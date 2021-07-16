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FIA F2 / Silverstone Antrenman raporu

F2 Silverstone: Antrenman turlarının en hızlısı Ticktum

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Silverstone'da gerçekleştirilen FIA Formula 2 antrenman turlarında Daniel Ticktum zirvede yer aldı.

F2 Silverstone: Antrenman turlarının en hızlısı Ticktum

Silverstone'da gerçekleştirilen antrenman turları olaylı şekilde başladı. İlk dakikaların ardından Christian Lundgaard pist dışına açılırken, kısa bir süre sonra takım arkadaşı Theo Pourchaire aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu. Pist temizlendikten sonra seans tekrar başladı ve ilk dakikaların ardından Juri Vips 1:42.958'le zirveye çıktı.

Daha sonra bu dereceyi 1:42.131 yapan Juri Vips geçti ve ilk sırayı aldı. Saniyeler sonra Alessio Deledda aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı.

Son viraj öncesinde yolda kalan Deledda, kırmızı bayraklara neden oldu ve seans ikinci kez durmuş oldu.

Pist temizlendikten sonra seans bir kez daha başladı ve Piastri, 1:41:980'lik turuyla en hızlı dereceyi daha da geliştirdi.

Fakat son sözü bitime yaklaşık 5 dakika kala Dan Ticktum söyledi ve 1:41.750'lik turuyla seansı zirvede tamamladı.

Piastri, uzun süre lider götürdüğü seansta 1:42'nin altına inebilen iki isimden biriydi ve 0.230 saniye geride ikinci oldu.

Hitech Racing'den Vips 1:42.060'lık turuyla Piastri'nin 0.080 saniye gerisinde üçüncü olurken, Richard Verschoor dördüncü ve Jehan Daruvala beşinci oldu.

Guan Yu Zhou 1:42.333'lük derecesiyle ancak altıncı olurken, Lundgaard yedinci, Lirim Zendeli sekizinci ve Liam Lawson dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan isim Prema'dan Robert Shwartzman oldu. Rus pilot 1:42.536 ile 0.786 saniye geride kaldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 17 1'41.750  
2 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 17 1'41.980 0.230
3 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 14 1'42.060 0.310
4 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 17 1'42.100 0.350
5 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 16 1'42.220 0.470
6 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 14 1'42.333 0.583
7 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 17 1'42.337 0.587
8 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 16 1'42.451 0.701
9 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 16 1'42.501 0.751
10 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 16 1'42.536 0.786
11 Israel Roy Nissany France DAMS 17 1'42.605 0.855
12 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 16 1'42.707 0.957
13 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 15 1'42.707 0.957
14 Japan Marino Sato Italy Trident 16 1'42.741 0.991
15 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 16 1'42.933 1.183
16 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 15 1'43.015 1.265
17 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 17 1'43.101 1.351
18 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 17 1'43.154 1.404
19 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 16 1'43.480 1.730
20 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 17 1'43.930 2.180
21 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 13 1'48.804 7.054
22 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 3 2'09.466 27.716
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