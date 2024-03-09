F2 Suudi Arabistan: Fittipaldi ilk F2 ana yarış galibiyetini elde etti
Enzo Fittipaldi, Suudi Arabistan'daki ilk Formula 2 ana yarış galibiyetini, Kush Maini ve zorlu bir yarış çıkaran Dennis Hauger'in yedi saniyeden fazla farkla önünde kazanarak elde etti.
Enzo Fittipaldi, Van Amersfoort Racing, Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Mark Sutton / Motorsport Images
Maini, Oliver Bearman'ın apandisit rahatsızlığı nedeniyle Ferrari Formula 1 takımında Carlos Sainz'in yerini almak üzere hafta sonundan çekilmesi sayesinde ana yarışa pole pozisyonundan başladı.
Invicta sürücüsü mükemmel bir başlangıç yaparken, Bahreyn'den çift podyum kazanan Pepe Marti'nin 2. Viraj çıkışında Campos aracının arkasını kaybetmesi ve Trident sürücüsü Roman Staněk'in önünde piste dönmesiyle işler çığırından çıktı.
Marti başlangıçta spinden Franco Colapinto'nun temasını sorumlu tutarken, MP Motorsport sürücüsü olayda hasar aldı.
Gabriel Bortoleto da Invicta aracını mekanik bir sorunla pist dışına çekerek erken yarış dışı kalırken, güvenlik aracı periyodu 2. virajın temizlenmesini sağladı.
Yarışa sadece dört sürücü - Staněk, Bortoleto, Juan Manuel Correa, Taylor Barnard ve Amaury Cordeel - orta lastikle başlarken, gridin geri kalanı süper yuuşak seçeneğini kullandı. Altıncı turda, en yumuşak lastik hamurunu kullanan isimler zorunlu pit stopları için pitin yolunu tuttular.
Fittipaldi (Van Amersfoort Racing) dördüncü sıradan start aldı ve yarış başlangıcındaki sıra değişimlerinden sonra Mercedes'in genç pilotu Andrea Kimi Antonelli'nin arkasına düştü. Daha sonra 13. turda Maini'yi DRS'yi yardımıyla geçerek yarış liderliğine yükseldi.
Jak Crawford, Dams, leads Roman Stanek, Trident, Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing, at the start
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Ancak 15. turda Colapinto, bir başka güvenlik aracı periyodu başlattı.
Yarış yeniden başladığında geriye 10 tur kalmıştı. Yarışı kazandıran hamle 22. turun başında nefes kesici bir şekilde geldi. Fittipaldi, Cordeel ve Correa'yı dışarıdan geçmeyi başararak liderliği aldı ve ilk galibiyetine ulaştı.
Hauger damalı bayrağı üçüncü sırada geçerke pit girişindeki beyaz çizgiyi geçtiği için soruşturma altına alındı.
F2 Suudi Arabistan - Yarış Sonucu
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing
|14
|28
|
-
|2
|K. Maini Invicta Racing
|9
|28
|
+7.800
7.8
|7.800
|3
|D. Hauger MP Motorsport
|11
|28
|
+9.300
9.3
|1.500
|4
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|7
|28
|
+9.300
9.3
|0.000
|5
|A. Cordeel Hitech Pulse-Eight
|16
|28
|
+9.500
9.5
|0.200
|6
|A. Antonelli Prema Powerteam
|4
|28
|
+10.000
10.0
|0.500
|7
|Z. Maloney Rodin Motorsport
|5
|28
|
+10.400
10.4
|0.400
|8
|R. Verschoor Trident
|22
|28
|
+11.800
11.8
|1.400
|9
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|15
|28
|
+17.500
17.5
|5.700
|10
|V. Martins ART Grand Prix
|1
|28
|
+20.600
20.6
|3.100
|11
|
P. Aron Hitech Pulse-Eight
|17
|28
|
+25.100
25.1
|4.500
|12
|
J. Duerksen PHM AIX Racing
|24
|28
|
+26.200
26.2
|1.100
|13
|
T. Barnard PHM AIX Racing
|25
|28
|
+30.400
30.4
|4.200
|14
|J. Correa DAMS Lucas Oil
|8
|28
|
+38.400
38.4
|8.000
|15
|R. Miyata Rodin Motorsport
|6
|28
|
+40.800
40.8
|2.400
|dnf
|Z. O'Sullivan ART Grand Prix
|2
|23
|
5 laps
|Yarış dışı
|dnf
|I. Hadjar Campos Racing
|20
|20
|
8 laps
|Yarış dışı
|dnf
|F. Colapinto MP Motorsport
|12
|14
|
14 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
G. Bortoleto Invicta Racing
|10
|1
|
27 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
P. Martí Campos Racing
|21
|27
|
|Yarış dışı
|dnf
|R. Staněk Trident
|23
|27
|
|Yarış dışı
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