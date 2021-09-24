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FIA F2 / Sochi Haberler

F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

UNI Virtuosi sürücüsü Felipe Drugovich, Sochi'de gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansında zirvede yer aldı.

F2 Sochi: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

Formula 2, Monza'nın ardından bu hafta sonu yapılacak Rusya yarışlarıyla devam edecek.

Sürücüler, bugün sabah gerçekleştirilen 45 dakikalık antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktılar ve kendilerini nispeten iyi bir hava karşıladı.

Seansın ilk 15 dakikasının ardından Ralph Boschung, 1:49.811 ile zaman tablosunun en tepesinde yer aldı. Ancak dereceler gelişmeye devam etti ve bu yılın şanssız isimlerinden Felipe Drugovich, 1:49.423'le liderliği aldı.

Bu süre, seansın son bölümüne kadar zirvede yer aldı. Son 10 dakikaya girerken HWA sürücüsü Alessio Deledda, aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak yolda kaldı.

Aracını hareket ettiremeyen Deledda, kırmızı bayrağa sebep oldu. Son dört dakikada sürücüler tekrar piste çıktılar ancak zaman tablosunun üst kısmında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Böylelikle Drugovich 1:49.423'lük turuyla seansın en hızlı ismi olurken, Boschung sadece 0.021 saniye gerisinde ikinci oldu.

Theo Pourchaire, 0.179 saniye geride üçüncü olurken, şampiyonluk savaşı veren Guanyu Zhou dördüncü, Juri Vips beşinci ve Bent Viscaal altıncı oldu.

Prema sürücüleri Robert Shwartzman ve ve Oscar Piastri, sırasıyla yedinci ve 10. oldular.

Bu iki ismi sekizinci olan Christian Lundgaard ve dokuzuncu olan Richard Verschoor ayırdı.

F2 Sochi antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 1'49.423  
2 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'49.444 0.021
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'49.602 0.179
4 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 1'49.651 0.228
5 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'49.680 0.257
6 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 1'49.802 0.379
7 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'49.839 0.416
8 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'49.871 0.448
9 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 1'49.929 0.506
10 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 1'49.991 0.568
11 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'50.052 0.629
12 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 1'50.122 0.699
13 Israel Roy Nissany France DAMS 1'50.127 0.704
14 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 1'50.408 0.985
15 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 1'50.466 1.043
16 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 1'50.489 1.066
17 United Kingdom Jake Hughes HWA Racelab 1'50.610 1.187
18 Germany David Beckmann Spain Campos Racing 1'50.764 1.341
19 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 1'50.803 1.380
20 Japan Marino Sato Italy Trident 1'50.944 1.521
21 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 1'50.992 1.569
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 1'52.531 3.108
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