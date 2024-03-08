F2 Suudi Arabistan: Verschoor kazandı, Hauger ikinci!
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Formula 2 sprint yarışında zafer Richard Verschoor'un oldu.
Richard Verschoor, Trident
Shameem Fahath
Ferrari'de Carlos Sainz'ın yerini alan Oliver Bearman'ın yokluğunda gerçekleştirilen sprint yarışının ilk turunda yaşanan olaylar sonrası piste güvenlik aracı girdi. Victor Martins ilk turdaki temasın ardından kaza yaparken, Kimi Antonelli de 12. sıraya kadar geriledi.
Bu noktada Paul Aron lider, Richard Verschoor ikinci ve Isack Hadjar üçüncü sıradaydı.
Yarış yeniden başladıktan sonra Verschoor, Aron'u baskı altına aldı ve rakibini geçerek liderliğin yeni sahibi oldu.
Üçüncülük için de Hauger, Hadjar'ı baskı altına aldı ve rakibin geçerek ikincilik için Aron'u kovalamaya başladı.
Bu noktada Aamaury Cordeel'in pistte kalan aracından ötürü güvenlik aracı çıktı.
Yarışın yeniden başlamasının ardından Verschoor tekrar farkı açarken, Hauger de ikincilik için Aron'u sıkıştırmaya başladı.
Bitime üç tur kala Aron'u geçen Hauger, hızlı turlar atsa da Verschoor'u yakalayamadı.
Sonuç olarak Verschoor zafere ulaşırken, Hauger ikinci ve son turda ikincilik için bastıran Aron üçüncü oldu.
Enzo Fittipaldi damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, Bahreyn'deki ilk iki yarışın galibi Zane Maloney beşinci, Jack Crawford altıncı ve güzel ataklar yapan Kimi Antonelli yedinci oldu.
İlk onu Pepe Marti, Kush Maini ve Roman Stanek tamamladı.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Shameem Fahath
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