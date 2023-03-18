Önceki / F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı!
FIA F2 / Cidde Yarış raporu

F2 Suudi Arabistan: Iwasa kazandı, Pourchaire kaza yaptı!

Dördüncü başladığı yarışta hızlıca liderliğe yükselen Ayumu Iwasa, liderliğini korumayı ve serideki üçüncü zaferine ulaşmayı başardı. Theo Pourchaire ise büyük bir hata sonucu yarış dışı kaldı.

Megan White
Ekleyen:
F2 Suudi Arabistan: Iwasa kazandı, Pourchaire kaza yaptı!
Haberi dinle

Henüz startta iki sıra kazanan Iwasa, sadece bir tur sonra pole pozisyonundan başlayan Jak Crawford'u da geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Son tura kadar güvenli bir mesafede liderliğini koruyan Iwasa damalı bayrağa ilk sırada ulaşan isim olarak serideki üçüncü galibiyetini aldı.

Tam sekiz sıra kazanmayı başaran Victor Martins ikinci olarak göz doldururken podyumu son turlarda gaza basan Jehan Daruvala tamamladı.

 

Yarış özeti

Herkesin orta hamurla başladığı yarışta startın kazananı net şekilde Iwasa idi; çok iyi ivmelenen Campos sürücüsü, Kush Maini'nin yanı sıra takım arkadaşı Ralph Boschung'u geride bıraktı. 

Martins üç sıra kazanarak yedinciliğe yükseldi, Theo Pourchaire ise sıra kaybederek kendini dokuzuncu sırada buldu.

Liderlik için hiç beklemeyen Iwasa henüz ikinci tura girilirken DRS ile geldi ve dış çizgiden liderliği aldı, kısa süre sonra ise Zane Maloney ikinci virajda spin atarak yarışa veda etti.

Maloney'nin aracının pist üstünde kalması nedeniyle güvenlik aracı piste girdi.

Beşinci turda yarış yeniden başladı. Bearman ve Daruvala yarış yeniden başlarken sıra kazanan isimlerdi, Boschung'da ikinci virajda Crawford'u geride bırakarak ikinciliğe yükselmişti. 

Arkalarda ise Martins rüzgarı esiyordu, Fransız sürücü 1. virajda Maini'yi geçerek altıncılığa yükselmişti, kaybettiği yerleri geri almaya çalışan Pourchaire'de geç ama tehlikeli bir atakla takım arkadaşını takip etti.

Bir tur sonra Martins'e benzer bir atak deneyen Pourchaire bu kez şanslı değildi, nitekim daha önde Bearman çoktan virajı dönmeye başlamıştı!

Bearman'a yandan çarpan Pourchaire süspansiyon kırarak yarışa veda etmesinin yanı sıra aracı hasar alan Bearman'ın da yarışını sonlandırdı.

Victor Martins, ART Grand Prix

Victor Martins, ART Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Temasın ardından güvenlik aracı yeniden piste girdi, suçunu kabul eden Pourchaire ise Bearman'ın yanına giderek olay için özür diledi.

Mücadele 10. turda yeniden başladı. Hemen önündeki Bearman'dan kurtulan Martins hızlıca atağa kalkarak Crawford'dan dördüncülüğü aldı. 

Daruvala bir sonraki turda Boschung'u geçerek ikinciliğe yükseldi. İki sürücü sonraki birkaç tur boyunca birbirlerini birkaç kez geçerek kıyasıya mücadele ettiler.

Bu mücadeleden faydalanan Martins birkaç tur sonra Boschung'u geçerek ikinciliğe yükseldi.

Daruvala 15. turda Iwasa'dan liderliği kısa bir süreliğine aldı ancak pisti kestiği için yerini geri verdi; bu da Martins'e yaklaşma fırsatı doğurdu.

Bitime üç tur kala ikinciliğe yükselen Martins, son tura Iwasa'nın hemen arkasında girse de geçişini tamamlayamadı ve ikincilikle yetindi.

Boschung dördüncü, Maini beşinci, Frederik Vesti ise altıncı sıradaydı. Puan alan son sürücüler ise Jack Doohan ve Dennis Hauger oldular.

Pole pozisyonunun sahibi Jak Crawford ise ancak dokuzuncu olabildi. 

 

F2 Suudi Arabistan - Sprint yarışı sonuç tablosu

Sıra Sürücü Takım Fark Ara
1 Japan Ayumu Iwasa
France DAMS
2 France Victor Martins
France ART Grand Prix 0.700 0.700
3 India Jehan Daruvala
Netherlands MP Motorsport 1.186 0.486
4 Switzerland Ralph Boschung
Spain Campos Racing 1.979 0.793
5 India Kush Maini
Spain Campos Racing 2.544 0.565
6 Denmark Frederik Vesti
Italy Prema Powerteam 2.940 0.396
7 Australia Jack Doohan
Invicta Virtuosi Racing 3.380 0.440
8 Norway Dennis Hauger
Netherlands MP Motorsport 4.555 1.175
9 United States Jak Crawford
Hitech Pulse-Eight 4.578 0.023
10 Israel Roy Nissany
PHM Racing by Charouz 6.412 1.834
11 Monaco Arthur Leclerc
France DAMS 6.886 0.474
12 France Isack Hadjar
Hitech Pulse-Eight 7.642 0.756
13 Brazil Enzo Fittipaldi
Rodin Carlin 8.358 0.716
14 United States Juan Correa
Netherlands Van Amersfoort Racing 13.127 4.769
15 France Clement Novalak
Italy Trident 13.743 0.616
16 Netherlands Richard Verschoor
Netherlands Van Amersfoort Racing 13.778 0.035
17 Czech Republic Roman Staněk
Italy Trident 14.260 0.482
18 United States Brad Benavides
PHM Racing by Charouz 20.500 6.240
19 Belgium Amaury Cordeel
Invicta Virtuosi Racing 35.418 14.918
United Kingdom Oliver Bearman
Italy Prema Powerteam
France Théo Pourchaire
France ART Grand Prix
Barbados Zane Maloney
Rodin Carlin
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı!
Megan White Daha fazlası
Megan White
F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı!

F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı!

FIA F2
Cidde

F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı! F2 Suudi Arabistan sıralama seansı: Martins ilk pole pozisyonuna ulaştı!

Boschung: "2023, son Formula 2 sezonum olacak"

Boschung: "2023, son Formula 2 sezonum olacak"

FIA F2
Bahreyn

Boschung: "2023, son Formula 2 sezonum olacak" Boschung: "2023, son Formula 2 sezonum olacak"

F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!

F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!

FIA F3
Bahreyn

F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti! F3 Bahreyn: Bortoleto kazandı, Mini ceza alarak galibiyeti kaybetti!

Son Haberler

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor" Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum" Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün" Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum" Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.