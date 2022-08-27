F2 Spa: Sprint yarışında zafer rahat şekilde Lawson'ın

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Formula 2'de 2022 sezonu bu hafta sonu Spa'da gerçekleştirilen yarışlarla devam ediyor ve bugün sprint yarışı yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ralph Boschung, startın ardından yerini korurken, Liam Lawson güçlü bir startla ikinci sıraya çıktı.

Sonrasında rakibini baskı altına alan Lawson, bir sonraki turda liderliği eline geçirmeyi başardı. Böylelikle yeni sıralama Boschung, Lawson ve Richard Verschoor şeklinde oldu.

İlk turlarda sıralama bu şekilde devam etti, sonrasında Verschoor tempo kaybetmeye başladı ve Jack Doohan'a geçildi. Kısa bir süre sonra kendisini diğer isimler de sıkıştırmaya başladı.

Yarışın 12. turunda Williams'ın genç yeteneği Logan Sargeant aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bunun üzerine güvenlik aracı piste girdi.

Yarın tekrar başlamasının ardından Lawson, yine güçlü bir startla liderliğini korudu ve kısa sürede farkı iki saniyenin üzerine çıkardı.

Kalan bölümde hata yapmayan Lawson, uzun süre sonra ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Doohan son bölümde Boschung'u da geçerek damalı bayrağı ikinci sırada görürken, podyumu yarışa ilk sıradan başlayan Boschung tamamladı.

Felipe Drugovich son bölümde harika bir yükseliş gerçekleştirip dördüncü olurken, Richard Verschoor beşinci oldu.

Theo Pourchaire'nin altıncı olduğu yarışta Marcus Armstrong yedinci, David Beckmann sekizinci ve Ayumu Iwasa dokuzuncu oldu.

İlk onu Dennis Hauger tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı yerine F2'ye katılan Tatiana Calderon, ilk yarışını 19. tamamladı.

F2 Spa Sprint yarış sonucu: