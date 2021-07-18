F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı

Hafta sonunun son Formula 2 yarışına Oscar Piastri ilk sıradan başlarken, yanında Guanyu Zhou vardı. Şimdiye kadar zorlu bir hafta sonu geçiren Zhou, daha iyi bir start alarak ilk virajı Piastri'nin önünde dönmeyi başardı ve liderliği eline geçirmiş oldu.

İlk turun ardından Zhou, Piastri, Dan Ticktum ve Richard Verschoor sıralaması oluştu.

29 turluk yarışta Robert Shwartzman iyi bir start alıp, iki sıra kazanmayı başardı ve ilk turların ardından beşinci sıraya çıktı.

Çinli sürücü Zhou, liderliği aldıktan sonra peş peşe hızlı turlar atarak aradaki farkı 1.5 saniyenin üzerine çıkardı. Piastri ise üçüncü sıradaki Ticktum'un baskısı altına girmeye başladı.

Ön bölümde ilk pit stopları yarışın yedinci turunda Ticktum ve Shwartzman yaptı. Bir tur sonra Prema, Piastri'yi de pite aldı ve pitlerden Ticktum'un önünde döndü.

Ticktum, pit stoptan sonra soğuk lastiklere sahip olan Piastri'yi sıkıştırdı ve rakibini geçerek pist üstü pozisyonunu eline geçirmiş oldu.

Aynı saniyelerde pite giren Christian Lundgaard, bu hafta sonu bir şanssızlık daha yaşadı. Danimarkalı sürücünün tekerleği pit stop esnasında tam olarak yerine oturtulamadı ve tekerlek, pit stopun hemen ardından tehlikeli şekilde araçtan fırladı. Neyse ki kimse bu olayda yaralanmadı.

UNI-Virtuosi, çok geçmeden yarışın lideri Zhou'yu pite aldı ve Çinli sürücü yarışa ana rakiplerinin önünde döndü. Verschoor ise rakiplerinin aksine daha uzun bir ilk bölüm geçirdi.

Zhou, öndeki isimlerin pit stop yapmasının ardından tekrar liderliğe yükseldi ve yarışın kalan bölümünde hata yapmayarak galibiyete uzandı.

Çinli sürücü böylelikle ana yarışı kazanarak 25 puan kazanmış oldu.

Ticktum, Piastri'yi geçmesinin ardından yerini korumayı başardı ve yarışı Zhou'nun 3.8 saniye ardında ikinci sırada bitirerek arka arkaya ikinci podyumunu almış oldu.

Piastri, son bölümde Verschoor'un baskısı altına girse de, yerini korumayı başardı ve en azından podyuma çıkmış oldu.

Verschoor güçlü göründüğü hafta sonunda, ana yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Shwartzman beşinci ve pitte zaman kaybeden Felipe Drugovich altıncı oldu.

Juri Vips, kendisi adına ortalama geçen hafta sonunun son yarışını yedinci bitirirken, Theo Pourchaire sekizinci ve Lirim Zendeli dokuzuncu oldu.

Yarışın en hızlı turunu atan Jehan Daruvala ise 10. sırada finiş gördü. Bu hafta sonu pek varlık gösteremeyen Liam Lawson ise 11. olarak ana yarıştan puansız ayrıldı.

Yarış sonucu: