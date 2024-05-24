F2 Monako: Verschoor ilk F2 pole pozisyonunu elde etti!

Trident sürücüsünün A Grubunda attığı 1:21.238'lik tur, pazar günkü yarış için en üst sırayı almasını sağladı.

Victor Martins 1:21.310'luk turuyla B Grubunda liderliği elde etti, ancak pole pozisyonunu 0.1 saniyeden daha az bir farkla kaçırdı. Ancak ART Grand Prix sürücüsü bu sezon ilk kez ilk çizgiden başlayacak.

A GRUBU

Çift numaralı 11 sürücü en turlarını atmak için 16 dakika kala piste çıktı.

İlk turlarını tamamlamak üzere çizgiyi geçtikten sonra, 1:23.118'lik derecesiyle ilk sıraya yükselen ART sürücüsü Zak O'Sullivan oldu. Tur zamanı Campos Racing'den Isack Hadjar'ın turundan yarım saniyeden fazla daha hızlıydı.

Britanyalı sürücü bir sonraki denemesinde tempoyu belirlemeye devam etti ve 1:22.202'lik bir tur attı. Bu durumda, ikinci sıradaki Verschoor ile arasındaki fark sadece 0.113 saniye oldu.

İlk bölümün sonlarına doğru yeşil ve mor renkler zamanlama ekranlarını aydınlatırken, Verschoor Trident adına 1:21.283'lük derecesiyle Hadjar'ın 0.1 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Gabriel Bortoleto Invicta Racing adına üçüncü sıradaydı ancak telsizden Invicta Racing ekibine yüzme havuzu bölümünde bariyerlere çarptığını bildirdi. Neyse ki seansın geri kalanına devam edebildi.

Sürücüler daha sonra son denemelerine başladılar, ancak kimse Verschoor'un zamanını geçemedi. Hadjar ikinci sırada kalırken, Franco Colapinto MP Motorsport adına üçüncü sıraya yükseldi.

Andrea Kimi Antonelli son denemesinde daha iyi bir derece elde eden birkaç sürücüden biriydi ve PREMA Racing sürücüsü Bortoleto'nun önünde dördüncü oldu.

B GRUBU

Kısa bir aranın ardından, 11 pilottan oluşan ikinci grup piste çıktı ve Verschoor'un 1:21.283'lük derecesi pole için hedef zaman olarak belirlendi.

Sürücüler ilk turlarına başlarken, Rafael Villagómez'in ilk viraja girişte Van Amersfoort Racing aracının arkasını kaybederek bariyerlere çarpmasının ardından kırmızı bayrak çıktı.

Pistin temizlenmesiyle birlikte sürücüler seansın bitimine dokuz dakika kala piste çıktı. Rodin Motorsport'tan Zane Maloney 1:21.941'lik derecesiyle Martins'in tur zamanını 0.7 saniyeden fazla farkla geçerek liderliğe yükseldi.

Ancak Martins, Roman Stanek'in 1:21.466'lık derecesiyle Fransız sürücünün önüne geçerek bir an için liderliğe geri döndü.

Son bir deneme için zaman vardı, ancak Stanek'in umutları ikinci sektörde bariyerlere çarpmasıyla yıkıldı. Martins çizgiyi geçerek 1:21.310 ile en hızlı isim oldu.

Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron bir tur tamamlayan son sürücüydü ve ilk sektörde en hızlısı olduktan sonra 1:21.347 ile B Grubunda ikinci oldu.

Böylece Verschoor, Martins'in önünde pole pozisyonunda yer aldı. Hadjar, dördüncü sıradaki Aron'un önünde üçüncü olurken, Colapinto ise Stanek'in önünde beşinci oldu.

Antonelli, Hauger'in önünde yedinci olurken, Bortoleto dokuzuncu oldu. Taylor Barnard ilk 10'u tamamladı.