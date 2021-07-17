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FIA F2 / Silverstone Yarış raporu

F2 Silverstone: Verschoor ilk zaferini kazandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci Formula 2 yarışında zafer MP Motorsport sürücüsü Richard Verschoor'un oldu.

F2 Silverstone: Verschoor ilk zaferini kazandı

Formula 2'de hafta sonunun ikinci yarışına MP Motorsport sürücüsü Richard Verschoor ilk sıradan başlarken, Marcus Armstrong ikinci sıradaydı.

İlk yarışta üçüncü olup podyuma çıkan Christian Lundgaard, formasyon turu öncesi gridde kaldı ve yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Yarış başladığında Verschoor iyi bir startla yerini korumayı başarırken, ilk virajların ardından Verschoor, Armstrong ve Dan Ticktum sıralaması oluştu.

İlk turda Ralph Boschung aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Arkadan gelen Alessio Deledda da durmayarak kendisine çarptı. Bunun üzerine piste daha henüz ilk turda güvenlik aracı girmiş oldu.

Yarış, güvenlik aracının pistten ayrıldığı beşinci turla beraber tekrar başladı. Verschoor iyi bir startla beraber yerini korumaya devam etti ve ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Ancak yalnızca birkaç tur sonra Ben Viscaal ve Jehan Daruvala temas yaşadı. Temasın ardından Daruvala'nın ön kanadı kırıldı ve Viscaal  çakıl havuzuna saplandı. Bunun üzerine piste bir kez daha güvenlik aracı girdi.

Daruvala bu olaydan ötürü zaman cezası alırken, Viscaal yarışa veda etti.

Pistin temizlenmesinin ardından 11. turda yarış tekrar başladı ve Verschoor bir kez daha temiz bir başlangıç yaparak yerini korudu.

Yarışın sonlarına doğru Verschoor ön tarafta farkı 1 saniyenin üzerine çıkarırken, Ticktum da ikinci sıra için Armstrong'u baskısı altına aldı. Aynı şekilde Piastri de dördüncü sıradaki Liam Lawson'ı zorladı.

Piastri bitime dört tur kala Lawson'ı geçmeyi başardı ve dördüncü sırayı eline geçirdi.

Yarışın kalan bölümünde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve zafer Verschoor'un oldu. Hollandalı pilot böylelikle serideki ilk zaferini aldı.

Bu yıl şimdiye kadar sadece iki yarıştan puanla ayrılabilen Armstrong, damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki ilk podyumunu aldı.

Son bölümde, tüm baskısına rağmen Armstrong'u geçemeyen Ticktum, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve kendi ülkesinde podyuma çıktı.

Piastri, uzun süre kovaladığı Lawson'ı bitime dört tur kala geçip önünü açsa da, ön taraftakileri yakalayamadı ve dördüncü oldu. Buna rağmen en hızlı turu atıp, şampiyona için kritik puanlar kazandı.

Lawson, Piastri'ye geçilmesinin ardından beşinci olurken, yarışın çoğunda savunma yapmak zorunda kalan Juri Vips altıncı oldu.

Felipe Drugovich'in yedinci olduğu yarışta David Beckmann sekizinci, Lirim Zendeli dokuzuncu ve Theo Pourchaire 10. oldu.

İlk yarışta finiş göremeyen Guanyu Zhou ancak 11. olurken, Roy Nissany 12. ve formasyon turu öncesinde gridde kalan Lundgaard 13. oldu.

Robert Shwartzman, bitime kısa bir süre kala attığı spininin ardından damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Hafta sonunun son yarışı yarın yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 21 -    
2 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 21 1.200 1.200 1.200
3 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 21 2.300 2.300 1.100
4 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 21 7.700 7.700 5.400
5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 21 12.100 12.100 4.400
6 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 21 14.800 14.800 2.700
7 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 21 15.500 15.500 0.700
8 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 21 16.500 16.500 1.000
9 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 21 18.100 18.100 1.600
10 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 21 18.600 18.600 0.500
11 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 21 19.500 19.500 0.900
12 Israel Roy Nissany France DAMS 21 21.100 21.100 1.600
13 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 21 21.800 21.800 0.700
14 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 21 23.000 23.000 1.200
15 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 21 24.300 24.300 1.300
16 Japan Marino Sato Italy Trident 21 26.700 26.700 2.400
17 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 21 33.000 33.000 6.300
18 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 21 35.900 35.900 2.900
19 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 21 42.300 42.300 6.400
  Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 5 16 laps    
  Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 0      
  Italy Alessio Deledda HWA Racelab 0      
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