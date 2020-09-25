F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Ghiotto

45 dakika üzerinden gerçekleştirilen Formula 2 antrenman turlarında sürücüler ilk dakikadan itibaren piste çıkıp yeni piste alışmaya çalıştılar.

Başlangıçta dereceler oldukça yavaştı ve Robert Shwartzman ilk 10 dakika geride kalırken spin attı ve sonra piste geri döndü.

Ayrıca Luca Ghiotto da spin tan bir başka isimdi. Buna karşılık Ghiotto 1:49.631'le ilk bölümü lider tamamlayan isimdi.

Son 20 dakikalık kısımda İtalyan sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Ghiotto, seansın en hızlı ismi oldu.

Yuki Tsunoda 1:49.712'lik derecesiyle, Ghiotto'yu 0.081 saniye geriden takip ederken, Jehan Daruvala da 1:49.741'le üçüncü oldu.

Bu sonuçla her iki Carlin sürücüsü de ilk üçe girmiş oldu.

Son yarışların yıldızı Christian Lundgaard 1:49.858'le dördüncü olurken, Callum Ilott beşinci ve Nikita Mazepin altıncı oldu.

Pedro Piquet yedinci olurken, Mick Schumacher sekizinci en iyi dereceyi yaptı.

İlk onu Marcus Armstrong ve Dan Ticktum tamamladı.

Shwartzman ancak 12. olabilirken, Guan Yu Zhou 14. oldu.

Marino Sato bitime 8 dakika kala aracını kenara çekerek seansa veda etmek zorunda kaldı.

Seans sonucu: