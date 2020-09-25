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FIA F2 / Antrenman raporu

F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Ghiotto

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F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Ghiotto
Ekleyen:
, Editör

Sochi'de gerçekleştirilecek Formula 2 yarışı öncesinde yapılan antrenman turlarında Luca Ghiotto zirvede yer aldı.

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen Formula 2 antrenman turlarında sürücüler ilk dakikadan itibaren piste çıkıp yeni piste alışmaya çalıştılar.

Başlangıçta dereceler oldukça yavaştı ve Robert Shwartzman ilk 10 dakika geride kalırken spin attı ve sonra piste geri döndü.

Ayrıca Luca Ghiotto da spin tan bir başka isimdi. Buna karşılık Ghiotto 1:49.631'le ilk bölümü lider tamamlayan isimdi.

Son 20 dakikalık kısımda İtalyan sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Ghiotto, seansın en hızlı ismi oldu.

Yuki Tsunoda 1:49.712'lik derecesiyle, Ghiotto'yu 0.081 saniye geriden takip ederken, Jehan Daruvala da 1:49.741'le üçüncü oldu.

Bu sonuçla her iki Carlin sürücüsü de ilk üçe girmiş oldu.

Son yarışların yıldızı Christian Lundgaard 1:49.858'le dördüncü olurken, Callum Ilott beşinci ve Nikita Mazepin altıncı oldu.

Pedro Piquet yedinci olurken, Mick Schumacher sekizinci en iyi dereceyi yaptı.

İlk onu Marcus Armstrong ve Dan Ticktum tamamladı.

Shwartzman ancak 12. olabilirken, Guan Yu Zhou 14. oldu.

Marino Sato bitime 8 dakika kala aracını kenara çekerek seansa veda etmek zorunda kaldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 16 1'49.631  
2 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 16 1'49.712 0.081
3 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 16 1'49.741 0.110
4 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 14 1'49.858 0.227
5 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 16 1'49.953 0.322
6 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 17 1'49.959 0.328
7 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 16 1'49.999 0.368
8 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 14 1'50.331 0.700
9 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 13 1'50.387 0.756
10 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 16 1'50.491 0.860
11 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 17 1'50.643 1.012
12 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 14 1'50.661 1.030
13 Estonia Jüri Vips France DAMS 16 1'50.719 1.088
14 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 15 1'50.801 1.170
15 Japan Marino Sato Italy Trident 11 1'50.872 1.241
16 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 14 1'50.882 1.251
17 Israel Roy Nissany Italy Trident 14 1'50.894 1.263
18 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 16 1'51.212 1.581
19 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 15 1'51.409 1.778
20 United Kingdom Jake Hughes Germany HWA AG 16 1'51.521 1.890
21 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 15 1'51.607 1.976
22 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 16 1'52.311 2.680
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Seri FIA F2
Editör Kemal Şengül

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