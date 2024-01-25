F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı
Formula 2 takımları Bahreyn'deki ilk yarıştan bir aydan biraz fazla bir süre önce Barselona'da 2024 için yeni şasileriyle ilk test sürüşünü tamamladı.
Photo by: Formula Motorsport Ltd
First car on track during shakedown
Michot, "İlk resmi test seansı öncesinde hala ayarlanması gereken birkaç küçük şey var ama bu normal."
"On bir takımla, on bir farklı çalışma yöntemi var. Bu da otomobil hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlıyor."
"Öğleden sonraki seans için şimdiden birkaç şeyi düzeltebildik. Ancak sezonun ilk yarışından önce hala yapmamız gereken bazı ayarlamalar var. Ancak ihtiyacımız olandan uzak değiliz." dedi.
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
F2 2024 Car
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