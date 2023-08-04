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FIA F2 Haberler

F2 takvimi açıklandı, Hollanda yerine Katar takvime girdi

2024 Formula 2 ve Formula 3 takvimleri açıklandı, F2 takviminde Zandvoort'un yerini Losail alırken, F3 takviminde bir değişikliğe gidilmedi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
Marcus Armstrong, Hitech Grand Prix

F1'in ana destek serisinin takviminde ciddi bir değişiklik yok, bu sezon Imola'nın iptali nedeniyle 13 yarışa inen takvim, gelecek sezon yine 14 yarışı içinde barındıracak.

En büyük değişiklik ise Zandvoort'un takvimden düşmesi ve yerini Katar'a bırakması oldu.

Bu değişikliğin en büyük sebebi takvimi dengeleyebilmek, nitekim Katar GP'si 1 Aralık tarihinde düzenlenecek, kısa süre sonra ise Yas Marina'da sezon sona erecek.

Takvimin son iki sezondur en büyük sıkıntısı, Avrupa sezonu sona erdikten sonra Yas Marina'daki sezon finaline kadar araya büyük boşluk girmesiydi, Katar sayesinde bu sıkıntı giderildi.

F2 CEO'su Bruno Michel, "Gelecek yıl, çok heyecan verici yeni bir pist olan Katar'da yarışacağız."

"Monza'daki yarış hafta sonunun ardından Bakü, Katar ve Abu Dhabi'de yarışarak 2024 takvimini daha dengeli hale getireceğiz."

"Birçok organizatörden ilgi görmeye devam ediyoruz ve her sezon yeni pistler ekleyebilmemiz harika. Her ne kadar 2024'te daha fazla uçacak olsak da, takımların bütçesinin uygun bir seviyede kalmasını sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

 

F2 takviminin yanı sıra F3 takvimi de açıklandı, ancak takvimde herhangi bir değişiklik yok. 

Üstelik, takvime bu sene eklenen Avustralya ve Monako gibi iki önemli pist de yerlerini korumakta.

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