F2 Silverstone: Kırmızı bayrakla biten seansta pole pozisyonu Piastri'nin

Silverstone'da gerçekleştirilen Formula 2 sıralama turlarında seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar ve en hızlı dereceyi ellerine geçirmeye çalıştılar.

İlk dakikaların ardından 1:40.692 yapan Felipe Drugovich, UNI-Virtuosi ile zirveye çıktı. Sonrasında bu dereceyi Prema Powerteam sürücüsü Oscar Piastri geçti.

Son F3 şampiyonu Piastri, en hızlı turunda 1:39.854 yaptı ve bu tur seansın son anına kadar zirvede kaldı.

Seansın son anları ise oldukça karmaşıktı. Son iki dakikaya girilirken sürücülerin bazıları daha iyi derecelerle geliyordu ancak Prema'nın diğer sürücüsü Robert Shwartzman aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak pist dışına çıktı.

Yolda kalması üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu. FIA, seansın tekrar başlamayacağını açıkladı ve pole pozisyonu Piastri'nin oldu.

Piastri böylelikle serideki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Guanyu Zhou, kırmızı bayraktan saniyeler önce attığı turla beraber 0.221 saniye geride ikinci olurken, MP Motorsport'tan Richard Verschoor 0.405 saniye geride üçüncü ve Dan Ticktum 0.554 saniye geride dördüncü oldu.

ART Grand Prix'den Theo Pourchaire'nin beşinci olduğu seansta, Drugovich altıncı, Shwartzman yedinci ve Roy Nissany sekizinci oldu.

İlk onu Juri Vips ve Christian Lundgaard tamamladı.

Seans sonucu: