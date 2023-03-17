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F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı!

Victor Martins, iki kez kırmızı bayrakla durdurulan seansta müthiş bir performans ortaya koyarak serideki ilk pole pozisyonunu elde etmeyi başardı. İlk çizgiyi tamamlayan isimse Oliver Bearman.

Megan White
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F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı!
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Pistin en hızlı dakikalarında 1.41.326 gibi çok hızlı bir dereceye imza atan Martins, ikinci sıradaki Prema sürücüsü Bearman'a tam 0.744 saniye fark atarak pole pozisyonunda yer aldı!

Üçüncü sıra şampiyona lideri Theo Pourchaire'e gitti, ancak Bearman-Pourchaire farkı sadece 0.001 saniyeydi! 

Pourchaire'in üçüncülüğü, bu sene sıralama temposuyla öne çıkan ART'ın 1-3 yaparak Pazar günü için iyi bir pozisyona yerleşmesi anlamına geliyor.

 

Seans özeti

Hafta sonunun belki de en kritik seansı iki kez kırmızı bayrakla durduruldu.

İlk kırmızı bayrak henüz 12. dakikada VAR sürücüsü Richard Verschoor'un 22. virajda spin atması ve durması sebebiyle çıktı.

Bu sırada liderlik koltuğunda 1.42.629 ile Arthur Leclerc yer almaktaydı, kendisi liderliği kısa süre önce Martins'ten devralmıştı.

Seans yeniden başladıktan sonra peş peşe iyi dereceler geldi, ancak herkes elini son dakikalara ve son turlara saklamaktaydı.

Son dakikalara girilirken liderlik koltuğunda kırmızı bayrak öncesi attığı turla Leclerc bulunmaktaydı, ancak kendisi başta liderliği alan Bearman olmak üzere birçok sürücüye geçildi.

İkinci sektörde en hızlı dereceyle gelerek iyi bir zamana imza atan Bearman iyi bir tur atmış gibiydi; ta ki Martins üç sektörde de en hızlı zamana imza atarak 0.750 saniye farkla liderliği alana kadar.

Martins'in turundan kısa bir süre sonra Leclerc mekanik bir sorun yaşadı ve 22. virajın çıkışında yolda kalarak ikinci kırmızı bayrağa sebep oldu.

Leclerc yolda kaldığında seansın bitimine sadece 3 dakika vardı, bu nedenle seans yeniden başlamadı. Bu, başta Dennis Hauger olmak üzere birçok ismin son turunun suya düşmesi anlamına geliyordu!

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Kırmızı bayrak, turunu çoktan tamamlayan isimlere de ciddi avantaj sağlamış oldu.

Sezona iyi başlayamayan Virtuosi sürücüsü Jack Doohan dördüncü, MP sürücüsü Jehan Daruvala beşinci, DAMS'tan Ayumu Iwasa altıncı ve Prema sürücüsü Frederik Vesti yedinci sıradalardı.

Ralph Boschung ve Kush Maini'nin önünde sekizinciliğe oturan Jak Crawford ise ters grid uygulaması nedeniyle yarınki sprint yarışına ilk sırada başlayacak.

Son turunu atamayan isimlerden Enzo Fittipaldi 14, Dennis Hauger 15, Roman Stanek 16. sırada kaldılar. Geçen yarışın yıldızı Zane Maloney ise kötü bir seansın ardından ancak 17. olabildi.

 

F2 Suudi Arabistan - Sıralama sonuçları

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 France Victor Martins
France ART Grand Prix 11 1'41.326
2 United Kingdom Oliver Bearman
Italy Prema Powerteam 10 1'42.070 0.744
3 France Théo Pourchaire
France ART Grand Prix 11 1'42.071 0.745
4 Australia Jack Doohan
Invicta Virtuosi Racing 10 1'42.110 0.784
5 India Jehan Daruvala
Netherlands MP Motorsport 9 1'42.111 0.785
6 Japan Ayumu Iwasa
France DAMS 10 1'42.120 0.794
7 Denmark Frederik Vesti
Italy Prema Powerteam 10 1'42.295 0.969
8 India Kush Maini
Spain Campos Racing 9 1'42.360 1.034
9 Switzerland Ralph Boschung
Spain Campos Racing 8 1'42.497 1.171
10 United States Jak Crawford
Hitech Pulse-Eight 11 1'42.553 1.227
11 France Clement Novalak
Italy Trident 11 1'42.576 1.250
12 United States Juan Correa
Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'42.617 1.291
13 Monaco Arthur Leclerc
France DAMS 9 1'42.629 1.303
14 Brazil Enzo Fittipaldi
Rodin Carlin 11 1'42.686 1.360
15 Norway Dennis Hauger
Netherlands MP Motorsport 9 1'42.754 1.428
16 Czech Republic Roman Staněk
Italy Trident 11 1'42.795 1.469
17 Barbados Zane Maloney
Rodin Carlin 11 1'42.819 1.493
18 Israel Roy Nissany
PHM Racing by Charouz 10 1'42.854 1.528
19 France Isack Hadjar
Hitech Pulse-Eight 9 1'43.079 1.753
20 Netherlands Richard Verschoor
Netherlands Van Amersfoort Racing 4 1'43.385 2.059
21 Belgium Amaury Cordeel
Invicta Virtuosi Racing 9 1'43.736 2.410
22 United States Brad Benavides
PHM Racing by Charouz 10 1'45.027 3.701
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