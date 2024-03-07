F2 Suudi Arabistan: Maloney sorun yaşadı, Bearman pole pozisyonunda!

Suudi Arabistan'da 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında yoğun bir rekabet vardı.

İlk dakikaların ardından MP Motorsport adına yarışan Denis Hauger 1:42.946'lık turuyla zirvedeydi ve onu 0.060 saniye geriden Paul Aron takip ediyordu.

Son bölüme girerken Aron en hızlı turu attı ve liderliği eline geçirdi. Fakat Oliver Bearman daha da hızlıydı ve 1:42.217 yaparak zirveye çıktı.

Dennis Hauger, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

Son anlarda Zane Maloney'in sebep olduğu sarı bayraklar nedeniyle seans kesintiye uğradı ve pole pozisyonu Bearman'a gitti.

Kush Maini'nin 0.025 saniye geride ikinci olduğu seansta, Jak Crawford üçüncü ve Victor Martins dördüncü oldu.

İlk sekizin sadece 0.296 saniye içerisinde dizildiği seansta Enzo Fittipaldi beşinci, Andrea Kimi Antonelli altıncı, Hauger yedinci ve Isack Hadjar sekizinci oldu.

İlk onu Richard Verschoor ve Paul Aron tamamladı. Sorun yaşayarak seansı erken kapatan Bahreyn yarışlarının glaibi Maloney ise ancak 16. olabildi.

F2 Sıralama turları sonucu: