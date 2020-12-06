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FIA F2 / Yarış raporu

F2 Sakhir: Daruvala kazandı, Schumacher şampiyon oldu!

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F2 Sakhir: Daruvala kazandı, Schumacher şampiyon oldu!
Ekleyen:
, Editör

Sakhir'de gerçekleştirilen Formula 2 yarışını Jehan Daruvala kazanırken Mick Schumacher, 2020 Formula 2 şampiyonu oldu.

Yarışa pole pozisyonun başlayan Dan Ticktum, startla birlikte yerini korumayı başarırken, Mick Schumacher ikinciliğe çıkmayı başardı. Ancak Alman pilot, frenaj esnasında lastiklerini kilitleyerek pist dışına taştı.

Sonrasında bir süre Jehan Daruvala ile Schumacher ikincilik için savaştılar. Ancak Alman pilot lastiğindeki yanık nedeniyle tempo düşüşü yaşadı.

Callum Ilott, Schumacher'i uzun süre zorladı ve Alman pilot, lastiklerini kilitlemeye devam etti. Bir noktada daha fazla savunma yapamadı ve altıncılığa düştü. Bunun üzerine de Prema, Schumacher'i pite aldı.

Ilott, üçüncülüğe yükseldiğinde Ticktum ile Daruvala farkı 4 saniyenin üzerine çıkarmıştı. İlginç şekilde Ilott, üçüncülüğe çıkmasının ardından arkadakilerin baskısı altına girdi ve önce Yuki Tsunoda'ya, sonra da Guanyu Zhou'ya geçildi.

Marcus Armstrong, ART Grand Prix and Mick Schumacher, Prema Racing

Marcus Armstrong, ART Grand Prix and Mick Schumacher, Prema Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Callum Ilott, UNI-Virtuosi

Callum Ilott, UNI-Virtuosi

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ilott'un şampiyon olabilmesi için ilk ikiye girmesi gerekiyordu ancak giderek pozisyon kaybetmeye başladı. Schumacher de en geriye düşmesinin ardından hızlı turlar atsa da, puan barajına girmesi pek mümkün görünmüyordu.

Artık ön tarafta yer alamayacağını anlayan Ilott, gerilemeye devam ederken, ön tarafta galibiyet savaşı kızıştı.

Daruvala, uzun süre baskı altına aldığı Ticktum'u geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü ve ilk galibiyetini almayı başardı.

Tsunoda da yine harika bir performans ortaya koydu ve Ticktum'u son virajda geçerek ikinci sırada finiş çizgisine ulaştı.

Podyumu tamamlayan isim DAMS pilotu Ticktum oldu.

Zhou'nun dördüncü olduğu yarışta Robert Shwartzman beşinci, Guliano Alesi altıncı Luca Ghiotto yedinci oldu.

İlk onu Felipe Drugovich, Nikita Mazepin ve Ilott tamamladı. Schumacher ise damalı bayrağı 18. sırada gördü.

F2 puan durumu

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 34      
2 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 34 3.500    
3 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 34 3.900    
4 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 34 5.600    
5 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 34 7.500    
6 France Giuliano Alesi Netherlands MP Motorsport 34 9.000    
7 Italy Luca Ghiotto United Kingdom Hitech Racing 34 11.000    
8 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 34 13.800    
9 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom Hitech Racing 34 14.500    
10 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom RUSSIAN TIME 34 16.000    
11 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 34 16.100    
12 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 34 17.000    
13 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 34 20.100    
14 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 34 21.800    
15 Israel Roy Nissany Italy Trident 34 23.600    
16 Japan Marino Sato Italy Trident 34 26.000    
17 Indonesia Sean Gelael France DAMS 34 26.700    
18 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 34 28.500    
19 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 34 35.900    
20 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 34 59.700    
21 France Théo Pourchaire Germany HWA AG 33 1 lap    
  Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 9 25 laps    
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Editör Kemal Şengül

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