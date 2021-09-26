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FIA F2 / Sochi Haberler

F2 Sochi: Piastri rahat kazandı ve puan farkını artırdı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 2'de, Sochi'de gerçekleştirilen son yarışta zafer şampiyona lideri Oscar Piastri'nin oldu.

F2 Sochi: Piastri rahat kazandı ve puan farkını artırdı

Sochi'de, hafta sonunun son Formula 2 yarışı bugün öğle saatlerinde gerçekleşti ve hava kapalı olsa da, pist kuruydu. Oscar Piastri, pole pozisyonundan başladığı yarışta startla birlikte yerini korumayı başardı.

Theo Pourchaire ve Ralph Boschung da iyi start aldılar. Böylece her ikisi de yarışa ikinci sıradan başlayan Jehan Daruvala'yı geride bıraktı.

İlk turda yaşanan karmaşada Bent Viscaal yarış dışı kaldı ve sanal güvenlik aracı periyodu oluştu. Tekrarlarda Viscaal'a Roy Nissany'nin çarptığı görüldü.

Ayrıca şampiyona ikincisi Guanyu Zhou da sekizinci sıraya geriledi. Yarış yeniden normale döndüğünde Piastri, zaten farkı bir saniyenin üzerine çıkarmıştı. Böylelikle sıralama Piastri, Pourchaire, Boschung, Daruvala ve Robert Shwartzman şeklinde oldu.

Sonrasında pit stop periyodu başladı ve ön bölümde geç pit stop yapmasına rağmen Piastri, yarışa Pourchaire'nin önünde döndü.

Liam Lawson, Guilherme Samaia ve Marino Sato mümkün olduğunca pistte kalıp, pit stopu son bölüme bırakmaya çalıştılar. Piastri, bu yüzden Sato ve Samaia'yı pist üstünde geçmek zorunda kaldı.

Pit stopların tamamlanmasıyla beraber sıralama netleşirken, pit stop öncesinde olduğu gibi Piastri, Pourchaire, Boschung, Daruvala, Shwartzman ve Dan Ticktum dizilimi vardı.

Boschung son sekiz tura girerken tempo kaybetmeye başladı ve önce Daruvala'ya, sonra da Shwartzman'a geçildi. Yarışın bitimine kısa bir süre kala da sorun yaşadı ve iyi götürdüğü yarışa veda etti.

Ön tarafta Piastri, zaman zaman Pourchaire'nin baskısına rağmen yerini korudu ve galibiyete ulaştı.

Piastri, şampiyona için çok değerli bir 25 puan aldı ve toplam puanını 178 yaptı.

Pourchaire, üçüncü başladığı yarışta ikinci olarak podyuma çıkarken, Daruvala üçüncü oldu ve güçlü formunu sürdürdü.

Son yarışlarda nispeten daha istikrarlı sonuçlar alan Shwartzman, üç sıra yükseldi yarışı dördüncü bitirirken, ilk yarışın galibi Dan Tickum 10. başladı ve beşinci olarak iyi bir yükseliş gerçekleştirdi.

Guanyu Zhou ise ilk turda geriye düşmesinin ardından ancak altıncı olabildi ve puan farkının açılmasına engel olamadı.

İkinci sıradaki Zhou, puanını 142 yaparken, Shwartzman'ın 135 puanı var.

Öte yandan hafta sonunun son puanları, en hızlı turu atan ve yedinci olan Lawson, sekizinci olan Richard Verschoor, dokuzuncu olan Christian Lundgaard ve 10. sırada finiş gören David Beckmann'a gitti.

Boschung, Juri Vips ve Viscaal ise yarış dışı kalan sürücüler oldular.

Bir sonraki Formula 2 yarışı 4-5 Kasım'da Suudi Arabistan'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 53'20.402  
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 53'22.330 1.928
3 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 53'33.003 12.601
4 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 53'34.887 14.485
5 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 53'38.460 18.058
6 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 53'42.579 22.177
7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 53'50.998 30.596
8 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 53'53.853 33.451
9 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 53'58.177 37.775
10 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 53'59.520 39.118
11 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 54'04.226 43.824
12 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 54'04.884 44.482
13 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 54'06.200 45.798
14 Japan Marino Sato Italy Trident 54'12.304 51.902
15 Israel Roy Nissany France DAMS 54'18.593 58.191
16 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 54'28.772 1'08.370
17 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 54'45.355 1'24.953
18 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 53'24.706 1 Lap
19 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 48'05.267 3 Laps
  Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 22 laps  
  Netherlands Bent Viscaal Italy Trident    
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