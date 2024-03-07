F2 Suudi Arabistan: Maloney sorun yaşadı, Bearman pole pozisyonunda!
Ferrari Formula 1'in genç pilotu Oliver Bearman, Suudi Arabistan'daki Formula 2 yarışları öncesinde pole pozisyonunu elde etti.
Oliver Bearman, Prema Racing
Shameem Fahath
Suudi Arabistan'da 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında yoğun bir rekabet vardı.
İlk dakikaların ardından MP Motorsport adına yarışan Denis Hauger 1:42.946'lık turuyla zirvedeydi ve onu 0.060 saniye geriden Paul Aron takip ediyordu.
Son bölüme girerken Aron en hızlı turu attı ve liderliği eline geçirdi. Fakat Oliver Bearman daha da hızlıydı ve 1:42.217 yaparak zirveye çıktı.
Dennis Hauger, MP Motorsport
Photo by: Formula Motorsport Ltd
Son anlarda Zane Maloney'in sebep olduğu sarı bayraklar nedeniyle seans kesintiye uğradı ve pole pozisyonu Bearman'a gitti.
Kush Maini'nin 0.025 saniye geride ikinci olduğu seansta, Jak Crawford üçüncü ve Victor Martins dördüncü oldu.
İlk sekizin sadece 0.296 saniye içerisinde dizildiği seansta Enzo Fittipaldi beşinci, Andrea Kimi Antonelli altıncı, Hauger yedinci ve Isack Hadjar sekizinci oldu.
İlk onu Richard Verschoor ve Paul Aron tamamladı. Sorun yaşayarak seansı erken kapatan Bahreyn yarışlarının glaibi Maloney ise ancak 16. olabildi.
F2 Sıralama turları sonucu:
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|O. Bearman Prema Powerteam
|3
|12
|
1'42.217
|217.443
|2
|K. Maini Invicta Racing
|9
|11
|
+0.025
1'42.242
|0.025
|217.390
|3
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|12
|
+0.159
1'42.376
|0.134
|217.105
|4
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|13
|
+0.180
1'42.397
|0.021
|217.061
|5
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|13
|
+0.203
1'42.420
|0.023
|217.012
|6
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|13
|
+0.228
1'42.445
|0.025
|216.959
|7
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|12
|
+0.238
1'42.455
|0.010
|216.938
|8
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|12
|
+0.296
1'42.513
|0.058
|216.815
|9
|R. Verschoor Trident
|22
|12
|
+0.368
1'42.585
|0.072
|216.663
|10
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|13
|
+0.421
1'42.638
|0.053
|216.551
|11
|
P. Martí Campos Racing
|21
|12
|
+0.451
1'42.668
|0.030
|216.488
|12
|R. Staněk Trident
|23
|13
|
+0.455
1'42.672
|0.004
|216.479
|13
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|12
|
+0.644
1'42.861
|0.189
|216.081
|14
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|13
|
+0.669
1'42.886
|0.025
|216.029
|15
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|13
|
+0.725
1'42.942
|0.056
|215.911
|16
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|11
|
+0.823
1'43.040
|0.098
|215.706
|17
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|12
|
+0.901
1'43.118
|0.078
|215.543
|18
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|11
|
+0.928
1'43.145
|0.027
|215.486
|19
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|12
|
+1.327
1'43.544
|0.399
|214.656
|20
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|12
|
+1.560
1'43.777
|0.233
|214.174
|21
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|13
|
+1.680
1'43.897
|0.120
|213.927
|22
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|0
|
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marquez, Ducati'de "rahat" ama "podyum için hazır değil"
MotoGP, lastik basıncı kuralını ihlal eden sürücülerin diskalifiye edilme cezasından vazgeçti
Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi
Resmi: Sainz hastaneye yatırıldı, Suudi Arabistan'da Bearman yarışacak!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar