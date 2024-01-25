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FIA F2 Bahreyn
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F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı

Formula 2 takımları Bahreyn'deki ilk yarıştan bir aydan biraz fazla bir süre önce Barselona'da 2024 için yeni şasileriyle ilk test sürüşünü tamamladı.

James Newbold
Editör James Newbold
Yayın tarihi
Victor Matrins, ART Grand Prix
Formula 1'in ana destek şampiyonası, uzun süredir seride kullanılan Dallara yapımı F2 2018 şasisine geçen yılın sonunda veda etti. Bu yıl, İtalyan üretici tarafından üretilen, yarışları ve gelişmiş güvenlik referanslarını artırmak amacıyla radikal bir şekilde yenilenmiş aerodinamik özelliklere sahip cesur tasarımlı yeni aracının ilk sezonu olacak.
F2'nin cesur yeni araç tasarımındaki önemli güncellemeler
Noel öncesinde araç, 2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich ve Tatiana Calderon'un elinde Magny-Cours, Jerez ve Bahreyn'de 5.000 km'ye yakın test sürüşünü tamamladı. 11 takımın her birine ilk araçları kısa süre önce teslim edildi.
Salı günü yapılan test sürüşünde tüm pilotların bir araç kullanmasına izin verilirken, altı saatlik test süresinde toplam 649 tur atıldı.
Prema'nın çaylak pilotu Andrea Kimi Antonelli 53 turla en fazla tur atan pilot oldu.
F2 teknik direktörü Pierre-Alain Michot 1-2 Mart tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak ilk yarış öncesinde bunun iyi bir ilk adım olduğunu açıkladı.
Michot, "Bu deneme sürüşünün amacı ekiplerin yeni aracın nasıl çalıştığını anlaması, tüm sistemlerin birlikte iyi çalıştığından emin olması ve her şeyin nasıl davrandığını anlamasıydı."
"Bugün elde edilen testten oldukça memnunuz. Ekipler çok sayıda kilometreyi tamamlayabildiler ki bu da iyi bir ilk adım." dedi.
First car on track during shakedown

Photo by: Formula Motorsport Ltd

First car on track during shakedown

Michot, araçları ilk kez takımların elinde pistte görmenin oldukça duygusal bir an olduğunu söyledi. Hiç kırmızı bayrak olmadığını, bunun da tüm araçların beklendiği gibi performans gösterdiği anlamına geldiğini söyledi.

Michot, "İlk resmi test seansı öncesinde hala ayarlanması gereken birkaç küçük şey var ama bu normal."

 

"On bir takımla, on bir farklı çalışma yöntemi var. Bu da otomobil hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlıyor."

 

"Öğleden sonraki seans için şimdiden birkaç şeyi düzeltebildik. Ancak sezonun ilk yarışından önce hala yapmamız gereken bazı ayarlamalar var. Ancak ihtiyacımız olandan uzak değiliz." dedi.

ART Grand Prix pilotu Victor Martins, aracın hissiyatının eski modele kıyasla önemli ölçüde değişmediğini ve bunun da kendisine yeni sezonda deneyimlerini iyi bir şekilde kullanabileceği konusunda güven verdiğini belirtti.
Martins, "Dayanıklılık sorunu olmadan her şey yolunda gitti. Bu çok olumlu bir başlangıç."
F2 2024 Car

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

F2 2024 Car

"Bugün aynı zamanda aerodinamikleri kontrol etmekle ilgiliydi çünkü önceki araca kıyasla en büyük değişiklik bu. Bahreyn'e gittiğimizde uygun olacak ayarlar üzerinde çalışmaya başlamaktı. Ayrıca araçtaki her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını da kontrol ettik."
"Tabii ki amaç adım adım ilerlemek, araca zarar vermemek ve farklı şeyleri geliştirmek. Aracı test etmek için pist süresinden en iyi şekilde yararlanmak ama ben de zorladım! Hemen zorlayabildiğiniz zaman hoşuma gidiyor, kendinize güveniyorsunuz."
"Dürüst olmak gerekirse, mutluyum." dedi.
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