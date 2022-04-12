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FIA F2 / Imola Haberler

Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor

Formula 2, bugün gerçekleştirilecek sezon içi testiyle kaldığı yerden devam ederken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı tekrar piste çıkacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Formula 2 sezon içi testi bugün başlıyor
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Formula 2'de sezon, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışla başlamış ve ardından Suudi Arabistan GP gerçekleşmişti. Sonrasında seriye ara verildi ve sezon 24 Nisan'da Imola'da yapılacak yarışla devam edecek.

Bunun öncesinde takımlara, Barselona'da üç günlük bir sezon içi testi yapma imkanı verildi. Buna göre tüm takımlar ve pilotlar bugün itibariyle Barselona'da piste çıkacaklar ve test, perşembe akşamına kadar devam edecek.

Testler, her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki tane üçer saatlik bölümden oluşacak.

Sabah seansları üç gün de TSi 10:00'da başlayacak. Öğleden sonra seansları ise değişkenlik gösterecek. Salı ve çarşamba 15:00, perşembe 14:00'te başlayacak.

Pirelli, test için yumuşak ve sert hamurları getirdi. Her sürücüye altı set sert ve iki set yumuşak lastik verilecek

Testte, geçirdiği kaza sonrası Suudi Arabistan GP'ye katılamayan temsilcimiz Cem Bölükbaşı da katılacak.

Testin canlı yayını bulunmuyor.

Katılımcı listesi:

# Sürücü Takım Lisans
1 Dennis Hauger PREMA Racing NOR
2 Jehan Daruvala PREMA Racing IND
3 Jack Doohan Virtuosi Racing AUS
4 Marino Sato Virtuosi Racing JPN
5 Liam Lawson Carlin NZL
6 Logan Sargeant Carlin USA
7 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix NZL
8 Jüri Vips Hitech Grand Prix EST
9 Frederik Vesti ART Grand Prix DNK
10 Théo Pourchaire ART Grand Prix FRA
11 Felipe Drugovich MP Motorsport BRA
12 Clément Novalak MP Motorsport FRA
14 Olli Caldwell Campos Racing GBR
15 Ralph Boschung Campos Racing CHE
16 Roy Nissany DAMS ISR
17 Ayumu Iwasa DAMS JPN
20 Richard Verschoor Trident NLD
21 Calan Williams Trident AUS
22 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System BRA
23 Cem Bölükbaşı Charouz Racing System TUR
24 Jake Hughes Van Amersfoort Racing GBR
25 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing BEL
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