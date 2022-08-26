F2 Spa: Drugovich pole pozisyonunu kazandı, Fittipaldi ikinci oldu

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Yaz arasının ardından Formula 2, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika yarışlarıyla devam edecek ve bugün sıralama turları gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Charouz Racing System ile olan kontratının feshedilmesinden ötürü seansta yer alamadı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansın başında Jack Doohan ilk virajda aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

Kısa bir süre sonra bu kez Juri Vips ilk virajın çıkışında aracının kontrolünü kaybetti ve oda spin attı. Vips, Doohan kadar şanslı değildi çünkü spin attıktan sonra aracı pist üstünde durdu ve bundan ötürü kırmızı bayrak çıktı.

Vips'in aracı kaldırıldıktan sonra seans tekrar başladı. İlk zaman turları da seansın tekrar başlamasıyla geldi.

Felipe Drugovich son 10 dakikaya girerken 1:59.990 yaptı ve liderliğe çıktı. Genç sürücü sonrasında bu dereceyi 1:58.232'ye çekti.

Kalan bölümde Brezilyalı sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonunu kazandı. Enzo Fittipaldi güçlü bir seans geçirmesinin ardından 0.383 saniye geride ikinci oldu ve bu yılki en iyi sıralama performanslarından birini sergilemiş oldu.

Logan Sargeant'ın 0.5 saniye geride üçüncü olduğu seansta , Doohan dördüncü ve David Beckmann beşinci oldu.

Liam Lawson, AlphaTauri ile katıldığı antrenman seansının ardından F2 aracına geri döndü ve altıncı oldu.

Richard Vershoor'un yedinci olduğu seansta Theo Pourchaire sekizinci, Jehan Daruvala dokuzuncu ve Ralph Boschung 10. oldu.

Temsilcimizin yerini alan Calderon, sıralama turlarını 2.2 saniye geride 21. tamamladı.

Seans sonucu: