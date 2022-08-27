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FIA F2 / Spa Haberler

F2 Spa: Sprint yarışında zafer rahat şekilde Lawson'ın

Carlin sürücüsü Liam Lawson, Belçika'da gerçekleştirilen sprint yarışını kazanan isim oldu

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F2 Spa: Sprint yarışında zafer rahat şekilde Lawson'ın
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Formula 2'de 2022 sezonu bu hafta sonu Spa'da gerçekleştirilen yarışlarla devam ediyor ve bugün sprint yarışı yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ralph Boschung, startın ardından yerini korurken, Liam Lawson güçlü bir startla ikinci sıraya çıktı.

Sonrasında rakibini baskı altına alan Lawson, bir sonraki turda liderliği eline geçirmeyi başardı. Böylelikle yeni sıralama Boschung, Lawson ve Richard Verschoor şeklinde oldu.

İlk turlarda sıralama bu şekilde devam etti, sonrasında Verschoor tempo kaybetmeye başladı ve Jack Doohan'a geçildi. Kısa bir süre sonra kendisini diğer isimler de sıkıştırmaya başladı.

Yarışın 12. turunda Williams'ın genç yeteneği Logan Sargeant aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bunun üzerine güvenlik aracı piste girdi.

Yarın tekrar başlamasının ardından Lawson, yine güçlü bir startla liderliğini korudu ve kısa sürede farkı iki saniyenin üzerine çıkardı.

Kalan bölümde hata yapmayan Lawson, uzun süre sonra  ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

Doohan son bölümde Boschung'u da geçerek damalı bayrağı ikinci sırada görürken, podyumu yarışa ilk sıradan başlayan Boschung tamamladı.

Felipe Drugovich son bölümde harika bir yükseliş gerçekleştirip dördüncü olurken, Richard Verschoor beşinci oldu.

Theo Pourchaire'nin altıncı olduğu yarışta Marcus Armstrong yedinci, David Beckmann sekizinci ve Ayumu Iwasa dokuzuncu oldu.

İlk onu Dennis Hauger tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı yerine F2'ye katılan Tatiana Calderon, ilk yarışını 19. tamamladı.

F2 Spa Sprint yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Fark
1 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 18  
2 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 18 3.800
3 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 18 5.700
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 18 6.300
5 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 18 8.400
6 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 18 8.600
7 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 18 9.400
8 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 18 10.000
9 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 18 10.800
10 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 18 11.100
11 Israel Roy Nissany France DAMS 18 11.600
12 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 18 14.000
13 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 18 15.800
14 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 18 16.300
15 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 18 16.700
16 Australia Calan Williams Italy Trident 18 17.600
17 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 18 18.500
18 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 18 18.500
19 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 18 19.000
20 Germany Lirim Zendeli Spain Campos Racing 18 23.200
  United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 10  
  India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 0  
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