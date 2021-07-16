F2 Silverstone: Antrenman turlarının en hızlısı Ticktum

Silverstone'da gerçekleştirilen antrenman turları olaylı şekilde başladı. İlk dakikaların ardından Christian Lundgaard pist dışına açılırken, kısa bir süre sonra takım arkadaşı Theo Pourchaire aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu. Pist temizlendikten sonra seans tekrar başladı ve ilk dakikaların ardından Juri Vips 1:42.958'le zirveye çıktı.

Daha sonra bu dereceyi 1:42.131 yapan Juri Vips geçti ve ilk sırayı aldı. Saniyeler sonra Alessio Deledda aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı.

Son viraj öncesinde yolda kalan Deledda, kırmızı bayraklara neden oldu ve seans ikinci kez durmuş oldu.

Pist temizlendikten sonra seans bir kez daha başladı ve Piastri, 1:41:980'lik turuyla en hızlı dereceyi daha da geliştirdi.

Fakat son sözü bitime yaklaşık 5 dakika kala Dan Ticktum söyledi ve 1:41.750'lik turuyla seansı zirvede tamamladı.

Piastri, uzun süre lider götürdüğü seansta 1:42'nin altına inebilen iki isimden biriydi ve 0.230 saniye geride ikinci oldu.

Hitech Racing'den Vips 1:42.060'lık turuyla Piastri'nin 0.080 saniye gerisinde üçüncü olurken, Richard Verschoor dördüncü ve Jehan Daruvala beşinci oldu.

Guan Yu Zhou 1:42.333'lük derecesiyle ancak altıncı olurken, Lundgaard yedinci, Lirim Zendeli sekizinci ve Liam Lawson dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan isim Prema'dan Robert Shwartzman oldu. Rus pilot 1:42.536 ile 0.786 saniye geride kaldı.

Seans sonucu: