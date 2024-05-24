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FIA F2 Monaco

F2 Monako: Verschoor ilk F2 pole pozisyonunu elde etti!

Richard Verschoor Monte Carlo'daki sıralama turlarında ilk Formula 2 pole pozisyonunu elde etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Richard Verschoor, Trident, 1. pozisyon, kazananlar kupasını kaldırıyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Trident sürücüsünün A Grubunda attığı 1:21.238'lik tur, pazar günkü yarış için en üst sırayı almasını sağladı.

Victor Martins 1:21.310'luk turuyla B Grubunda liderliği elde etti, ancak pole pozisyonunu 0.1 saniyeden daha az bir farkla kaçırdı. Ancak ART Grand Prix sürücüsü bu sezon ilk kez ilk çizgiden başlayacak.

A GRUBU

Çift numaralı 11 sürücü en turlarını atmak için 16 dakika kala piste çıktı.

İlk turlarını tamamlamak üzere çizgiyi geçtikten sonra, 1:23.118'lik derecesiyle ilk sıraya yükselen ART sürücüsü Zak O'Sullivan oldu. Tur zamanı Campos Racing'den Isack Hadjar'ın turundan yarım saniyeden fazla daha hızlıydı.

Britanyalı sürücü bir sonraki denemesinde tempoyu belirlemeye devam etti ve 1:22.202'lik bir tur attı. Bu durumda, ikinci sıradaki Verschoor ile arasındaki fark sadece 0.113 saniye oldu.

İlk bölümün sonlarına doğru yeşil ve mor renkler zamanlama ekranlarını aydınlatırken, Verschoor Trident adına 1:21.283'lük derecesiyle Hadjar'ın 0.1 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Gabriel Bortoleto Invicta Racing adına üçüncü sıradaydı ancak telsizden Invicta Racing ekibine yüzme havuzu bölümünde bariyerlere çarptığını bildirdi. Neyse ki seansın geri kalanına devam edebildi.

Sürücüler daha sonra son denemelerine başladılar, ancak kimse Verschoor'un zamanını geçemedi. Hadjar ikinci sırada kalırken, Franco Colapinto MP Motorsport adına üçüncü sıraya yükseldi.

Andrea Kimi Antonelli son denemesinde daha iyi bir derece elde eden birkaç sürücüden biriydi ve PREMA Racing sürücüsü Bortoleto'nun önünde dördüncü oldu.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands R. Verschoor Trident 22 11

1'21.283

   147.794
2 France I. Hadjar Campos Racing 20 11

+0.157

1'21.440

 0.157 147.509
3 Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 11

+0.372

1'21.655

 0.215 147.121
4 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 11

+0.386

1'21.669

 0.014 147.096
5
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 10

+0.387

1'21.670

 0.001 147.094
6 Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 11

+0.440

1'21.723

 0.053 146.999
7 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 11

+0.488

1'21.771

 0.048 146.912
8 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 11

+0.702

1'21.985

 0.214 146.529
9 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 11

+0.936

1'22.219

 0.234 146.112
10
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 11

+1.104

1'22.387

 0.168 145.814
11 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 5

+6.215

1'27.498

 5.111 137.296
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B GRUBU

Kısa bir aranın ardından, 11 pilottan oluşan ikinci grup piste çıktı ve Verschoor'un 1:21.283'lük derecesi pole için hedef zaman olarak belirlendi.

Sürücüler ilk turlarına başlarken, Rafael Villagómez'in ilk viraja girişte Van Amersfoort Racing aracının arkasını kaybederek bariyerlere çarpmasının ardından kırmızı bayrak çıktı.

Pistin temizlenmesiyle birlikte sürücüler seansın bitimine dokuz dakika kala piste çıktı. Rodin Motorsport'tan Zane Maloney 1:21.941'lik derecesiyle Martins'in tur zamanını 0.7 saniyeden fazla farkla geçerek liderliğe yükseldi.

Ancak Martins, Roman Stanek'in 1:21.466'lık derecesiyle Fransız sürücünün önüne geçerek bir an için liderliğe geri döndü.

Son bir deneme için zaman vardı, ancak Stanek'in umutları ikinci sektörde bariyerlere çarpmasıyla yıkıldı. Martins çizgiyi geçerek 1:21.310 ile en hızlı isim oldu.

Hitech Pulse-Eight'ten Paul Aron bir tur tamamlayan son sürücüydü ve ilk sektörde en hızlısı olduktan sonra 1:21.347 ile B Grubunda ikinci oldu.

Böylece Verschoor, Martins'in önünde pole pozisyonunda yer aldı. Hadjar, dördüncü sıradaki Aron'un önünde üçüncü olurken, Colapinto ise Stanek'in önünde beşinci oldu.

Antonelli, Hauger'in önünde yedinci olurken, Bortoleto dokuzuncu oldu. Taylor Barnard ilk 10'u tamamladı.

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 France V. Martins ART Grand Prix 1 12

1'21.310

   147.745
2
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 12

+0.037

1'21.347

 0.037 147.678
3 Czech Republic R. Staněk Trident 23 10

+0.156

1'21.466

 0.119 147.462
4 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 11

+0.349

1'21.659

 0.193 147.114
5
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 12

+0.521

1'21.831

 0.172 146.805
6 United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 10

+0.609

1'21.919

 0.088 146.647
7 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 9

+0.631

1'21.941

 0.022 146.607
8 India K. Maini Invicta Racing 9 11

+0.678

1'21.988

 0.047 146.523
9 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 11

+0.720

1'22.030

 0.042 146.448
10
P. Martí Campos Racing
 21 10

+0.916

1'22.226

 0.196 146.099
11 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 4

+19.055

1'40.365

 18.139 119.695
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