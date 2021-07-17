F2 Silverstone: Verschoor ilk zaferini kazandı

Formula 2'de hafta sonunun ikinci yarışına MP Motorsport sürücüsü Richard Verschoor ilk sıradan başlarken, Marcus Armstrong ikinci sıradaydı.

İlk yarışta üçüncü olup podyuma çıkan Christian Lundgaard, formasyon turu öncesi gridde kaldı ve yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Yarış başladığında Verschoor iyi bir startla yerini korumayı başarırken, ilk virajların ardından Verschoor, Armstrong ve Dan Ticktum sıralaması oluştu.

İlk turda Ralph Boschung aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Arkadan gelen Alessio Deledda da durmayarak kendisine çarptı. Bunun üzerine piste daha henüz ilk turda güvenlik aracı girmiş oldu.

Yarış, güvenlik aracının pistten ayrıldığı beşinci turla beraber tekrar başladı. Verschoor iyi bir startla beraber yerini korumaya devam etti ve ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Ancak yalnızca birkaç tur sonra Ben Viscaal ve Jehan Daruvala temas yaşadı. Temasın ardından Daruvala'nın ön kanadı kırıldı ve Viscaal çakıl havuzuna saplandı. Bunun üzerine piste bir kez daha güvenlik aracı girdi.

Daruvala bu olaydan ötürü zaman cezası alırken, Viscaal yarışa veda etti.

Pistin temizlenmesinin ardından 11. turda yarış tekrar başladı ve Verschoor bir kez daha temiz bir başlangıç yaparak yerini korudu.

Yarışın sonlarına doğru Verschoor ön tarafta farkı 1 saniyenin üzerine çıkarırken, Ticktum da ikinci sıra için Armstrong'u baskısı altına aldı. Aynı şekilde Piastri de dördüncü sıradaki Liam Lawson'ı zorladı.

Piastri bitime dört tur kala Lawson'ı geçmeyi başardı ve dördüncü sırayı eline geçirdi.

Yarışın kalan bölümünde ön tarafta herhangi bir değişiklik olmadı ve zafer Verschoor'un oldu. Hollandalı pilot böylelikle serideki ilk zaferini aldı.

Bu yıl şimdiye kadar sadece iki yarıştan puanla ayrılabilen Armstrong, damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki ilk podyumunu aldı.

Son bölümde, tüm baskısına rağmen Armstrong'u geçemeyen Ticktum, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve kendi ülkesinde podyuma çıktı.

Piastri, uzun süre kovaladığı Lawson'ı bitime dört tur kala geçip önünü açsa da, ön taraftakileri yakalayamadı ve dördüncü oldu. Buna rağmen en hızlı turu atıp, şampiyona için kritik puanlar kazandı.

Lawson, Piastri'ye geçilmesinin ardından beşinci olurken, yarışın çoğunda savunma yapmak zorunda kalan Juri Vips altıncı oldu.

Felipe Drugovich'in yedinci olduğu yarışta David Beckmann sekizinci, Lirim Zendeli dokuzuncu ve Theo Pourchaire 10. oldu.

İlk yarışta finiş göremeyen Guanyu Zhou ancak 11. olurken, Roy Nissany 12. ve formasyon turu öncesinde gridde kalan Lundgaard 13. oldu.

Robert Shwartzman, bitime kısa bir süre kala attığı spininin ardından damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Hafta sonunun son yarışı yarın yapılacak.

Yarış sonucu: