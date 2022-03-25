F2 Suudi Arabistan: Olaylı antrenman turlarında Drugovich lider, Cem şanssız başladı

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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen antrenman seansı oldukça olaylıydı. Seans her zaman olduğu gibi 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve ilk 10 dakikalık süreçte Felipe Drugovich liderdi.

Daha sonra liderlik 1:45.404 yapan Ralph Boschung'a geçti. Bu derece, bir süre zirvede kalsa da daha sonra Drugovich'ten 1:44.100 geldi ve Brezilyalı pilot yeniden ilk ona yükselmiş oldu.

Bundan dakikalar sonra temsilcimiz Cem Bölükbaşı kerblerde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Cem ilk başta araçtan çıkamadı ve yanına tıbbi ekip geldi. Cem tıbbi ekibin yardımıyla araçtan çıktı ve neyse ki iyi durumdaydı.

Cem'in aracı pistten kaldırıldıktan sonra seans tekrar başladı fakat bu kez de Theo Pourchaire kaza yaptı.

Sonrasında hakemler, seansın tekrar başlamayacağını duyurdu.

Böylelikle seans Drugovich'in liderliğinde sona erdi. Liam Lawson'ın 0.150 saniye geride ikinci olduğu seansta, Marcus Armstrong 0.334 saniye geride üçüncü ve Ayumu Iwasa 0.386 saniye geride dördüncü oldu.

Boschung 0.481 saniye geride ilk beşi tamamladı.

İlk onda Olli Caldwell, Pourchaire, seans içerisinde spin atan Clement Novalak, Roy Nissany ve Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi yer aldı.

Temsilcimiz Cem, kazadan kısa bir süre önce attığı 1:47.881'lik turuyla 3.7 saniye geride 20. oldu.

Seans sonucu: