F2 Sochi: Piastri rahat kazandı ve puan farkını artırdı

Sochi'de, hafta sonunun son Formula 2 yarışı bugün öğle saatlerinde gerçekleşti ve hava kapalı olsa da, pist kuruydu. Oscar Piastri, pole pozisyonundan başladığı yarışta startla birlikte yerini korumayı başardı.

Theo Pourchaire ve Ralph Boschung da iyi start aldılar. Böylece her ikisi de yarışa ikinci sıradan başlayan Jehan Daruvala'yı geride bıraktı.

İlk turda yaşanan karmaşada Bent Viscaal yarış dışı kaldı ve sanal güvenlik aracı periyodu oluştu. Tekrarlarda Viscaal'a Roy Nissany'nin çarptığı görüldü.

Ayrıca şampiyona ikincisi Guanyu Zhou da sekizinci sıraya geriledi. Yarış yeniden normale döndüğünde Piastri, zaten farkı bir saniyenin üzerine çıkarmıştı. Böylelikle sıralama Piastri, Pourchaire, Boschung, Daruvala ve Robert Shwartzman şeklinde oldu.

Sonrasında pit stop periyodu başladı ve ön bölümde geç pit stop yapmasına rağmen Piastri, yarışa Pourchaire'nin önünde döndü.

Liam Lawson, Guilherme Samaia ve Marino Sato mümkün olduğunca pistte kalıp, pit stopu son bölüme bırakmaya çalıştılar. Piastri, bu yüzden Sato ve Samaia'yı pist üstünde geçmek zorunda kaldı.

Pit stopların tamamlanmasıyla beraber sıralama netleşirken, pit stop öncesinde olduğu gibi Piastri, Pourchaire, Boschung, Daruvala, Shwartzman ve Dan Ticktum dizilimi vardı.

Boschung son sekiz tura girerken tempo kaybetmeye başladı ve önce Daruvala'ya, sonra da Shwartzman'a geçildi. Yarışın bitimine kısa bir süre kala da sorun yaşadı ve iyi götürdüğü yarışa veda etti.

Ön tarafta Piastri, zaman zaman Pourchaire'nin baskısına rağmen yerini korudu ve galibiyete ulaştı.

Piastri, şampiyona için çok değerli bir 25 puan aldı ve toplam puanını 178 yaptı.

Pourchaire, üçüncü başladığı yarışta ikinci olarak podyuma çıkarken, Daruvala üçüncü oldu ve güçlü formunu sürdürdü.

Son yarışlarda nispeten daha istikrarlı sonuçlar alan Shwartzman, üç sıra yükseldi yarışı dördüncü bitirirken, ilk yarışın galibi Dan Tickum 10. başladı ve beşinci olarak iyi bir yükseliş gerçekleştirdi.

Guanyu Zhou ise ilk turda geriye düşmesinin ardından ancak altıncı olabildi ve puan farkının açılmasına engel olamadı.

İkinci sıradaki Zhou, puanını 142 yaparken, Shwartzman'ın 135 puanı var.

Öte yandan hafta sonunun son puanları, en hızlı turu atan ve yedinci olan Lawson, sekizinci olan Richard Verschoor, dokuzuncu olan Christian Lundgaard ve 10. sırada finiş gören David Beckmann'a gitti.

Boschung, Juri Vips ve Viscaal ise yarış dışı kalan sürücüler oldular.

Bir sonraki Formula 2 yarışı 4-5 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak.

Yarış sonucu: