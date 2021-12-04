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FIA F2 / Jeddah Haberler

F2 Suudi Arabistan: Lawson zorladı, Armstrong kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk yarışında zafer Marcus Armstrong'un oldu.

F2 Suudi Arabistan: Lawson zorladı, Armstrong kazandı!

Uzun bir aranın ardından gerçekleştirilen ilk Formula 2 yarışına Liam Lawson ilk sıradan başlarken, startta yanında Marcus Armstrong vardı.

DAMS sürücüsü Armstrong, Lawson'dan daha iyi bir start aldı ve ilk viraja gelirken geç frenajla rakibini geride bırakmayı başardı.

Lawson bu olayın ardından ikinci virajda pist dışına taştı ancak ikinci sıradaki yerini korudu.

Üçüncülük içinse Ralp Boschung, Juri Vips'ten daha iyi kalktı ve rakibini geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Armstrong, Lawson, Boschung ve Vips şeklinde oluştu.

İlk turda Guilherme Samaia ve Marino Sato, yaşanan kazanın ardından yarışa veda ettiler. Bunun üzerine güvenlik aracı çıktı.

Güvenlik aracının çıkmasının ardından Guanyu Zhou, Christian Lundgaard geçmeye çalışırken rakibiyle temas yaşadı ve bunun ardından ön kanadı kırıldı. Ayrıca aracının tabanında da hasar oluştu. Pistteki parçalar nedeniyle de sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Ön tarafta Armstrong, yerini korurken, Vips üçüncülük için Boschung'a atak yaptı ve rakibini geçerek üçüncü sırayı eline geçidi.

Yarışın 14. turunda Theo Pourchaire aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak güvenlik aracına sebep oldu.

Bitime üç tur kala güvenlik aracı pistten çıktı ve Armstrong bir kez daha yerini korumayı başardı. Son anlarda Lawson'ın baskısı altına girse de, damalı bayrağı ilk sırada görüp bu yılki ilk zaferini kazandı.

Lawson ilk sıradan başladığı yarışta birkaç kez atak denemesi yapmasına rağmen ikinci olurken, Vips de üçüncü başladığı yarışı podyumda noktaladı.

Zhou'nun geriye düştüğü yarışta takım arkadaşı Felipe Drugovich sessiz sedasız dördüncü sırada finiş gördü. Yarışın en hızlı turunu atan Robert Shwartzman, beşinci sırada finiş görmesine rağmen, aldığı beş saniyelik ceza ile Jehan Daruvala'nın gerisinde altıncı oldu.

Lundgaard yedinci, yarış boyunca pek çok mücadeleye girişen Dan Ticktum son turdaki atağıyla sekizinci ve şampiyona lideri Oscar Piastri dokuzuncu oldu. Piastri bir ara altıncılığa çıksa da, son bölümde gerilemekten kurtulamadı.

İlk onu Bent Viscaal tamamladı.

Yeni F2 sürücüleri arasında en dikkat çekici performansı, 11. sırada finiş gören Jack Doohan sergiledi.

Zhou hasarlı aracıyla 17. sırada finiş gördü.

Bu sonuçlarla Piastri ve Zhou, yarışı puansız kapatmış oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 20 -     15
2 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 20 0.500 0.500 0.500 12
3 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 20 2.000 2.000 1.500 10
4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 20 2.800 2.800 0.800 8
5 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 20 5.400 5.400 2.600 6
6 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 20 8.200 8.200 2.800 4
7 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 20 8.300 8.300 0.100 2
8 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 20 8.400 8.400 0.100 1
9 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 20 8.600 8.600 0.200  
10 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 20 10.400 10.400 1.800  
11 Australia Jack Doohan Netherlands MP Motorsport 20 10.500 10.500 0.100  
12 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 20 10.900 10.900 0.400  
13 Israel Roy Nissany France DAMS 20 12.900 12.900 2.000  
14 Switzerland Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 20 13.100 13.100 0.200  
15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 20 14.300 14.300 1.200  
16 United States Logan Sargeant HWA Racelab 20 15.300 15.300 1.000  
17 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 20 17.300 17.300 2.000  
18 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 20 24.600 24.600 7.300  
19 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 13 7 laps      
20 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 13 7 laps      
21 Japan Marino Sato Italy Trident 19        
22 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 19        
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