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FIA F2 / Jeddah Antrenman raporu

F2 Suudi Arabistan: Olaylı antrenman turlarında Drugovich lider, Cem şanssız başladı

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansının en hızlı ismi MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Suudi Arabistan: Olaylı antrenman turlarında Drugovich lider, Cem şanssız başladı
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen antrenman seansı oldukça olaylıydı. Seans her zaman olduğu gibi 45 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve ilk 10 dakikalık süreçte Felipe Drugovich liderdi.

Daha sonra liderlik 1:45.404 yapan Ralph Boschung'a geçti. Bu derece,  bir süre zirvede kalsa da daha sonra Drugovich'ten 1:44.100 geldi ve Brezilyalı pilot yeniden ilk ona yükselmiş oldu.

Bundan dakikalar sonra temsilcimiz Cem Bölükbaşı kerblerde aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Cem ilk başta araçtan çıkamadı ve yanına tıbbi ekip geldi. Cem tıbbi ekibin yardımıyla araçtan çıktı ve neyse ki iyi durumdaydı.

Cem'in aracı pistten kaldırıldıktan sonra seans tekrar başladı fakat bu kez de Theo Pourchaire kaza yaptı.

Sonrasında hakemler, seansın tekrar başlamayacağını duyurdu.

Böylelikle seans Drugovich'in liderliğinde sona erdi. Liam Lawson'ın 0.150 saniye geride ikinci olduğu seansta, Marcus Armstrong 0.334 saniye geride üçüncü ve Ayumu Iwasa 0.386 saniye geride dördüncü oldu.

Boschung 0.481 saniye geride ilk beşi tamamladı.

İlk onda Olli Caldwell, Pourchaire, seans içerisinde spin atan Clement Novalak, Roy Nissany ve Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi yer aldı.

Temsilcimiz Cem, kazadan kısa bir süre önce attığı 1:47.881'lik turuyla 3.7 saniye geride 20. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 10 1'44.100  
2 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 10 1'44.250 0.150
3 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 8 1'44.434 0.334
4 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 10 1'44.486 0.386
5 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 9 1'44.581 0.481
6 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 11 1'44.758 0.658
7 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 9 1'44.772 0.672
8 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 9 1'45.016 0.916
9 Israel Roy Nissany Japan Nissan e.dams 9 1'45.080 0.980
10 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 9 1'45.147 1.047
11 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 10 1'45.159 1.059
12 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 6 1'45.236 1.136
13 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 6 1'45.425 1.325
14 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 10 1'45.474 1.374
15 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 7 1'45.951 1.851
16 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 9 1'46.093 1.993
17 Australia Calan Williams Italy Trident 10 1'46.107 2.007
18 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 6 1'46.726 2.626
19 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 9 1'47.444 3.344
20 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 8 1'47.881 3.781
21 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 4 2'02.410 18.310
22 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 4 2'12.204 28.104
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