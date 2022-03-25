F2 Suudi Arabistan: Bol kırmızı bayraklı sıralama turlarında pole pozisyonu Drugovich'in!

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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 30 dakikalık sıralama turlarında temsilcimiz Cem Bölükbaşı yer almadı. Cem, antrenman seansında yaptığı kazanın ardından iyi durumda olsa da, daha fazla kontrol için hastaneye götürüldü. Bundan ötürü de seansta yer alamadı.

Sıralama turları ise epey olaylıydı. Antrenman turlarında hata yaparak kaza yapan Theo Pourchaire, aracında yapılan çalışmaların tamamlanması sayesinde piste çıkabildi fakat piste çıktıktan dakikalar sonra güç ünitesi sorunuyla yolda kaldı. Bu da seansın ilk kırmızı bayrağına neden oldu.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Williams destekli Logan Sargeant, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Bu noktada seansın lideri Jake Hughes'tı fakat seansın son bölümünde dereceler hızla gelişti. Marcus Armstrong, 1:31.050'lik turuyla zaman tablosunda ilk sıraya yükselirken, Ralph Boschung 0.007 saniye geride ikinciliği aldı.

Fakat yarış kontrol, bitime 5 dakika kala bir kez daha kırmızı bayrak çıkardı. Bu, pist üstünde herhangi bir olay olmadığı için şaşırtıcı bir kırmızı bayraktı.

Sonrasında seans tekrar başladı ve Felipe Drugovich, harika bir son tur çıkarıp, 1:40.422 ile zaman tablosunda zirveye yükseldi.

Seansın kalan kısmında Drugovich'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Brezilyalı sürücü pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Richard Verschoor, son bölümde hızlanan pistte 0.226 saniye geride ikinci olurken, Jack Doohan son turuyla 0.602 saniye geride üçüncü oldu.

Armstrong, pole pozisyonunu kazanacak gibiydi ancak son bölümde derecelerin gelişmesiyle kendisini dördüncü sırada buldu. İlk beşi Boschung tamamladı. Bu iki isim son bölümde piste çıkmamayı tercih ettiler ve derecelerin gelişimini şaşkınlıkla izlediler.

Liam Lawson yedinci olurken, Ayumu Iwasa yedinci, Calan Williams sekizinci ve Juri Vips dokuzuncu oldu. Hughes ise günü 10. bitirdi.

Son F3 şampiyonu Dennis Hauger, Prema ile ancak 11. olabilirken, Jehan Daruvala da 15. olabildi.

Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 16. sırada yer aldı.

Seans sonucu: