hızımız iyiydi ve bence o noktada çok güçlüyüz. Aynı zamanda yarış yönetiminden de mutluyum, simülasyon da çok olumluydu.''

''Startlar karışıktı, yol tutuşu seviyesi çok düşüktü ancak kesinlikle iyi sürüşler yaptık ve start yönetimi de çok iyiydi. Yani, sıralamalara odaklanıyoruz.''

''Geliştirmemiz gereken şeyin ne olduğunu analiz etmeliyiz ve sorunu anlamalıyız.''

''Bir sonraki yarış Monako'da ve orada düzgün bir sıralama geçirmek çok önemli.'' dedi.

Bu arada, Rus pilotun çaylak takım arkadaşı Piastri, testlerin çok basit geçmediğini söyledi.

Bahreyn'de zafer alan Piastri, ''İnişli çıkışlı bir testti ve teste kötü başladığımızı söyleyebilirim ancak çok başarılı bir son gün geçirdik.''

''İstemediğimiz şekilde olan bazı şeyleri düzelttik ve hızımız çok güçlendi, bu yüzden, testleri böyle iyi şekilde bitirmek iyiydi.''

''Birçok şey test ettik. Bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı ancak iyi bir çözüm bulduğumuz için mutluyum ve hızlı görünüyorduk. Bu sezon test yapmak için sahip olduğumuz son şanstan, en iyisini çıkarmamız çok iyi oldu.'' dedi.

F2, 20-22 Mayıs Formula 1 Monako Grand Prix hafta sonunda ikinci yarışıyla devam edecek.

paylaşım
yorumlar
Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich

Önceki haber

Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Robert Shwartzman
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

59 dk
2
Formula 1

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

29 dk
3
Formula 1

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

1s
4
Formula 1

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

14s
5
Formula 1

Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”

13s
Son Haberler
Shwartzman, sıralamalardaki hızlarının hakkında endişeli olduğunu dile getirdi
FIA F2

Shwartzman, sıralamalardaki hızlarının hakkında endişeli olduğunu dile getirdi

1s
Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich
FIA F2

Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich

25 Nis 2021
F2 Barselona testi 2. gün: Verschoor en hızlısı oldu
FIA F2

F2 Barselona testi 2. gün: Verschoor en hızlısı oldu

24 Nis 2021
Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard
FIA F2

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

23 Nis 2021
Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır
FIA F2

Red Bull destekli Vips, Tsunoda’dan sonra F1’e girmek için beklemeye hazır

11 Nis 2021
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich Barcelona Nisan testi
FIA F2 / Test raporu

Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich

F2 Barselona testi 2. gün: Verschoor en hızlısı oldu Barcelona Nisan testi
FIA F2 / Test raporu

F2 Barselona testi 2. gün: Verschoor en hızlısı oldu

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard Barcelona Nisan testi
FIA F2 / Test raporu

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

Daha fazlası
Robert Shwartzman
Shwartzman, Bahreyn hafta sonunun ardından ‘’çok üzgün’’
FIA F2 / Son dakika

Shwartzman, Bahreyn hafta sonunun ardından ‘’çok üzgün’’

F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor
FIA F2 / Son dakika

F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor

Galeri: Ferrari'nin Fiorano testinin ilk gününden kareler Ferrari Özel testi
Formula 1 / En iyiler listesi

Galeri: Ferrari'nin Fiorano testinin ilk gününden kareler

Çok Okunanlar Bugün

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fiorio: "Alonso, Ferrari'de Leclerc'e kıyasla daha az hata yaptı"

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Webber: ‘’Hamilton, sezonun ilk iki yarışında Mercedes’i taşıdı’’

Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: “İnsanlar, Vettel’in acı çektiğini görmekten keyif aldığımı düşünüyor”

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Rakiplerimiz, Imola'da kendilerine verdiğimiz fırsattan faydalanamadı"

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin, durumu düzeltmek için neler yapıyor?

Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!

Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"
MotoGP MotoGP / Haberler

Rossi: ''İlk modern MotoGP sürücüsü bendim"

Son Haberler

Shwartzman, sıralamalardaki hızlarının hakkında endişeli olduğunu dile getirdi
FIA F2 FIA F2 / Haberler

Shwartzman, sıralamalardaki hızlarının hakkında endişeli olduğunu dile getirdi

Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich
FIA F2 FIA F2 / Test raporu

Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich

F2 Barselona testi 2. gün: Verschoor en hızlısı oldu
FIA F2 FIA F2 / Test raporu

F2 Barselona testi 2. gün: Verschoor en hızlısı oldu

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard
FIA F2 FIA F2 / Test raporu

Barselona F2 testi: En hızlısı Lundgaard

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.