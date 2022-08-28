F2 Spa: Doohan, Drugovich'in önünde galibiyete uzandı
Jack Doohan, Spa'da gerçekleştirilen ana Formula 2 yarışını kazandı ve galibiyete ulaşan isim oldu.
Hafta sonunun son Formula 2 yarışına Felipe Drugovich ilk sıradan başlarken, startta yanında Enzo Fittipaldi vardı, ancak Jack Doohan iyi bir startla hemen ikinciliği eline geçirdi -Brezilyalı sürücü daha sonra David Beckmann tarafından da geçildi.
Böylelikle ilk turun ardından Drugovich lider, Doohan ikinci ve Beckmann üçüncü sıradaydı.
Liam Lawson, turlar ilerledikçe Fittipaldi üzerindeki baskıyı artırdı ve beşinci turda dördüncülüğü eline geçirdi.
Ön tarafta Drugovich ile ikinci sıradaki Doohan arasındaki fark 1 saniye civarında seyrederken, Beckmann 5 saniye kadar geriye düştü ve o sırada Lawson'ın baskısı altına girdi.
Sekizinci tur itibariyle pit stoplar başladı ve Fittipaldi ile Lawson da dahil olmak üzere bazı isimler bu turda pite girdiler.
Doohan, pite Drugovich'ten bir tur erken girdi ve pitlerin ardından Brezilyalı sürücünün önüne geçmeyi başardı. Böylelikle teorik anlamda yarışın yeni lideri oldu.
Pit stopların tamamlanmasıyla liderliğe yükselen Doohan, bir süre Drugovich'in baskısı altında kalsa da, sonrasında farkı 1.5 saniyenin üzerine çıkardı. Lawson da pit stopların ardından üçüncülüğe çıktı.
Son bölümde hata yapmayan Doohan, damalı bayrağı ilk sırada görürken , Drugovich ikinci ve Lawson üçüncü oldu.
Richard Verschoor son bölümdeki yükselişiyle dördüncü, Fittipaldi beşinci ve Logan Sargeant altıncı sırada finiş gördü.
David Beckmann pit stopların ardından geriye düşmekten kurtulamayıp yedinci olurken, Ayumu, Iwasa, son sıradan başlayan Juri Vips ve Clement Novalak ilk onu tamamlayan isimler oldular.
F2 Spa yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|Jack Doohan
|UNI Virtuosi
|2
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|1.942
|3
|Liam Lawson
|Carlin
|8.714
|4
|Richard Verschoor
|Trident
|12.479
|5
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|20.481
|6
|Logan Sargeant
|Carlin
|21.266
|7
|David Beckmann
|Van Amersfoort Racing
|22.365
|8
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|22.498
|9
|Jüri Vips
|Hitech Racing
|23.899
|10
|Clement Novalak
|MP Motorsport
|24.746
|11
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|31.001
|12
|Dennis Hauger
|Prema Powerteam
|37.471
|13
|Marcus Armstrong
|Hitech Racing
|39.756
|14
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|40.683
|15
|Marino Sato
|UNI Virtuosi
|43.718
|16
|Calan Williams
|Trident
|45.683
|17
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|52.243
|18
|Tatiana Calderon
|Charouz Racing System
|57.384
|19
|Roy Nissany
|DAMS
|1'02.827
|20
|Jehan Daruvala
|Prema Powerteam
|1'46.358
|21
|Lirim Zendeli
|Campos Racing
|3 Laps
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
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