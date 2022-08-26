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FIA F2 / Spa Sıralama turları raporu

F2 Spa: Drugovich pole pozisyonunu kazandı, Fittipaldi ikinci oldu

Felipe Drugovich, Spa'da gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F2 Spa: Drugovich pole pozisyonunu kazandı, Fittipaldi ikinci oldu
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Yaz arasının ardından Formula 2, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika yarışlarıyla devam edecek ve bugün sıralama turları gerçekleştirildi.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Charouz Racing System ile olan kontratının feshedilmesinden ötürü seansta yer alamadı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansın başında Jack Doohan ilk virajda aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı ancak bir yere çarpmadan yola devam etti.

Kısa bir süre sonra bu kez Juri Vips ilk virajın çıkışında aracının kontrolünü kaybetti ve oda spin attı. Vips, Doohan kadar şanslı değildi çünkü spin attıktan sonra aracı pist üstünde durdu ve bundan ötürü kırmızı bayrak çıktı.

Vips'in aracı kaldırıldıktan sonra  seans tekrar başladı. İlk zaman turları da seansın tekrar başlamasıyla geldi.

Felipe Drugovich son 10 dakikaya girerken 1:59.990 yaptı ve liderliğe çıktı. Genç sürücü sonrasında bu dereceyi 1:58.232'ye çekti.

Kalan bölümde Brezilyalı sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonunu kazandı. Enzo Fittipaldi güçlü bir seans geçirmesinin ardından 0.383 saniye geride ikinci oldu ve bu yılki en iyi sıralama performanslarından birini sergilemiş oldu.

Logan Sargeant'ın 0.5 saniye geride üçüncü olduğu seansta , Doohan dördüncü ve David Beckmann beşinci oldu.

Liam Lawson, AlphaTauri ile katıldığı antrenman seansının ardından F2 aracına geri döndü ve altıncı oldu.

Richard Vershoor'un yedinci olduğu seansta Theo Pourchaire sekizinci, Jehan Daruvala dokuzuncu ve Ralph Boschung 10. oldu.

Temsilcimizin yerini alan Calderon, sıralama turlarını 2.2 saniye geride 21. tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 12 1'58.232  
2 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 11 1'58.615 0.383
3 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 10 1'58.781 0.549
4 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 10 1'58.783 0.551
5 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'58.797 0.565
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 10 1'58.976 0.744
7 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 12 1'59.018 0.786
8 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 11 1'59.061 0.829
9 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 10 1'59.114 0.882
10 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 12 1'59.126 0.894
11 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 10 1'59.161 0.929
12 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 10 1'59.177 0.945
13 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 9 1'59.179 0.947
14 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 11 1'59.284 1.052
15 Israel Roy Nissany France DAMS 10 1'59.302 1.070
16 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 10 1'59.380 1.148
17 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 10 1'59.523 1.291
18 Australia Calan Williams Italy Trident 12 1'59.526 1.294
19 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 12 1'59.704 1.472
20 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 10 1'59.820 1.588
21 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 11 2'00.531 2.299
22 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 2 2'36.671 38.439
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