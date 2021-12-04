F2 Suudi Arabistan: Güvenlik aracı ardında biten yarışta zafer Piastri'nin oldu

Suudi Arabistan'daki ikinci Formula 2 yarışına Jehan Daruvala ilk sıradan başlarken, startta yanında Bent Viscaal vardı.

Viscaal, ikinci virajda Daruvala'nın yanına geldi ancak rakibi kendisini dış tarafa itince, momentum kaybetti ve geriye düştü.

Böylelikle ilk virajların ardından Daruvala lider, Piastri ikinci sıradaydı.

Arka tarafta ise ortalık karıştı. Bu hafta sonu ilk kez F2 aracının direksiyonuna geçen Clement Novalak, Marcus Armstrong, Guilherme Samaia ve Alessio Deledda'nın karıştığı bir kaza yaşandı.

Bunun üzerine dört sürücü de yarışa veda etti. Pistin temizlenmesinin ardından yarış tekrar başladı.

Piastri liderlik için Daruvala'yı sıkıştırdı ve Carlin sürücüsü, ikinci virajı kesti. Pist dışına çıkıp yavaşlamayan ve avantaj kazanan Daruvala bu olaydan ötürü 5 saniye ceza aldı ancak yerini korumayı sürdürdü.

Bu olaydan birkaç dakika sonra Juri Vips, Felipe Durgovich'in kendisini duvara sıkıştırması nedeniyle bariyerlere çarptı ve sol ön süspansiyonunun yanı sıra ön kanadını kırdı.

Olayın ardından yolda kalan Vips, yarışa veda etmiş oldu ve piste güvenlik aracı girdi.

Yarışın son bölümünde Piastri, Daruvala'ya ilk virajda atak yaptı ve nihayet rakibini geride bıraktı.

Son üç tura girerken yedincilik için Jack Doohan'ı kovalayan Liam Lawson aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Lawson kazadan yara almadan kurtulsa da, araç pistin kötü bir noktasındaydı ve güvenlik aracı girdi.

Yarış güvenlik aracı ardında biterken, zafer Piastri'nin oldu. Şampiyona lideri, en hızlı turu da atarak puanını 200'e çıkardı.

Daruvala yarışı ikinci bitirse de aldığı cezanın ardından ikincilik Bent Viscaal'a geçti.

Christian Lundgaard da yine aldığı ceza nedeniyle üçüncü sıradan 15. sıraya geriledi. Bu da podyumun Robert Shwartzman'a gittiği anlamına geliyordu.

Shwartzman, şampiyonadaki puanını 153 yaptı ve şampiyona ikinciliğini devam ettirdi.

Dan Ticktum'un dördüncü olduğu yarışta, Jack Doohan henüz ikinci F2 yarışında beşinci oldu ve en iyi sonucunu yakaladı.

Theo Pourchaire altıncı olurken, Enzo Fittipaldi yedinci ve Guanyu Zhou sekizinci oldu. İlk onu Ralph Boschung ve Felipe Drugovich tamamladı.

Yarış sonucu: