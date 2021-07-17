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FIA F2 / Silverstone Yarış raporu

F2 Silverstone: Shwartzman, Vips'in önünde kazandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Prema sürücüsü Robert Shwartzman, Silverstone'da gerçekleştirilen ilk Formula 2 yarışında zafere ulaşan isim oldu.

F2 Silverstone: Shwartzman, Vips'in önünde kazandı

Silverstone'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışına Christian Lundgaard ilk sıradan başladı ancak Robert Shwartzman harika bir startla beraber önündeki üç ismi geçerek ilk virajda liderliği eline geçirdi.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Roy Nissany, ilk turda yaşanan temasın ardından yarış dışı kalırken, şampiyona lideri Guanyu Zhou da attığı spinin ardından yarışa veda eden bir başka isim oldu.

Bu iki olayın ardından piste güvenlik aracı girdi.

Yarış tekrardan başladıktan kısa bir süre sonra bu kez Alessio Deledda spin attı ve pistin ortasında durdu. Bunun üzerine yarış bir kez daha güvenlik aracıyla durduruldu.

Yarış tekrar başladığında, ön tarafta bulunan Shwartzman, yerini korumayı başardı ve Juri Vips aradaki farkı genel olarak bir saniye civarında tuttu.

Son dokuz tura girerken Guilherme Samaia aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna gömülerek yarışa veda etti. Bunun üzerine piste üçüncü kez güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladığında Shwartzman yerini korumayı sürdürdü, Lundgaard ise bir süre Vips'i baskısı altına aldı ancak ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Shwartzman kalan bölümde hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunun ilk yarışını kazanmış oldu.

Vips, ikinci başladığı yarışta ikinci sırada finiş görürken, Lundgaard üçüncü oldu ve kendisi adına zorlu geçen yılda iyi bir sonuç elde etmiş oldu.

Felipe Drugovich, finiş gören tek UNI Virtuosi sürücüsü olarak dördüncü olurken, Theo Pourchaire beşinci ve yarışa 10. sıradan başlayan Oscar Piastri altıncı oldu.

Liam Lawson'ın yedinci olduğu yarışta, Dan Ticktum sekizinci, Marcus Armstrong dokuzuncu ve son bölümde iyi bir yükseliş gerçekleştiren Richard Verschoor 10. oldu.

Bu sonuçların ardından şampiyona liderliğine Piastri yükseldi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 21 -    
2 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 21 0.900 0.900 0.900
3 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 21 2.500 2.500 1.600
4 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 21 5.000 5.000 2.500
5 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 21 5.500 5.500 0.500
6 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 21 8.400 8.400 2.900
7 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 21 11.600 11.600 3.200
8 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 21 12.300 12.300 0.700
9 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 21 12.700 12.700 0.400
10 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 21 13.600 13.600 0.900
11 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 21 14.200 14.200 0.600
12 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 21 16.600 16.600 2.400
13 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 21 17.200 17.200 0.600
14 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 21 19.300 19.300 2.100
15 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 21 20.100 20.100 0.800
16 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 21 21.000 21.000 0.900
17 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 21 22.600 22.600 1.600
18 Japan Marino Sato Italy Trident 17 4 laps    
19 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 11 10 laps    
20 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 3 18 laps    
21 Israel Roy Nissany France DAMS 0      
22 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 0      
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F2 Silverstone: Kırmızı bayrakla biten seansta pole pozisyonu Piastri'nin

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