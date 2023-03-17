F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı!

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Pistin en hızlı dakikalarında 1.41.326 gibi çok hızlı bir dereceye imza atan Martins, ikinci sıradaki Prema sürücüsü Bearman'a tam 0.744 saniye fark atarak pole pozisyonunda yer aldı!

Üçüncü sıra şampiyona lideri Theo Pourchaire'e gitti, ancak Bearman-Pourchaire farkı sadece 0.001 saniyeydi!

Pourchaire'in üçüncülüğü, bu sene sıralama temposuyla öne çıkan ART'ın 1-3 yaparak Pazar günü için iyi bir pozisyona yerleşmesi anlamına geliyor.

Seans özeti

Hafta sonunun belki de en kritik seansı iki kez kırmızı bayrakla durduruldu.

İlk kırmızı bayrak henüz 12. dakikada VAR sürücüsü Richard Verschoor'un 22. virajda spin atması ve durması sebebiyle çıktı.

Bu sırada liderlik koltuğunda 1.42.629 ile Arthur Leclerc yer almaktaydı, kendisi liderliği kısa süre önce Martins'ten devralmıştı.

Seans yeniden başladıktan sonra peş peşe iyi dereceler geldi, ancak herkes elini son dakikalara ve son turlara saklamaktaydı.

Son dakikalara girilirken liderlik koltuğunda kırmızı bayrak öncesi attığı turla Leclerc bulunmaktaydı, ancak kendisi başta liderliği alan Bearman olmak üzere birçok sürücüye geçildi.

İkinci sektörde en hızlı dereceyle gelerek iyi bir zamana imza atan Bearman iyi bir tur atmış gibiydi; ta ki Martins üç sektörde de en hızlı zamana imza atarak 0.750 saniye farkla liderliği alana kadar.

Martins'in turundan kısa bir süre sonra Leclerc mekanik bir sorun yaşadı ve 22. virajın çıkışında yolda kalarak ikinci kırmızı bayrağa sebep oldu.

Leclerc yolda kaldığında seansın bitimine sadece 3 dakika vardı, bu nedenle seans yeniden başlamadı. Bu, başta Dennis Hauger olmak üzere birçok ismin son turunun suya düşmesi anlamına geliyordu!

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Kırmızı bayrak, turunu çoktan tamamlayan isimlere de ciddi avantaj sağlamış oldu.

Sezona iyi başlayamayan Virtuosi sürücüsü Jack Doohan dördüncü, MP sürücüsü Jehan Daruvala beşinci, DAMS'tan Ayumu Iwasa altıncı ve Prema sürücüsü Frederik Vesti yedinci sıradalardı.

Ralph Boschung ve Kush Maini'nin önünde sekizinciliğe oturan Jak Crawford ise ters grid uygulaması nedeniyle yarınki sprint yarışına ilk sırada başlayacak.

Son turunu atamayan isimlerden Enzo Fittipaldi 14, Dennis Hauger 15, Roman Stanek 16. sırada kaldılar. Geçen yarışın yıldızı Zane Maloney ise kötü bir seansın ardından ancak 17. olabildi.

F2 Suudi Arabistan - Sıralama sonuçları