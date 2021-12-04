F2 Suudi Arabistan: Lawson zorladı, Armstrong kazandı!

Uzun bir aranın ardından gerçekleştirilen ilk Formula 2 yarışına Liam Lawson ilk sıradan başlarken, startta yanında Marcus Armstrong vardı.

DAMS sürücüsü Armstrong, Lawson'dan daha iyi bir start aldı ve ilk viraja gelirken geç frenajla rakibini geride bırakmayı başardı.

Lawson bu olayın ardından ikinci virajda pist dışına taştı ancak ikinci sıradaki yerini korudu.

Üçüncülük içinse Ralp Boschung, Juri Vips'ten daha iyi kalktı ve rakibini geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Böylelikle ilk turun ardından sıralama Armstrong, Lawson, Boschung ve Vips şeklinde oluştu.

İlk turda Guilherme Samaia ve Marino Sato, yaşanan kazanın ardından yarışa veda ettiler. Bunun üzerine güvenlik aracı çıktı.

Güvenlik aracının çıkmasının ardından Guanyu Zhou, Christian Lundgaard geçmeye çalışırken rakibiyle temas yaşadı ve bunun ardından ön kanadı kırıldı. Ayrıca aracının tabanında da hasar oluştu. Pistteki parçalar nedeniyle de sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Ön tarafta Armstrong, yerini korurken, Vips üçüncülük için Boschung'a atak yaptı ve rakibini geçerek üçüncü sırayı eline geçidi.

Yarışın 14. turunda Theo Pourchaire aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak güvenlik aracına sebep oldu.

Bitime üç tur kala güvenlik aracı pistten çıktı ve Armstrong bir kez daha yerini korumayı başardı. Son anlarda Lawson'ın baskısı altına girse de, damalı bayrağı ilk sırada görüp bu yılki ilk zaferini kazandı.

Lawson ilk sıradan başladığı yarışta birkaç kez atak denemesi yapmasına rağmen ikinci olurken, Vips de üçüncü başladığı yarışı podyumda noktaladı.

Zhou'nun geriye düştüğü yarışta takım arkadaşı Felipe Drugovich sessiz sedasız dördüncü sırada finiş gördü. Yarışın en hızlı turunu atan Robert Shwartzman, beşinci sırada finiş görmesine rağmen, aldığı beş saniyelik ceza ile Jehan Daruvala'nın gerisinde altıncı oldu.

Lundgaard yedinci, yarış boyunca pek çok mücadeleye girişen Dan Ticktum son turdaki atağıyla sekizinci ve şampiyona lideri Oscar Piastri dokuzuncu oldu. Piastri bir ara altıncılığa çıksa da, son bölümde gerilemekten kurtulamadı.

İlk onu Bent Viscaal tamamladı.

Yeni F2 sürücüleri arasında en dikkat çekici performansı, 11. sırada finiş gören Jack Doohan sergiledi.

Zhou hasarlı aracıyla 17. sırada finiş gördü.

Bu sonuçlarla Piastri ve Zhou, yarışı puansız kapatmış oldu.

Yarış sonucu: