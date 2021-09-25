F2 Sochi: Kuru zemindeki yarışı Ticktum kazandı, Zhou piste çıkış turunda yolda kaldı

Formula 2'de, hafta sonunun ilk yarışı bugün gerçekleştirildi. Şampiyonluk savaşı veren Guanyu Zhou, henüz piste çıkış turunda spin attı ve yolda kaldı. Bundan ötürü de daha henüz başlayamadan yarışa veda etti.

Aynı şekilde takım arkadaşı Felipe Drugovich de piste çıkış turunda spin attı ve ardından kaza yaptı.

Tüm bunların ardından yarış, güvenlik aracı arkasında atılan birkaç formasyon turunun ardından hareketli startla başladı ve pist büyük oranda kurumuştu.

Yarışa ilk sıradan başlayan Dan Ticktum, startla birlikte yerini korurken, ön bölümde sıralama Ticktum, Juri Vips, Liam Lawson ve Robert Shwartzman şeklinde oldu.

Yarışın ilk turlarında Vips, Ticktum'a baskı yapsa da Britanyalı sürücü yerini korumaya devam etti. Yarışın beşinci turunda Bent Viscaal, yarışa veda etti ve bundan ötürü de sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Yarış tekrar başladığında bu kez Lawson, pist dışına çıktı ve aracını bariyerlere çarparak sol arka süspansiyonunu kırdı. Bundan ötürü de yarışa veda etti.

Bu, bir başka sanal güvenlik aracı periyoduna yol açtı.

Yarış ikinci kez başladığında Ticktum, Vips'ten kopmayı başardı ve farkı iki saniyenin üzerine çıkardı. Fark ikili arasında genel olarak hep 2.5 saniye civarındaydı.

Son bölümde hata yapmayan Britanyalı sürücü, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Vips, ikinci sıradan başladığı yarışta ikinci olarak, podyuma geri dönerken, şampiyona üçüncüsü Robert Shwartzman altı saniye geride üçüncü oldu.

Jake Hughes yarışın yıldızlarından biriydi ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek iyi puanlar kazandı.

Son bölümde peş peşe hızlı turlar atan ve en hızlı turu da eline geçiren Theo Pourchaire beşinci olurken, Ralph Boschung altıncı ve Christian Lundgaard yedinci oldu.

Richard Verschoor sekizinci, Zhou'nun yokluğunda puan farkını açma şansı bulan fakat bunu değerlendiremeyen şampiyona lideri Oscar Piastri dokuzuncu ve Lirim Zendeli onuncu oldu.

Yarış sonucu: