F2 Sakhir: Daruvala kazandı, Schumacher şampiyon oldu!

Yarışa pole pozisyonun başlayan Dan Ticktum, startla birlikte yerini korumayı başarırken, Mick Schumacher ikinciliğe çıkmayı başardı. Ancak Alman pilot, frenaj esnasında lastiklerini kilitleyerek pist dışına taştı.

Sonrasında bir süre Jehan Daruvala ile Schumacher ikincilik için savaştılar. Ancak Alman pilot lastiğindeki yanık nedeniyle tempo düşüşü yaşadı.

Callum Ilott, Schumacher'i uzun süre zorladı ve Alman pilot, lastiklerini kilitlemeye devam etti. Bir noktada daha fazla savunma yapamadı ve altıncılığa düştü. Bunun üzerine de Prema, Schumacher'i pite aldı.

Ilott, üçüncülüğe yükseldiğinde Ticktum ile Daruvala farkı 4 saniyenin üzerine çıkarmıştı. İlginç şekilde Ilott, üçüncülüğe çıkmasının ardından arkadakilerin baskısı altına girdi ve önce Yuki Tsunoda'ya, sonra da Guanyu Zhou'ya geçildi.

Marcus Armstrong, ART Grand Prix and Mick Schumacher, Prema Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Callum Ilott, UNI-Virtuosi Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ilott'un şampiyon olabilmesi için ilk ikiye girmesi gerekiyordu ancak giderek pozisyon kaybetmeye başladı. Schumacher de en geriye düşmesinin ardından hızlı turlar atsa da, puan barajına girmesi pek mümkün görünmüyordu.

Artık ön tarafta yer alamayacağını anlayan Ilott, gerilemeye devam ederken, ön tarafta galibiyet savaşı kızıştı.

Daruvala, uzun süre baskı altına aldığı Ticktum'u geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve ilk galibiyetini almayı başardı.

Tsunoda da yine harika bir performans ortaya koydu ve Ticktum'u son virajda geçerek ikinci sırada finiş çizgisine ulaştı.

Podyumu tamamlayan isim DAMS pilotu Ticktum oldu.

Zhou'nun dördüncü olduğu yarışta Robert Shwartzman beşinci, Guliano Alesi altıncı Luca Ghiotto yedinci oldu.

İlk onu Felipe Drugovich, Nikita Mazepin ve Ilott tamamladı. Schumacher ise damalı bayrağı 18. sırada gördü.

Yarış sonucu: