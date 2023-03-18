F2 Suudi Arabistan: Iwasa kazandı, Pourchaire kaza yaptı!

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Henüz startta iki sıra kazanan Iwasa, sadece bir tur sonra pole pozisyonundan başlayan Jak Crawford'u da geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Son tura kadar güvenli bir mesafede liderliğini koruyan Iwasa damalı bayrağa ilk sırada ulaşan isim olarak serideki üçüncü galibiyetini aldı.

Tam sekiz sıra kazanmayı başaran Victor Martins ikinci olarak göz doldururken podyumu son turlarda gaza basan Jehan Daruvala tamamladı.

Yarış özeti

Herkesin orta hamurla başladığı yarışta startın kazananı net şekilde Iwasa idi; çok iyi ivmelenen Campos sürücüsü, Kush Maini'nin yanı sıra takım arkadaşı Ralph Boschung'u geride bıraktı.

Martins üç sıra kazanarak yedinciliğe yükseldi, Theo Pourchaire ise sıra kaybederek kendini dokuzuncu sırada buldu.

Liderlik için hiç beklemeyen Iwasa henüz ikinci tura girilirken DRS ile geldi ve dış çizgiden liderliği aldı, kısa süre sonra ise Zane Maloney ikinci virajda spin atarak yarışa veda etti.

Maloney'nin aracının pist üstünde kalması nedeniyle güvenlik aracı piste girdi.

Beşinci turda yarış yeniden başladı. Bearman ve Daruvala yarış yeniden başlarken sıra kazanan isimlerdi, Boschung'da ikinci virajda Crawford'u geride bırakarak ikinciliğe yükselmişti.

Arkalarda ise Martins rüzgarı esiyordu, Fransız sürücü 1. virajda Maini'yi geçerek altıncılığa yükselmişti, kaybettiği yerleri geri almaya çalışan Pourchaire'de geç ama tehlikeli bir atakla takım arkadaşını takip etti.

Bir tur sonra Martins'e benzer bir atak deneyen Pourchaire bu kez şanslı değildi, nitekim daha önde Bearman çoktan virajı dönmeye başlamıştı!

Bearman'a yandan çarpan Pourchaire süspansiyon kırarak yarışa veda etmesinin yanı sıra aracı hasar alan Bearman'ın da yarışını sonlandırdı.

Victor Martins, ART Grand Prix Photo by: Formula Motorsport Ltd

Temasın ardından güvenlik aracı yeniden piste girdi, suçunu kabul eden Pourchaire ise Bearman'ın yanına giderek olay için özür diledi.

Mücadele 10. turda yeniden başladı. Hemen önündeki Bearman'dan kurtulan Martins hızlıca atağa kalkarak Crawford'dan dördüncülüğü aldı.

Daruvala bir sonraki turda Boschung'u geçerek ikinciliğe yükseldi. İki sürücü sonraki birkaç tur boyunca birbirlerini birkaç kez geçerek kıyasıya mücadele ettiler.

Bu mücadeleden faydalanan Martins birkaç tur sonra Boschung'u geçerek ikinciliğe yükseldi.

Daruvala 15. turda Iwasa'dan liderliği kısa bir süreliğine aldı ancak pisti kestiği için yerini geri verdi; bu da Martins'e yaklaşma fırsatı doğurdu.

Bitime üç tur kala ikinciliğe yükselen Martins, son tura Iwasa'nın hemen arkasında girse de geçişini tamamlayamadı ve ikincilikle yetindi.

Boschung dördüncü, Maini beşinci, Frederik Vesti ise altıncı sıradaydı. Puan alan son sürücüler ise Jack Doohan ve Dennis Hauger oldular.

Pole pozisyonunun sahibi Jak Crawford ise ancak dokuzuncu olabildi.

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