Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor
Formula 2, bugün gerçekleştirilecek sezon içi testiyle kaldığı yerden devam ederken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı tekrar piste çıkacak.
Formula 2'de sezon, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışla başlamış ve ardından Suudi Arabistan GP gerçekleşmişti. Sonrasında seriye ara verildi ve sezon 24 Nisan'da Imola'da yapılacak yarışla devam edecek.
Bunun öncesinde takımlara, Barselona'da üç günlük bir sezon içi testi yapma imkanı verildi. Buna göre tüm takımlar ve pilotlar bugün itibariyle Barselona'da piste çıkacaklar ve test, perşembe akşamına kadar devam edecek.
Testler, her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki tane üçer saatlik bölümden oluşacak.
Sabah seansları üç gün de TSi 10:00'da başlayacak. Öğleden sonra seansları ise değişkenlik gösterecek. Salı ve çarşamba 15:00, perşembe 14:00'te başlayacak.
Pirelli, test için yumuşak ve sert hamurları getirdi. Her sürücüye altı set sert ve iki set yumuşak lastik verilecek
Testte, geçirdiği kaza sonrası Suudi Arabistan GP'ye katılamayan temsilcimiz Cem Bölükbaşı da katılacak.
Testin canlı yayını bulunmuyor.
Katılımcı listesi:
|#
|Sürücü
|Takım
|Lisans
|1
|Dennis Hauger
|PREMA Racing
|NOR
|2
|Jehan Daruvala
|PREMA Racing
|IND
|3
|Jack Doohan
|Virtuosi Racing
|AUS
|4
|Marino Sato
|Virtuosi Racing
|JPN
|5
|Liam Lawson
|Carlin
|NZL
|6
|Logan Sargeant
|Carlin
|USA
|7
|Marcus Armstrong
|Hitech Grand Prix
|NZL
|8
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|EST
|9
|Frederik Vesti
|ART Grand Prix
|DNK
|10
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|FRA
|11
|Felipe Drugovich
|MP Motorsport
|BRA
|12
|Clément Novalak
|MP Motorsport
|FRA
|14
|Olli Caldwell
|Campos Racing
|GBR
|15
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|CHE
|16
|Roy Nissany
|DAMS
|ISR
|17
|Ayumu Iwasa
|DAMS
|JPN
|20
|Richard Verschoor
|Trident
|NLD
|21
|Calan Williams
|Trident
|AUS
|22
|Enzo Fittipaldi
|Charouz Racing System
|BRA
|23
|Cem Bölükbaşı
|Charouz Racing System
|TUR
|24
|Jake Hughes
|Van Amersfoort Racing
|GBR
|25
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|BEL
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