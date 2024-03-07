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FIA F2 Cidde
Sıralama turları raporu

F2 Suudi Arabistan: Maloney sorun yaşadı, Bearman pole pozisyonunda!

Ferrari Formula 1'in genç pilotu Oliver Bearman, Suudi Arabistan'daki Formula 2 yarışları öncesinde pole pozisyonunu elde etti.

Sam Hall
Sam Hall
Güncel:
Oliver Bearman, Prema Racing

Oliver Bearman, Prema Racing

Shameem Fahath

Suudi Arabistan'da 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında yoğun bir rekabet vardı.

İlk dakikaların ardından MP Motorsport adına yarışan Denis Hauger 1:42.946'lık turuyla zirvedeydi ve onu 0.060 saniye geriden Paul Aron takip ediyordu.

Son bölüme girerken Aron en hızlı turu attı ve liderliği eline geçirdi. Fakat Oliver Bearman daha da hızlıydı ve 1:42.217 yaparak zirveye çıktı.

Dennis Hauger, MP Motorsport

Dennis Hauger, MP Motorsport

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Son anlarda Zane Maloney'in sebep olduğu sarı bayraklar nedeniyle seans kesintiye uğradı ve pole pozisyonu Bearman'a gitti.

Kush Maini'nin 0.025 saniye geride ikinci olduğu seansta, Jak Crawford üçüncü ve Victor Martins dördüncü oldu.

İlk sekizin sadece 0.296 saniye içerisinde dizildiği seansta Enzo Fittipaldi beşinci, Andrea Kimi Antonelli altıncı, Hauger yedinci ve Isack Hadjar sekizinci oldu.

İlk onu Richard Verschoor ve Paul Aron tamamladı. Sorun yaşayarak seansı erken kapatan Bahreyn yarışlarının glaibi Maloney ise ancak 16. olabildi.

F2 Sıralama turları sonucu:

1
 - 
3
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 12

1'42.217

217.443
2 India K. Maini Invicta Racing 9 11

+0.025

1'42.242

0.025 217.390
3 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 12

+0.159

1'42.376

0.134 217.105
4 France V. Martins ART Grand Prix 1 13

+0.180

1'42.397

0.021 217.061
5 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 13

+0.203

1'42.420

0.023 217.012
6 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 13

+0.228

1'42.445

0.025 216.959
7 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 12

+0.238

1'42.455

0.010 216.938
8 France I. Hadjar Campos Racing 20 12

+0.296

1'42.513

0.058 216.815
9 Netherlands R. Verschoor Trident 22 12

+0.368

1'42.585

0.072 216.663
10
P. Aron Hitech Pulse-Eight
17 13

+0.421

1'42.638

0.053 216.551
11
P. Martí Campos Racing
21 12

+0.451

1'42.668

0.030 216.488
12 Czech Republic R. Staněk Trident 23 13

+0.455

1'42.672

0.004 216.479
13 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 12

+0.644

1'42.861

0.189 216.081
14 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 13

+0.669

1'42.886

0.025 216.029
15
G. Bortoleto Invicta Racing
10 13

+0.725

1'42.942

0.056 215.911
16 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 11

+0.823

1'43.040

0.098 215.706
17 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 12

+0.901

1'43.118

0.078 215.543
18
T. Barnard PHM AIX Racing
25 11

+0.928

1'43.145

0.027 215.486
19
J. Duerksen PHM AIX Racing
24 12

+1.327

1'43.544

0.399 214.656
20 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 12

+1.560

1'43.777

0.233 214.174
21 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 13

+1.680

1'43.897

0.120 213.927
22 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 0

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