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FIA F2 / Silverstone Haberler

F2 Silverstone: Antrenmanların en hızlısı Sargeant

Silverstone'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman turlarında en hızlı isim Carlin sürücüsü Logan Sargeant oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F2 Silverstone: Antrenmanların en hızlısı Sargeant
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Formula 2'de sezon bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak yarışlarla devam edecek ve hafta sonu, bugün sabah gerçekleştirilen 45 dakikalık ilk antrenmanla başladı.

Seans içerisindeki ilk olay, son Formula 3 şampiyonu Dennis Hauger'in aracının kontrolünü kaybederek yüksek hızda birden fazla spin atması ancak bir yere çarpmadan yola devam etmesiydi.

Sonrasında Jake Hughes ilk virajda pist dışına çıktı fakat bir yere çarpmadan yola devam etti.

İlk 15 dakikalık bölümün lideri 1:41.563'lük turuyla Jack Doohan'dı. Kısa bir süre sonra Theo Pourchaire bu dereceyi 1:41.459'a çekerek liderliğe yükseldi.

Son 25 dakikalık bölümde dereceler iyice hızlandı. Felipe Drugovich, 1:40.839 yaparak en iyi dereceyi eline geçirdi fakat tur zamanının silinmesiyle liderlik 1:40.963'lük turuyla Logan Sargeant'a geçti.

Bu turdan kısa bir süre sonra Calan Williams aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı.

Uzun kırmızı bayrak periyodunun ardından seans tekrar başladı ve tam tur zamanları gelişmeye başlarken, bu kez Marino Sato aracını kenara çekerek seansa veda etti. Bunun üzerine ikinci kez kırmızı bayrak çıktı.

Sargeant son zaman turunda 1:40.902 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Drugovich son zaman turuyla 0.037 saniye geride ikinci olurken, Doohan 0.180 saniye geride üçüncü, Ayumu Iwasa 0.188 saniye geride dördüncü ve Theo Pourchaire 0.247 saniye geride beşinci oldu.

Yakın geçen seansta Liam Lawson sadece 0.274 saniye geride altıncı, Roy Nissany yedinci, Jehan Daruvala sekizinci ve Juri Vips dokuzuncu oldu.

İlk onu Marcus Armstrong tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı 2.5 saniye geride kaldığı seansı 19. sırada tamamlarken, takım arkadaşı Enzo Fittipaldi 1.1 saniye geride 13. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 15 1'40.902  
2 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 13 1'40.939 0.037
3 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 13 1'41.082 0.180
4 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 13 1'41.090 0.188
5 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 14 1'41.149 0.247
6 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 14 1'41.176 0.274
7 Israel Roy Nissany France DAMS 13 1'41.277 0.375
8 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 10 1'41.294 0.392
9 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 12 1'41.339 0.437
10 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 13 1'41.562 0.660
11 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 14 1'41.697 0.795
12 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 14 1'41.945 1.043
13 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 13 1'42.032 1.130
14 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 13 1'42.060 1.158
15 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 14 1'42.704 1.802
16 Australia Calan Williams Italy Trident 10 1'42.876 1.974
17 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 12 1'43.016 2.114
18 United Kingdom Jake Hughes Netherlands Van Amersfoort Racing 11 1'43.032 2.130
19 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 13 1'43.446 2.544
20 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 11 1'43.806 2.904
21 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 12 1'44.323 3.421
22 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 10 2'05.632 24.730
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