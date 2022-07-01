F2 Silverstone: Antrenmanların en hızlısı Sargeant

Haberi dinle

Formula 2'de sezon bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak yarışlarla devam edecek ve hafta sonu, bugün sabah gerçekleştirilen 45 dakikalık ilk antrenmanla başladı.

Seans içerisindeki ilk olay, son Formula 3 şampiyonu Dennis Hauger'in aracının kontrolünü kaybederek yüksek hızda birden fazla spin atması ancak bir yere çarpmadan yola devam etmesiydi.

Sonrasında Jake Hughes ilk virajda pist dışına çıktı fakat bir yere çarpmadan yola devam etti.

İlk 15 dakikalık bölümün lideri 1:41.563'lük turuyla Jack Doohan'dı. Kısa bir süre sonra Theo Pourchaire bu dereceyi 1:41.459'a çekerek liderliğe yükseldi.

Son 25 dakikalık bölümde dereceler iyice hızlandı. Felipe Drugovich, 1:40.839 yaparak en iyi dereceyi eline geçirdi fakat tur zamanının silinmesiyle liderlik 1:40.963'lük turuyla Logan Sargeant'a geçti.

Bu turdan kısa bir süre sonra Calan Williams aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Uzun kırmızı bayrak periyodunun ardından seans tekrar başladı ve tam tur zamanları gelişmeye başlarken, bu kez Marino Sato aracını kenara çekerek seansa veda etti. Bunun üzerine ikinci kez kırmızı bayrak çıktı.

Sargeant son zaman turunda 1:40.902 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Drugovich son zaman turuyla 0.037 saniye geride ikinci olurken, Doohan 0.180 saniye geride üçüncü, Ayumu Iwasa 0.188 saniye geride dördüncü ve Theo Pourchaire 0.247 saniye geride beşinci oldu.

Yakın geçen seansta Liam Lawson sadece 0.274 saniye geride altıncı, Roy Nissany yedinci, Jehan Daruvala sekizinci ve Juri Vips dokuzuncu oldu.

İlk onu Marcus Armstrong tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı 2.5 saniye geride kaldığı seansı 19. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 1.1 saniye geride 13. oldu.

Seans sonucu: