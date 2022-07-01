F2 Silverstone: Sargeant, F2'deki ilk pole pozisyonunu aldı

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Williams akademi pilotu Sargeant, günün erken saatlerinde gerçekleştirilen antrenman seansını 1:38.946'lık derecesiyle ilk sırada tamamlamıştı.

Sargeant, sıralama seansında en hızlı zamanı kaydetmesinin ardından Frederik Vesti ile Jehan Daruvala'nın baskısı altında olduğu anlar yaşasa da zirveden bir daha inmedi.

Amerikalı pilot, halihazırda etkileyici olan tur zamanını seansın orta noktasında 0.5 saniye kadar daha geliştirdi ve F2'deki ilk pole pozisyonuna uzandı.

Bu, Carlin'in bugünkü ikinci pole pozisyonu oldu. Carlin, F3'te de Zak O'Sullivan ile pole pozisyonunu almıştı.

Vesti seansın ilk dakikalarında 1:39.611'lik derecesiyle ilk sıradaydı. Onun arkasında ise Jack Doohan yer alıyordu. Red Bull akademi pilotu Ayumu Iwasa 1:39.655 yaparak, Doohan'ı geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Şampiyona lideri Felipe Drugovich ise 1:39.676 yaparak 3. sıraya çıktı.

Ayumu Iwasa, Dams Photo by: Red Bull Content Pool

Sonraki dakikalarda, Juri Vips ilk sıraya yükseldi. Estonyalı pilot, 1:39.371 ile ilk sıraya çıksa da zirvede uzun süre kalamadı. Sargeant, seanstaki ilk hızlı turunu tamamlar tamamlamaz ilk sıraya çıktı.

Gridin büyük çoğunluğu bu noktada pite giriyordu. Daruvala ise pistteydi ve 1:39.115 ile ikinci sıraya yükseldi. Ancak diğer pilotlar yeni yumuşak lastikleriyle piste geri dönünce, Daruvala ikinci sırada fazla kalamadı.

Vesti, 1:38.539 yaparak ikinci sıraya yükselirken; Drugovich 1:38.553 ile yeniden üçüncü sırayı aldı. Brezilyalı pilot, derecesini bir daha geliştirmeye çalıştı ancak 18. virajda spin attı ve son turunda gelişim kaydedemedi.

Böylelikle Sargeant, Vesti'nin önünde pole pozisyonunun sahibi oldu. Onları son turunda spin atan Drugovich takip etti. Drugovich'in şampiyonadaki rakibi Theo Pourchaire, 4. sırayı aldı ve Pazar günkü yarışa Drugovich'in bir sıra arkasından başlayacak.

Sargeant'ın takım arkadaşı Liam Lawson beşinci en hızlı zamanı kaydederken, Iwasa altıncı ve Doohan yedinci oldu.

Seansın orta noktasında kaydettiği dereceyi geliştiremeyen Daruvala 10. oldu ve Cumartesi günkü sprint yarışı için pole'ü almış oldu.

Cem'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi, seansı 9. sırada tamamladı. Bu da Fittipaldi'nin yarın gerçekleştirilecek sprint yarışına 2. sıradan başlayacağı anlamına geliyor.

Kullandığı ırkçı ifadeden ötürü Red Bull tarafından sözleşmesi feshedilen Vips, HitechGP ile sezon sonuna kadar yarışmaya devam edecek. Estonyalı pilot, seansı 8. sırada tamamladı ve yarınki sprint yarışında 3. sıradan start alacak.

Temsilcimiz Cem, liderin 1.2 arkasında 20. oldu ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek iki yarışa da 20. sıradan başlayacak.

F2 Silverstone hafta sonu, yarın gerçekleştirilecek Sprint yarış ile devam edecek. Bu yarış TSİ ile 19.00'da başlayacak. Yarışı F1TV'den takip edebilirsiniz.

Seans sonucu: