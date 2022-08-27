F2 Spa: Sprint yarışında zafer rahat şekilde Lawson'ın
Carlin sürücüsü Liam Lawson, Belçika'da gerçekleştirilen sprint yarışını kazanan isim oldu
Formula 2'de 2022 sezonu bu hafta sonu Spa'da gerçekleştirilen yarışlarla devam ediyor ve bugün sprint yarışı yapıldı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ralph Boschung, startın ardından yerini korurken, Liam Lawson güçlü bir startla ikinci sıraya çıktı.
Sonrasında rakibini baskı altına alan Lawson, bir sonraki turda liderliği eline geçirmeyi başardı. Böylelikle yeni sıralama Boschung, Lawson ve Richard Verschoor şeklinde oldu.
İlk turlarda sıralama bu şekilde devam etti, sonrasında Verschoor tempo kaybetmeye başladı ve Jack Doohan'a geçildi. Kısa bir süre sonra kendisini diğer isimler de sıkıştırmaya başladı.
Yarışın 12. turunda Williams'ın genç yeteneği Logan Sargeant aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bunun üzerine güvenlik aracı piste girdi.
Yarın tekrar başlamasının ardından Lawson, yine güçlü bir startla liderliğini korudu ve kısa sürede farkı iki saniyenin üzerine çıkardı.
Kalan bölümde hata yapmayan Lawson, uzun süre sonra ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.
Doohan son bölümde Boschung'u da geçerek damalı bayrağı ikinci sırada görürken, podyumu yarışa ilk sıradan başlayan Boschung tamamladı.
Felipe Drugovich son bölümde harika bir yükseliş gerçekleştirip dördüncü olurken, Richard Verschoor beşinci oldu.
Theo Pourchaire'nin altıncı olduğu yarışta Marcus Armstrong yedinci, David Beckmann sekizinci ve Ayumu Iwasa dokuzuncu oldu.
İlk onu Dennis Hauger tamamladı.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı yerine F2'ye katılan Tatiana Calderon, ilk yarışını 19. tamamladı.
F2 Spa Sprint yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Fark
|1
|Liam Lawson
|Carlin
|18
|2
|Jack Doohan
|UNI Virtuosi
|18
|3.800
|3
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|18
|5.700
|4
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|18
|6.300
|5
|Richard Verschoor
|Trident
|18
|8.400
|6
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|18
|8.600
|7
|Marcus Armstrong
|Hitech Racing
|18
|9.400
|8
|David Beckmann
|Van Amersfoort Racing
|18
|10.000
|9
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|18
|10.800
|10
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|18
|11.100
|11
|Roy Nissany
|DAMS
|18
|11.600
|12
|Marino Sato
|UNI Virtuosi
|18
|14.000
|13
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|18
|15.800
|14
|Jüri Vips
|Hitech Racing
|18
|16.300
|15
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|18
|16.700
|16
|Calan Williams
|Trident
|18
|17.600
|17
|Clement Novalak
|MP Motorsport
|18
|18.500
|18
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|18
|18.500
|19
|Tatiana Calderon
|Charouz Racing System
|18
|19.000
|20
|Lirim Zendeli
|Campos Racing
|18
|23.200
|Logan Sargeant
|Carlin
|10
|Jehan Daruvala
|Prema Powerteam
|0
|Tüm sonuçları görüntüle
F2 Spa: Drugovich pole pozisyonunu kazandı, Fittipaldi ikinci oldu
F2 Spa: Doohan, Drugovich'in önünde galibiyete uzandı
Son Haberler
F2 Spa: Doohan, Drugovich'in önünde galibiyete uzandı
Jack Doohan, Spa'da gerçekleştirilen ana Formula 2 yarışını kazandı ve galibiyete ulaşan isim oldu.
F2 Spa: Sprint yarışında zafer rahat şekilde Lawson'ın
Carlin sürücüsü Liam Lawson, Belçika'da gerçekleştirilen sprint yarışını kazanan isim oldu
F2 Spa: Drugovich pole pozisyonunu kazandı, Fittipaldi ikinci oldu
Felipe Drugovich, Spa'da gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Cem'den ilk açıklama geldi: "Anlaşmam haksız yere feshedildi"
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Charouz Racing System'in mevcut kontratını haksız şekilde feshettiğini açıkladı.