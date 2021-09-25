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FIA F2 / Sochi Yarış raporu

F2 Sochi: Kuru zemindeki yarışı Ticktum kazandı, Zhou piste çıkış turunda yolda kaldı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sochi'de gerçekleştirilen ikinci Formula 2 yarışında zafer Carlin sürücüsü Dan Ticktum'un oldu.

F2 Sochi: Kuru zemindeki yarışı Ticktum kazandı, Zhou piste çıkış turunda yolda kaldı

Formula 2'de, hafta sonunun ilk yarışı bugün gerçekleştirildi. Şampiyonluk savaşı veren Guanyu Zhou, henüz piste çıkış turunda spin attı ve yolda kaldı. Bundan ötürü de daha henüz başlayamadan yarışa veda etti.

Aynı şekilde takım arkadaşı Felipe Drugovich de piste çıkış turunda spin attı ve ardından kaza yaptı.

Tüm bunların ardından yarış, güvenlik aracı arkasında atılan birkaç formasyon turunun ardından hareketli startla başladı ve pist büyük oranda kurumuştu.

Yarışa ilk sıradan başlayan Dan Ticktum, startla birlikte yerini korurken, ön bölümde sıralama Ticktum, Juri Vips, Liam Lawson ve Robert Shwartzman şeklinde oldu.

Yarışın ilk turlarında Vips, Ticktum'a baskı yapsa da Britanyalı sürücü yerini korumaya devam etti. Yarışın beşinci turunda Bent Viscaal, yarışa veda etti ve bundan ötürü de sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Yarış tekrar başladığında bu kez Lawson, pist dışına çıktı ve aracını bariyerlere çarparak sol arka süspansiyonunu kırdı. Bundan ötürü de yarışa veda etti.

Bu, bir başka sanal güvenlik aracı periyoduna yol açtı.

Yarış ikinci kez başladığında Ticktum, Vips'ten kopmayı başardı ve farkı iki saniyenin üzerine çıkardı. Fark ikili arasında genel olarak hep 2.5 saniye civarındaydı.

Son bölümde hata yapmayan Britanyalı sürücü, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Vips, ikinci sıradan başladığı yarışta ikinci olarak, podyuma geri dönerken, şampiyona üçüncüsü Robert Shwartzman altı saniye geride üçüncü oldu.

Jake Hughes yarışın yıldızlarından biriydi ve damalı bayrağı dördüncü sırada görerek iyi puanlar kazandı.

Son bölümde peş peşe hızlı turlar atan ve en hızlı turu da eline geçiren Theo Pourchaire beşinci olurken, Ralph Boschung altıncı ve Christian Lundgaard yedinci oldu.

Richard Verschoor sekizinci, Zhou'nun yokluğunda puan farkını açma şansı bulan fakat bunu değerlendiremeyen şampiyona lideri Oscar Piastri dokuzuncu ve Lirim Zendeli onuncu oldu.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Fark
1 5 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin  
2 8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 4.400
3 1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 6.600
4 22 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 8.800
5 10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 9.800
6 21 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 12.900
7 9 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 13.600
8 11 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 14.100
9 2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 14.900
10 12 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 17.200
11 17 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 18.100
12 6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 28.100
13 15 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 28.700
14 25 Japan Marino Sato Italy Trident 40.600
15 20 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 57.600
16 16 Israel Roy Nissany France DAMS 1'10.400
17 14 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 1'11.600
18 23 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 1'33.300
  7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing  
  24 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident  
  3 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi  
  4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi  
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