F2 Suudi Arabistan: Piastri arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

Formula 2'de sezon Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek ve bugün sıralama turları vardı.

TSi 18:25'te başlayan sıralama turları, hava karardığı için yapay ışıklar altında koşuldu. 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta, sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar.

İlk turların ardından Prema sürücüsü Robert Shwartzman 1:41.335'lik bir zaman turu yakaladı ve ilk sırayı aldı.

Bu derece son 1 dakikaya kadar zirvede kaldı ve sonrasında 1:41.218 yapan Theo Pourchaire zirveye çıktı. Ancak saniyeler sonra şampiyona lideri Oscar Piastri 1:41'in de altına indi ve 1:40.878'le seansın yeni lideri oldu.

Shwartzman, son turunda, orta sektörde mor dereceyi yapsa da, Piastri'yi geride bırakamadı ve böylelikle pole pozisyonu Piastri'nin oldu.

Piastri bu sonuçla arka arkaya dördüncü pole pozisyonunu kazandı.

Shwartzman, son turunda derecesini geliştirememesine rağmen 0.165 saniye geride ikinci oldu. Böylelikle Prema sürücüleri 1-2 oldu.

Pourchaire'nin 0.340 saniye geride üçüncü olduğu seansta, Christian Lundgaard dördüncü ve Felipe Drugovich beşinci oldu.

Guanyu Zhou, en hızlı urunda 0.472 saniye geride kalmasının ardından altıncı oldu.

Ralph Boschung yedinci, Juri Vips sekizinci ve Marcus Armstrong dokuzuncu oldu. İlk onu ise Liam Lawson tamamladı.

Bu hafta sonu piste çıkan dört yeni F2 sürücüsü arasında en iyisi, MP Motorsport ile 12. sırada yer alan Clement Novalak oldu.

Seans sonucu: