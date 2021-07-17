F2 Silverstone: Shwartzman, Vips'in önünde kazandı

Silverstone'da gerçekleştirilen Formula 2 yarışına Christian Lundgaard ilk sıradan başladı ancak Robert Shwartzman harika bir startla beraber önündeki üç ismi geçerek ilk virajda liderliği eline geçirdi.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Roy Nissany, ilk turda yaşanan temasın ardından yarış dışı kalırken, şampiyona lideri Guanyu Zhou da attığı spinin ardından yarışa veda eden bir başka isim oldu.

Bu iki olayın ardından piste güvenlik aracı girdi.

Yarış tekrardan başladıktan kısa bir süre sonra bu kez Alessio Deledda spin attı ve pistin ortasında durdu. Bunun üzerine yarış bir kez daha güvenlik aracıyla durduruldu.

Yarış tekrar başladığında, ön tarafta bulunan Shwartzman, yerini korumayı başardı ve Juri Vips aradaki farkı genel olarak bir saniye civarında tuttu.

Son dokuz tura girerken Guilherme Samaia aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna gömülerek yarışa veda etti. Bunun üzerine piste üçüncü kez güvenlik aracı girdi.

Yarış yeniden başladığında Shwartzman yerini korumayı sürdürdü, Lundgaard ise bir süre Vips'i baskısı altına aldı ancak ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı.

Shwartzman kalan bölümde hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunun ilk yarışını kazanmış oldu.

Vips, ikinci başladığı yarışta ikinci sırada finiş görürken, Lundgaard üçüncü oldu ve kendisi adına zorlu geçen yılda iyi bir sonuç elde etmiş oldu.

Felipe Drugovich, finiş gören tek UNI Virtuosi sürücüsü olarak dördüncü olurken, Theo Pourchaire beşinci ve yarışa 10. sıradan başlayan Oscar Piastri altıncı oldu.

Liam Lawson'ın yedinci olduğu yarışta, Dan Ticktum sekizinci, Marcus Armstrong dokuzuncu ve son bölümde iyi bir yükseliş gerçekleştiren Richard Verschoor 10. oldu.

Bu sonuçların ardından şampiyona liderliğine Piastri yükseldi.

Yarış sonucu: