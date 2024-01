F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı

Formula 1'in ana destek şampiyonası, uzun süredir seride kullanılan Dallara yapımı F2 2018 şasisine geçen yılın sonunda veda etti. Bu yıl, İtalyan üretici tarafından üretilen, yarışları ve gelişmiş güvenlik referanslarını artırmak amacıyla radikal bir şekilde yenilenmiş aerodinamik özelliklere sahip cesur tasarımlı yeni aracının ilk sezonu olacak.

F2'nin cesur yeni araç tasarımındaki önemli güncellemeler

Noel öncesinde araç, 2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich ve Tatiana Calderon'un elinde Magny-Cours, Jerez ve Bahreyn'de 5.000 km'ye yakın test sürüşünü tamamladı. 11 takımın her birine ilk araçları kısa süre önce teslim edildi.

Salı günü yapılan test sürüşünde tüm pilotların bir araç kullanmasına izin verilirken, altı saatlik test süresinde toplam 649 tur atıldı.

Prema'nın çaylak pilotu Andrea Kimi Antonelli 53 turla en fazla tur atan pilot oldu.

F2 teknik direktörü Pierre-Alain Michot 1-2 Mart tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak ilk yarış öncesinde bunun iyi bir ilk adım olduğunu açıkladı.

Michot, "Bu deneme sürüşünün amacı ekiplerin yeni aracın nasıl çalıştığını anlaması, tüm sistemlerin birlikte iyi çalıştığından emin olması ve her şeyin nasıl davrandığını anlamasıydı."

"Bugün elde edilen testten oldukça memnunuz. Ekipler çok sayıda kilometreyi tamamlayabildiler ki bu da iyi bir ilk adım." dedi.

Photo by: Formula Motorsport Ltd

First car on track during shakedown