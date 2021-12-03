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FIA F2 / Jeddah Haberler

F2 Suudi Arabistan: Piastri arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonu Prema Powerteam Oscar Piastri'nin oldu.

F2 Suudi Arabistan: Piastri arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

Formula 2'de sezon Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek ve bugün sıralama turları vardı.

TSi 18:25'te başlayan sıralama turları, hava karardığı için yapay ışıklar altında koşuldu. 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta, sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar.

İlk turların ardından Prema sürücüsü Robert Shwartzman 1:41.335'lik bir zaman turu yakaladı ve ilk sırayı aldı.

Bu derece son 1 dakikaya kadar zirvede kaldı ve sonrasında 1:41.218 yapan Theo Pourchaire zirveye çıktı. Ancak saniyeler sonra şampiyona lideri Oscar Piastri 1:41'in de altına indi ve 1:40.878'le seansın yeni lideri oldu.

Shwartzman, son turunda, orta sektörde mor dereceyi yapsa da, Piastri'yi geride bırakamadı ve böylelikle pole pozisyonu Piastri'nin oldu.

Piastri bu sonuçla arka arkaya dördüncü pole pozisyonunu kazandı.

Shwartzman, son turunda derecesini geliştirememesine rağmen 0.165 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle Prema sürücüleri 1-2 oldu.

Pourchaire'nin 0.340 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Christian Lundgaard dördüncü ve Felipe Drugovich beşinci oldu.

Guanyu Zhou, en hızlı urunda 0.472 saniye geride kalmasının ardından altıncı oldu.

Ralph Boschung yedinci, Juri Vips sekizinci ve Marcus Armstrong dokuzuncu oldu. İlk onu ise Liam Lawson tamamladı.

Bu hafta sonu piste çıkan dört yeni F2 sürücüsü arasında en iyisi, MP Motorsport ile 12. sırada yer alan Clement Novalak oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 12 1'40.878  
2 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 11 1'41.043 0.165
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 13 1'41.218 0.340
4 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 13 1'41.297 0.419
5 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 11 1'41.302 0.424
6 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 12 1'41.350 0.472
7 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 12 1'41.532 0.654
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 12 1'41.610 0.732
9 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 12 1'41.618 0.740
10 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 12 1'41.619 0.741
11 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 12 1'41.861 0.983
12 United Kingdom Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 11 1'41.890 1.012
13 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 12 1'41.960 1.082
14 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 12 1'41.972 1.094
15 Israel Roy Nissany France DAMS 12 1'42.076 1.198
16 Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 11 1'42.114 1.236
17 Japan Marino Sato Italy Trident 11 1'42.466 1.588
18 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 12 1'42.870 1.992
19 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 12 1'42.919 2.041
20 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 12 1'43.422 2.544
21 United States Logan Sargeant HWA Racelab 12 1'43.481 2.603
  Italy Alessio Deledda HWA Racelab 0    
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