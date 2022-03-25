F2 Suudi Arabistan: Olaylı antrenman turlarında Drugovich lider, Cem şanssız başladı
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansının en hızlı ismi MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich oldu.
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen antrenman seansı oldukça olaylıydı. Seans her zaman olduğu gibi 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve ilk 10 dakikalık süreçte Felipe Drugovich liderdi.
Daha sonra liderlik 1:45.404 yapan Ralph Boschung'a geçti. Bu derece, bir süre zirvede kalsa da daha sonra Drugovich'ten 1:44.100 geldi ve Brezilyalı pilot yeniden ilk ona yükselmiş oldu.
Bundan dakikalar sonra temsilcimiz Cem Bölükbaşı kerblerde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.
Cem ilk başta araçtan çıkamadı ve yanına tıbbi ekip geldi. Cem tıbbi ekibin yardımıyla araçtan çıktı ve neyse ki iyi durumdaydı.
Cem'in aracı pistten kaldırıldıktan sonra seans tekrar başladı fakat bu kez de Theo Pourchaire kaza yaptı.
Sonrasında hakemler, seansın tekrar başlamayacağını duyurdu.
Böylelikle seans Drugovich'in liderliğinde sona erdi. Liam Lawson'ın 0.150 saniye geride ikinci olduğu seansta, Marcus Armstrong 0.334 saniye geride üçüncü ve Ayumu Iwasa 0.386 saniye geride dördüncü oldu.
Boschung 0.481 saniye geride ilk beşi tamamladı.
İlk onda Olli Caldwell, Pourchaire, seans içerisinde spin atan Clement Novalak, Roy Nissany ve Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi yer aldı.
Temsilcimiz Cem, kazadan kısa bir süre önce attığı 1:47.881'lik turuyla 3.7 saniye geride 20. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|10
|1'44.100
|2
|Liam Lawson
|Carlin
|10
|1'44.250
|0.150
|3
|Marcus Armstrong
|Hitech Racing
|8
|1'44.434
|0.334
|4
|Ayumu Iwasa
|Nissan e.dams
|10
|1'44.486
|0.386
|5
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|9
|1'44.581
|0.481
|6
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|11
|1'44.758
|0.658
|7
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|9
|1'44.772
|0.672
|8
|Clement Novalak
|MP Motorsport
|9
|1'45.016
|0.916
|9
|Roy Nissany
|Nissan e.dams
|9
|1'45.080
|0.980
|10
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|9
|1'45.147
|1.047
|11
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|10
|1'45.159
|1.059
|12
|Jüri Vips
|Hitech Racing
|6
|1'45.236
|1.136
|13
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|6
|1'45.425
|1.325
|14
|Richard Verschoor
|Trident
|10
|1'45.474
|1.374
|15
|Marino Sato
|Virtuosi Racing
|7
|1'45.951
|1.851
|16
|Logan Sargeant
|Carlin
|9
|1'46.093
|1.993
|17
|Calan Williams
|Trident
|10
|1'46.107
|2.007
|18
|Jehan Daruvala
|Prema Powerteam
|6
|1'46.726
|2.626
|19
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|9
|1'47.444
|3.344
|20
|Cem Bölükbaşı
|Charouz Racing System
|8
|1'47.881
|3.781
|21
|Jack Doohan
|Virtuosi Racing
|4
|2'02.410
|18.310
|22
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|4
|2'12.204
|28.104
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