Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / F2 Silverstone: Antrenmanların en hızlısı Sargeant Sonraki / F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı
FIA F2 / Silverstone Haberler

F2 Silverstone: Sargeant, F2'deki ilk pole pozisyonunu aldı

Logan Sargeant, Silverstone'daki sıralama turlarında en hızlı isim oldu ve F2'deki ilk pole pozisyonunu aldı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
F2 Silverstone: Sargeant, F2'deki ilk pole pozisyonunu aldı
Haberi dinle

Williams akademi pilotu Sargeant, günün erken saatlerinde gerçekleştirilen antrenman seansını 1:38.946'lık derecesiyle ilk sırada tamamlamıştı. 

Antrenman raporu:

Sargeant, sıralama seansında en hızlı zamanı kaydetmesinin ardından Frederik Vesti ile Jehan Daruvala'nın baskısı altında olduğu anlar yaşasa da zirveden bir daha inmedi. 

Amerikalı pilot, halihazırda etkileyici olan tur zamanını seansın orta noktasında 0.5 saniye kadar daha geliştirdi ve F2'deki ilk pole pozisyonuna uzandı. 

Bu, Carlin'in bugünkü ikinci pole pozisyonu oldu. Carlin, F3'te de Zak O'Sullivan ile pole pozisyonunu almıştı. 

Vesti seansın ilk dakikalarında 1:39.611'lik derecesiyle ilk sıradaydı. Onun arkasında ise Jack Doohan yer alıyordu. Red Bull akademi pilotu Ayumu Iwasa 1:39.655 yaparak, Doohan'ı geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Şampiyona lideri Felipe Drugovich ise 1:39.676 yaparak 3. sıraya çıktı. 

Ayumu Iwasa, Dams

Ayumu Iwasa, Dams

Photo by: Red Bull Content Pool

Sonraki dakikalarda, Juri Vips ilk sıraya yükseldi. Estonyalı pilot, 1:39.371 ile ilk sıraya çıksa da zirvede uzun süre kalamadı. Sargeant, seanstaki ilk hızlı turunu tamamlar tamamlamaz ilk sıraya çıktı.

Gridin büyük çoğunluğu bu noktada pite giriyordu. Daruvala ise pistteydi ve 1:39.115 ile ikinci sıraya yükseldi. Ancak diğer pilotlar yeni yumuşak lastikleriyle piste geri dönünce, Daruvala ikinci sırada fazla kalamadı. 

Vesti, 1:38.539 yaparak ikinci sıraya yükselirken; Drugovich 1:38.553 ile yeniden üçüncü sırayı aldı. Brezilyalı pilot, derecesini bir daha geliştirmeye çalıştı ancak 18. virajda spin attı ve son turunda gelişim kaydedemedi. 

Böylelikle Sargeant, Vesti'nin önünde pole pozisyonunun sahibi oldu. Onları son turunda spin atan Drugovich takip etti. Drugovich'in şampiyonadaki rakibi Theo Pourchaire, 4. sırayı aldı ve Pazar günkü yarışa Drugovich'in bir sıra arkasından başlayacak. 

Sargeant'ın takım arkadaşı Liam Lawson beşinci en hızlı zamanı kaydederken, Iwasa altıncı ve Doohan yedinci oldu. 

Seansın orta noktasında kaydettiği dereceyi geliştiremeyen Daruvala 10. oldu ve Cumartesi günkü sprint yarışı için pole'ü almış oldu. 

Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi, seansı 9. sırada tamamladı. Bu da Fittipaldi'nin yarın gerçekleştirilecek sprint yarışına 2. sıradan başlayacağı anlamına geliyor. 

Kullandığı ırkçı ifadeden ötürü Red Bull tarafından sözleşmesi feshedilen Vips, HitechGP ile sezon sonuna kadar yarışmaya devam edecek. Estonyalı pilot, seansı 8. sırada tamamladı ve yarınki sprint yarışında 3. sıradan start alacak.  

Temsilcimiz Cem, liderin 1.2 arkasında 20. oldu ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek iki yarışa da 20. sıradan başlayacak. 

F2 Silverstone hafta sonu, yarın gerçekleştirilecek Sprint yarış ile devam edecek. Bu yarış TSİ ile 19.00'da başlayacak. Yarışı F1TV'den takip edebilirsiniz. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 1'38.432  
2 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 1'38.539 0.107
3 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'38.553 0.121
4 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'38.553 0.121
5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 1'38.625 0.193
6 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 1'38.734 0.302
7 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 1'38.901 0.469
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'39.013 0.581
9 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 1'39.077 0.645
10 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 1'39.115 0.683
11 Israel Roy Nissany France DAMS 1'39.222 0.790
12 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 1'39.266 0.834
13 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 1'39.429 0.997
14 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 1'39.448 1.016
15 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 1'39.492 1.060
16 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 1'39.580 1.148
17 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 1'39.597 1.165
18 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 1'39.660 1.228
19 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 1'39.677 1.245
20 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 1'39.691 1.259
21 Australia Calan Williams Italy Trident 1'39.912 1.480
22 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 1'40.291 1.859
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
F2 Silverstone: Antrenmanların en hızlısı Sargeant
Önceki haber

F2 Silverstone: Antrenmanların en hızlısı Sargeant
Sonraki haber

F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı

F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı
Megan White Daha fazlası
Megan White
F3 Britanya: Hadjar sprint yarışını harika performansıyla kazandı Silverstone
FIA F3

F3 Britanya: Hadjar sprint yarışını harika performansıyla kazandı

F3 Britanya: O'Sullivan ilk pole pozisyonunu elde etti Silverstone
FIA F3

F3 Britanya: O'Sullivan ilk pole pozisyonunu elde etti

Vettel, Pazar günü Mansell'in şampiyon olduğu araçla gösteri sürüşü yapacak
Formula 1

Vettel, Pazar günü Mansell'in şampiyon olduğu araçla gösteri sürüşü yapacak

Son Haberler

F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı
FIA F2 FIA F2

F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı

F2 Silverstone: Sargeant, F2'deki ilk pole pozisyonunu aldı
FIA F2 FIA F2

F2 Silverstone: Sargeant, F2'deki ilk pole pozisyonunu aldı

F2 Silverstone: Antrenmanların en hızlısı Sargeant
FIA F2 FIA F2

F2 Silverstone: Antrenmanların en hızlısı Sargeant

Cem Bölükbaşı, F2'deki ilk puanlarını almayı hedefliyor
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, F2'deki ilk puanlarını almayı hedefliyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.