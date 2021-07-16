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FIA F2 / Silverstone Sıralama turları raporu

F2 Silverstone: Kırmızı bayrakla biten seansta pole pozisyonu Piastri'nin

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Silverstone'da gerçekleştirilen F2 sıralama turlarında pole pozisyonu Prema Powerteam'den Oscar Piastri'nin oldu.

F2 Silverstone: Kırmızı bayrakla biten seansta pole pozisyonu Piastri'nin

Silverstone'da gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve en hızlı dereceyi ellerine geçirmeye çalıştılar.

İlk dakikaların ardından 1:40.692 yapan Felipe Drugovich, UNI-Virtuosi ile zirveye çıktı. Sonrasında bu dereceyi Prema Powerteam sürücüsü Oscar Piastri geçti.

Son F3 şampiyonu Piastri, en hızlı turunda 1:39.854 yaptı ve bu tur seansın son anına kadar zirvede kaldı.

Seansın son anları ise oldukça karmaşıktı. Son iki dakikaya girilirken sürücülerin bazıları daha iyi derecelerle geliyordu ancak Prema'nın diğer sürücüsü Robert Shwartzman aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak pist dışına çıktı.

Yolda kalması üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu. FIA, seansın tekrar başlamayacağını açıkladı ve pole pozisyonu Piastri'nin oldu.

Piastri böylelikle serideki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Guanyu Zhou, kırmızı bayraktan saniyeler önce attığı turla beraber 0.221 saniye geride ikinci olurken, MP Motorsport'tan Richard Verschoor 0.405 saniye geride üçüncü ve Dan Ticktum 0.554 saniye geride dördüncü oldu.

ART Grand Prix'den Theo Pourchaire'nin beşinci olduğu seansta, Drugovich altıncı, Shwartzman yedinci ve Roy Nissany sekizinci oldu.

İlk onu Juri Vips ve Christian Lundgaard tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 11 1'39.854  
2 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 11 1'40.075 0.221
3 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 10 1'40.259 0.405
4 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 11 1'40.408 0.554
5 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 12 1'40.419 0.565
6 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 10 1'40.451 0.597
7 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 10 1'40.452 0.598
8 Israel Roy Nissany France DAMS 11 1'40.486 0.632
9 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 10 1'40.491 0.637
10 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 11 1'40.556 0.702
11 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 10 1'40.679 0.825
12 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 11 1'40.683 0.829
13 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 10 1'40.772 0.918
14 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 11 1'40.895 1.041
15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 10 1'40.915 1.061
16 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 11 1'41.050 1.196
17 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 10 1'41.185 1.331
18 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 12 1'41.295 1.441
19 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 11 1'41.306 1.452
20 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 11 1'41.758 1.904
21 Japan Marino Sato Italy Trident 9 1'41.790 1.936
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 11 1'43.734 3.880
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