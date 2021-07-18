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FIA F2 / Silverstone Haberler

F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Guanyu Zhou, Silverstone'da gerçekleştirilen ana Formula 2 yarışında galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

F2 Silverstone: Ana yarışı Zhou kazandı

Hafta sonunun son Formula 2 yarışına Oscar Piastri ilk sıradan başlarken, yanında Guanyu Zhou vardı. Şimdiye kadar zorlu bir hafta sonu geçiren Zhou, daha iyi bir start alarak ilk virajı Piastri'nin önünde dönmeyi başardı ve liderliği eline geçirmiş oldu.

İlk turun ardından Zhou, Piastri, Dan Ticktum ve Richard Verschoor sıralaması oluştu.

29 turluk yarışta Robert Shwartzman iyi bir start alıp, iki sıra kazanmayı başardı ve ilk turların ardından beşinci sıraya çıktı.

Çinli sürücü Zhou, liderliği aldıktan sonra peş peşe hızlı turlar atarak aradaki farkı 1.5 saniyenin üzerine çıkardı. Piastri ise üçüncü sıradaki Ticktum'un baskısı altına girmeye başladı.

Ön bölümde ilk pit stopları yarışın yedinci turunda Ticktum ve Shwartzman yaptı. Bir tur sonra Prema, Piastri'yi de pite aldı ve pitlerden Ticktum'un önünde döndü.

Ticktum, pit stoptan sonra soğuk lastiklere sahip olan Piastri'yi sıkıştırdı ve rakibini geçerek pist üstü pozisyonunu eline geçirmiş oldu.

Aynı saniyelerde pite giren Christian Lundgaard, bu hafta sonu bir şanssızlık daha yaşadı. Danimarkalı sürücünün tekerleği pit stop esnasında tam olarak yerine oturtulamadı ve tekerlek, pit stopun hemen ardından tehlikeli şekilde araçtan fırladı. Neyse ki kimse bu olayda yaralanmadı. 

UNI-Virtuosi, çok geçmeden yarışın lideri Zhou'yu pite aldı ve Çinli sürücü yarışa ana rakiplerinin önünde döndü. Verschoor ise rakiplerinin aksine daha uzun bir ilk bölüm geçirdi.

Zhou, öndeki isimlerin pit stop yapmasının ardından tekrar liderliğe yükseldi ve yarışın kalan bölümünde hata yapmayarak galibiyete uzandı.

Çinli sürücü böylelikle ana yarışı kazanarak 25 puan kazanmış oldu.

Ticktum, Piastri'yi geçmesinin ardından yerini korumayı başardı ve yarışı Zhou'nun 3.8 saniye ardında ikinci sırada bitirerek arka arkaya ikinci podyumunu almış oldu.

Piastri, son bölümde Verschoor'un baskısı altına girse de, yerini korumayı başardı ve en azından podyuma çıkmış oldu.

Verschoor güçlü göründüğü hafta sonunda, ana yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Shwartzman beşinci ve pitte zaman kaybeden Felipe Drugovich altıncı oldu.

Juri Vips, kendisi adına ortalama geçen hafta sonunun son yarışını yedinci bitirirken, Theo Pourchaire sekizinci ve Lirim Zendeli dokuzuncu oldu.

Yarışın en hızlı turunu atan Jehan Daruvala ise 10. sırada finiş gördü. Bu hafta sonu pek varlık gösteremeyen Liam Lawson ise 11. olarak ana yarıştan puansız ayrıldı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman
1 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi -
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 3.800
3 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 19.300
4 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 20.100
5 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 24.700
6 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 25.400
7 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 25.800
8 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 26.600
9 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 27.400
10 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 27.600
11 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 39.900
12 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 40.500
13 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 44.300
14 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 47.600
15 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 47.800
16 Israel Roy Nissany France DAMS 49.400
17 United Kingdom Jack Aitken HWA Racelab 51.900
18 Italy Matteo Nannini Spain Campos Racing 52.300
19 Japan Marino Sato Italy Trident 53.700
20 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 1'02.600
21 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'30.200
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 1 lap
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