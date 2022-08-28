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FIA F2 / Spa Haberler

F2 Spa: Doohan, Drugovich'in önünde galibiyete uzandı

Jack Doohan, Spa'da gerçekleştirilen ana Formula 2 yarışını kazandı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
F2 Spa: Doohan, Drugovich'in önünde galibiyete uzandı
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Hafta sonunun son Formula 2 yarışına Felipe Drugovich ilk sıradan başlarken, startta yanında Enzo Fittipaldi vardı, ancak Jack Doohan iyi bir startla hemen ikinciliği eline geçirdi -Brezilyalı sürücü daha sonra David Beckmann tarafından da geçildi.

Böylelikle ilk turun ardından Drugovich lider, Doohan ikinci ve Beckmann üçüncü sıradaydı.

Liam Lawson, turlar ilerledikçe Fittipaldi üzerindeki baskıyı artırdı ve beşinci turda dördüncülüğü eline geçirdi.

Ön tarafta Drugovich ile ikinci sıradaki Doohan arasındaki fark 1 saniye civarında seyrederken, Beckmann 5 saniye kadar geriye düştü ve o sırada Lawson'ın baskısı altına girdi.

Sekizinci tur itibariyle pit stoplar başladı ve Fittipaldi ile Lawson da dahil olmak üzere bazı isimler bu turda pite girdiler.

Doohan, pite Drugovich'ten bir tur erken girdi ve pitlerin ardından Brezilyalı sürücünün önüne geçmeyi başardı. Böylelikle teorik anlamda yarışın yeni lideri oldu.

Pit stopların tamamlanmasıyla liderliğe yükselen Doohan, bir süre Drugovich'in baskısı altında kalsa da, sonrasında farkı 1.5 saniyenin üzerine çıkardı. Lawson da pit stopların ardından üçüncülüğe çıktı.

Son bölümde hata yapmayan Doohan, damalı bayrağı ilk sırada görürken , Drugovich ikinci ve Lawson üçüncü oldu.

Richard Verschoor son bölümdeki yükselişiyle dördüncü, Fittipaldi beşinci ve Logan Sargeant altıncı sırada finiş gördü.

David Beckmann pit stopların ardından geriye düşmekten kurtulamayıp yedinci olurken, Ayumu, Iwasa, son sıradan başlayan Juri Vips ve Clement Novalak ilk onu tamamlayan isimler oldular.

F2 Spa yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Fark
1 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi  
2 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1.942
3 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 8.714
4 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 12.479
5 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 20.481
6 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 21.266
7 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 22.365
8 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 22.498
9 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 23.899
10 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 24.746
11 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 31.001
12 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 37.471
13 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 39.756
14 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 40.683
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 43.718
16 Australia Calan Williams Italy Trident 45.683
17 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 52.243
18 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 57.384
19 Israel Roy Nissany France DAMS 1'02.827
20 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 1'46.358
21 Germany Lirim Zendeli Spain Campos Racing 3 Laps
  France Théo Pourchaire France ART Grand Prix  
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