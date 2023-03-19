F2 Suudi Arabistan: Vesti altıncı sıradan kazandı, Martins yarış dışı kaldı!

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Yarışa altıncı sırada başlayan Vesti, henüz ilk turda iki sıra kazanarak lider üçlü Ollie Bearman, Victor Martins ve Jack Doohan'a yaklaşmaya başladı.

Aynı tur pite geldiği Doohan'ı başarılı bir pit stop sonrası avlayarak üçüncülüğe yükselen Vesti için yarışın anahtar kelimesi "sabır" olacaktı, nitekim hemen önünde Martins-Bearman ikilisi sıkı bir liderlik mücadelesi vermekteydi.

Vesti'nin sabrı sonuç verdi, nitekim ilk olarak Bearman'ı geçen Danimarkalı, önündeki Martins'in de spin atarak yarışa veda etmesinin ardından liderliğe yükseldi ve kalan turlarda da temposunu koruyarak galibiyete ulaştı.

İkincilik son turlarda gaza basan Doohan'a giderken, üçüncü sırada dün de podyuma çıkan Jehan Daruvala yer almakta.

Yarış özeti

Pole pozisyonundan kötü bir start alan Martins, henüz ilk virajda Bearman'a geçilerek ilk turlarda sahip olabileceği avantajı kaybetti.

Henüz ikinci turda en arkada yer alan Brad Benavides, geçiş yapmaya çalışan Amaury Cordeel'in kendisine teması sonucu pist dışına çıktı ve yarışa veda etti.

Cordeel ön kanat hasarıyla pite gelirken Benavides'in aracının çekilmesi için Sanal Güvenlik Aracı (VSC) uygulaması başlatıldı.

VSC sadece bir tur sonra sona erdi, bu sırada Bearman farkı biraz açmıştı, Martins, Doohan ve Vesti üçlüsü de takipteydi.

Oliver Bearman, Prema Racing leads Victor Martins, ART Grand Prix Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Altıncı turda Vesti ve Doohan pitleri başlattı, Prema'nın Virtuosi'ye göre daha hızlı bir pit yapması sonucu Vesti rakibinin önüne atlama fırsatı yakaladı.

Bir sonraki tur Bearman, Martins ve Daruvala pite geldiler. Pitten ana rakibi Martins ile yan yana çıkan Bearman önde kalan taraf olmayı başardı.

Pit stop furyası biterken tam dört pilot henüz pite gelmemişti: Arthur Leclerc, Isack Hadjar, Zane Maloney ve Roman Stanek.

10. tura gelindiğinde Martins, Bearman'ı yakaladı, sonraki tur da geçişini tamamladı. Yerini geri almakta başarısız olan Bearman, üstüne çok iyi hız taşıyan Vesti'ye de geçildi!

17. turda ise kaos başladı; ilk olarak 22. virajda Bearman spin atarak Ayumu Iwasa'nın arkasında 11. sıraya düştü.

Birkaç dakika sonra da Martins de 5. Virajda spin attı ve motorunun durmasına sebep oldu. Birkaç metre ilerleyebilen Martins, yarışa veda etmek zorunda kaldı ve ikinci VSC periyoduna sebebiyet verdi.

24. turda Leclerc-Hadjar-Stanek üçlüsü pite geldiler ve böylece sıralama tamamen oturmuş oldu. Vesti son turlarda Doohan'a yaklaşık 2 saniye kaybetse bile rahat bir şekilde önde kalmayı ve kariyerinin ilk ana yarış galibiyetini elde etmiş oldu.

Daruvala podyumu tamamlarken, dünün galibi Iwasa dördüncü, dünkü gibi güçlü bir tempo tutturan Dennis Hauger beşinci, Richard Verschoor ise altıncı oldu.

Enzo Fittipaldi yedinci, son turlarda pite girme taktikleri tutan Leclerc ve Hadjar sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu oldu.

Günün son puanı ise spin atması sonucu galibiyet mücadelesinden olan Bearman'a gitti.

Cumartesi günkü sprint yarışında Bearman ile çarpıştıktan sonra beş sıra grid cezası alan Theo Pourchaire ise sekizinci sırada başladığı mücadeleyi ancak 13. sırada tamamlayabildi.

F2 Suudi Arabistan - Ana yarış sonuç tablosu