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FIA F2 / Jeddah Sıralama turları raporu

F2 Suudi Arabistan: Bol kırmızı bayraklı sıralama turlarında pole pozisyonu Drugovich'in!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonu MP Motorsport sürücüsü Felipe Drugovich'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Suudi Arabistan: Bol kırmızı bayraklı sıralama turlarında pole pozisyonu Drugovich'in!
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 30 dakikalık sıralama turlarında temsilcimiz Cem Bölükbaşı yer almadı. Cem, antrenman seansında yaptığı kazanın ardından iyi durumda olsa da, daha fazla kontrol için hastaneye götürüldü. Bundan ötürü de seansta yer alamadı.

Sıralama turları ise epey olaylıydı. Antrenman turlarında hata yaparak kaza yapan Theo Pourchaire, aracında yapılan çalışmaların tamamlanması sayesinde piste çıkabildi fakat piste çıktıktan dakikalar sonra güç ünitesi sorunuyla yolda kaldı. Bu da seansın ilk kırmızı bayrağına neden oldu.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Williams destekli Logan Sargeant, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bu noktada seansın lideri Jake Hughes'tı fakat seansın son bölümünde dereceler hızla gelişti. Marcus Armstrong, 1:31.050'lik turuyla zaman tablosunda ilk sıraya yükselirken, Ralph Boschung 0.007 saniye geride ikinciliği aldı.

Fakat yarış kontrol, bitime 5 dakika kala bir kez daha kırmızı bayrak çıkardı. Bu, pist üstünde herhangi bir olay olmadığı için şaşırtıcı bir kırmızı bayraktı.

Sonrasında seans tekrar başladı ve Felipe Drugovich, harika bir son tur çıkarıp, 1:40.422 ile zaman tablosunda zirveye yükseldi.

Seansın kalan kısmında Drugovich'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Brezilyalı sürücü pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Richard Verschoor, son bölümde hızlanan pistte 0.226 saniye geride ikinci olurken, Jack Doohan son turuyla 0.602 saniye geride üçüncü oldu.

Armstrong, pole pozisyonunu kazanacak gibiydi ancak son bölümde derecelerin gelişmesiyle kendisini dördüncü sırada buldu. İlk beşi Boschung tamamladı. Bu iki isim son bölümde piste çıkmamayı tercih ettiler ve derecelerin gelişimini şaşkınlıkla izlediler.

Liam Lawson yedinci olurken, Ayumu Iwasa yedinci, Calan Williams sekizinci ve Juri Vips dokuzuncu oldu. Hughes ise günü 10. bitirdi.

Son F3 şampiyonu Dennis Hauger, Prema ile ancak 11. olabilirken, Jehan Daruvala da 15. olabildi.

Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 16. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 10 1'40.422  
2 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 13 1'40.648 0.226
3 Australia Jack Doohan Virtuosi Racing 12 1'41.024 0.602
4 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 10 1'41.050 0.628
5 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 10 1'41.057 0.635
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 9 1'41.142 0.720
7 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 10 1'41.194 0.772
8 Australia Calan Williams Italy Trident 12 1'41.469 1.047
9 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 11 1'41.533 1.111
10 United Kingdom Jake Hughes Van Amersfoort Racing 9 1'41.538 1.116
11 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 9 1'41.710 1.288
12 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 10 1'41.710 1.288
13 Israel Roy Nissany Japan Nissan e.dams 10 1'41.971 1.549
14 Japan Marino Sato Virtuosi Racing 9 1'42.178 1.756
15 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 9 1'42.181 1.759
16 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 11 1'42.520 2.098
17 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 10 1'42.905 2.483
18 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 10 1'43.120 2.698
19 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 6 1'43.260 2.838
20 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 11 1'44.437 4.015
21 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 5 1'44.736 4.314
22 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 0    
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