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FIA F2 / Sochi Haberler

F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 2 şampyiona lideri Oscar Piastri, Sochi'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.

F2 Sochi: Piastri arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!

2021 Formula 1 sezonunun sekizinci ayağına Sochi ev sahipliği yapıyor ve sıralama turları, bugün 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi.

Hava oldukça iyiydi ve sıralama turları için elverişli şartlar vardı. İlk 10 dakikanın ardından antrenmanların hızlı ismi Ralph Boschung 1:48.264'le liderdi.

Sonrasında liderlik hızlı turlarla el değişti. İlk başta şampiyona lideri Oscar Piastri 1:48.130, yaparken, sonrasında Guanyu Zhou 1:47.994 yaparak 1:48'in de altına inen ilk isim oldu.

Seansın son beş dakikalık bölümünde pilotlar, son bir deneme daha yapmak için piste çıktılar. Piastri, 1:47.969 yaparak liderliği Zhou'dan aldı ve pole pozisyonu için iyi bir adım atmış oldu.

Bitime yalnızca bir dakika kala, sıralama turlarında iyi bir tempo yakalayan Jehan Daruvala 1:47.653 yaparak ilk sırayı Piastri'den aldı. Fakat son sözü bir kez daha Piastri söyledi ve 1:47.465 yaparak pole pozisyonunu kazandı. Avustralyalı pilot, böylelikle arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Daruvala, son turunda pole pozisyonuna yaklaşsa da 0.188 saniye gerisinde ikinci olurken, Theo Pourchaire son turuyla birlikte üçüncü oldu. Buna karşılık ART sürücüsünün turu, lider Piastri'den 0.426 saniye yavaştı.

Şampiyonada Piastri'nin en yakın rakibi olan Zhou, dördüncü olurken, Boschung beşinci ve bu hafta sonu bir kez daha HWA direksiyonuna geçen Jake Hughes iyi bir turla altıncı oldu.

İlk onu Robert Shwartzman, Liam Lawson, Juri Vips ve Dan Ticktum tamamladı.

Antrenmanların hızlı ismi Felipe Drugovich ise ancak 13. olabildi.

F2 sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 1'47.465  
2 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'47.653 0.188
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'47.891 0.426
4 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 1'47.994 0.529
5 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'48.024 0.559
6 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 1'48.073 0.608
7 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'48.098 0.633
8 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 1'48.129 0.664
9 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'48.139 0.674
10 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 1'48.171 0.706
11 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 1'48.190 0.725
12 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'48.255 0.790
13 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 1'48.286 0.821
14 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 1'48.428 0.963
15 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 1'48.587 1.122
16 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 1'48.662 1.197
17 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 1'48.785 1.320
18 Israel Roy Nissany France DAMS 1'48.989 1.524
19 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 1'49.226 1.761
20 Japan Marino Sato Italy Trident 1'49.339 1.874
21 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 1'49.465 2.000
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 1'50.389 2.924
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