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FIA F2 Cidde
Yarış raporu

F2 Suudi Arabistan: Fittipaldi ilk F2 ana yarış galibiyetini elde etti

Enzo Fittipaldi, Suudi Arabistan'daki ilk Formula 2 ana yarış galibiyetini, Kush Maini ve zorlu bir yarış çıkaran Dennis Hauger'in yedi saniyeden fazla farkla önünde kazanarak elde etti.

Sam Hall
Sam Hall
Güncel:
Enzo Fittipaldi, Van Amersfoort Racing, Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Enzo Fittipaldi, Van Amersfoort Racing, Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Mark Sutton / Motorsport Images

Maini, Oliver Bearman'ın apandisit rahatsızlığı nedeniyle Ferrari Formula 1 takımında Carlos Sainz'in yerini almak üzere hafta sonundan çekilmesi sayesinde ana yarışa pole pozisyonundan başladı.

Invicta sürücüsü mükemmel bir başlangıç yaparken, Bahreyn'den çift podyum kazanan Pepe Marti'nin 2. Viraj çıkışında Campos aracının arkasını kaybetmesi ve Trident sürücüsü Roman Staněk'in önünde piste dönmesiyle işler çığırından çıktı.

Marti başlangıçta spinden Franco Colapinto'nun temasını sorumlu tutarken, MP Motorsport sürücüsü olayda hasar aldı.

Gabriel Bortoleto da Invicta aracını mekanik bir sorunla pist dışına çekerek erken yarış dışı kalırken, güvenlik aracı periyodu 2. virajın temizlenmesini sağladı.

Yarışa sadece dört sürücü - Staněk, Bortoleto, Juan Manuel Correa, Taylor Barnard ve Amaury Cordeel - orta lastikle başlarken, gridin geri kalanı süper yuuşak seçeneğini kullandı. Altıncı turda, en yumuşak lastik hamurunu kullanan isimler zorunlu pit stopları için pitin yolunu tuttular.

Fittipaldi (Van Amersfoort Racing) dördüncü sıradan start aldı ve yarış başlangıcındaki sıra değişimlerinden sonra Mercedes'in genç pilotu Andrea Kimi Antonelli'nin arkasına düştü. Daha sonra 13. turda Maini'yi DRS'yi yardımıyla geçerek yarış liderliğine yükseldi.

Jak Crawford, Dams, leads Roman Stanek, Trident, Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing, at the start

Jak Crawford, Dams, leads Roman Stanek, Trident, Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing, at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak 15. turda Colapinto, bir başka güvenlik aracı periyodu başlattı.

Yarış yeniden başladığında geriye 10 tur kalmıştı. Yarışı kazandıran hamle 22. turun başında nefes kesici bir şekilde geldi. Fittipaldi, Cordeel ve Correa'yı dışarıdan geçmeyi başararak liderliği aldı ve ilk galibiyetine ulaştı.

Hauger damalı bayrağı üçüncü sırada geçerke pit girişindeki beyaz çizgiyi geçtiği için soruşturma altına alındı.

F2 Suudi Arabistan - Yarış Sonucu

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 28

-

            
2 India K. Maini Invicta Racing 9 28

+7.800

7.8

 7.800          
3 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 28

+9.300

9.3

 1.500          
4 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 28

+9.300

9.3

 0.000          
5 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 28

+9.500

9.5

 0.200          
6 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 28

+10.000

10.0

 0.500          
7 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 28

+10.400

10.4

 0.400          
8 Netherlands R. Verschoor Trident 22 28

+11.800

11.8

 1.400          
9 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 28

+17.500

17.5

 5.700          
10 France V. Martins ART Grand Prix 1 28

+20.600

20.6

 3.100          
11
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 28

+25.100

25.1

 4.500          
12
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 28

+26.200

26.2

 1.100          
13
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 28

+30.400

30.4

 4.200          
14 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 28

+38.400

38.4

 8.000          
15 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 28

+40.800

40.8

 2.400          
dnf United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 23

5 laps

         Yarış dışı  
dnf France I. Hadjar Campos Racing 20 20

8 laps

         Yarış dışı  
dnf Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 14

14 laps

         Yarış dışı  
dnf
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 1

27 laps

         Yarış dışı  
dnf
P. Martí Campos Racing
 21 27

 

         Yarış dışı  
dnf Czech Republic R. Staněk Trident 23 27

 

         Yarış dışı  
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