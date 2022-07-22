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FIA F2 / Paul Ricard Sıralama turları raporu

F2 Paul Ricard: Sargeant 0.006 sn farkla pole pozisyonunda

Logan Sargeant, Fransa'da Formula 2'deki ikinci pole pozisyonuna uzandı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
F2 Paul Ricard: Sargeant 0.006 sn farkla pole pozisyonunda
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DAMS pilotu Ayumu Iwasa, son zaman turu için çizgiye yetişemedi ve Sargeant, Iwasa'nın son turunu 0.006 sn ile geçerek pole pozisyonunun sahibi oldu. 

Bu, Sargeant'ın son 3 yarıştaki 2. pole pozisyonu oldu. Amerikalı pilot, Silverstone'da pole almasının ve üst üste 2 kez ana yarışı kazanmasının ardından şampiyonada ikinci sıraya yükselmişti. 

Seansın bitmesine 7 dakika kala Dennis Hauger'in pistte durmasından dolayı çıkan kırmızı bayraklardan ötürü trafik vardı ve Red Bull akademi pilotu Iwasa, son turu için çizgiyi zamanında geçemeyerek ikinci sırayı aldı. 

Kırmızı bayrakların ardından ilk olarak Felipe Drugovich ilk sıraya yükseldi, sonrasında Frederik Vesti 11. sıradan ilk sıraya çıktı. 

Sonrasında da Iwasa zirvedeydi ve son olarak Sargeant, son turuna başlamayan Iwasa'yı geçerek pole'ü aldı. 

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30 dakikalık seansta piste ilk olarak Clement Novalak çıktı, MP Motorsport takım arkadaşı Drugovich de onu takip etti. 

Kendi evinde yarışan Novalak, 1:46.744 ile ilk zaman turunu kaydetti. Drugovich, bu tur zamanını 1 saniye ile geçti. 

Ardından diğer pilotlar geldiler ve Juri Vips ile Jack Doohan sırayla ilk sıraya çıktılar. Sonrasında Theo Pourchaire ilk sırayı aldı. 

Pourchaire, zirvede pek kalamadı çünkü Sargeant, 1:44.599 ile onu geçti. Bu noktada seansı yarılamıştık ve pilotlar pite geldiler. 

Teknik bir sorun yaşayan Enzo Fittipaldi, garaja gelmesinin ardından araçtan çıktı ve seansı erken noktaladı. Cem'in takım arkadaşı Enzo, o noktada seansı 7. sırada götürüyordu. Ardından Hauger teknik bir arıza nedeniyle yolda kaldı ve kırmızı bayraklar çıktı. 

Kırmızı bayrakların ardından Drugovich 1:44.241 ile ilk sıraya yükseldi ancak sonrasında Vesti 0.2 sn farkla en hızlı zamanı kaydetti. 

Pole Sargeant'ın oldu. Iwasa ise ikinci sırada yer aldı. 

Pourchaire bir noktada ikinci sıraya yükselse de turlar geldikçe altıncı sıraya geriledi, Vesti ise Drugovich'in önünde 3. sırayı aldı. 

Doohan 5. olurken, onu Pourchaire ile Vips takip etti. 10. sırayı alan Jehan Daruvala, yarınki sprint yarışa pole pozisyonundan başlayacak. 

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise liderin 1.9 sn arkasında son sırada yer aldı. 

F2 Sprint yarışı, yarın TSİ 18.55'te başlayacak ve SSport2'den naklen yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 1'43.871  
2 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 1'43.877 0.006
3 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 1'43.900 0.029
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'44.031 0.160
5 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 1'44.034 0.163
6 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 1'44.161 0.290
7 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 1'44.308 0.437
8 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 1'44.377 0.506
9 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 1'44.483 0.612
10 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 1'44.626 0.755
11 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 1'44.758 0.887
12 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 1'44.839 0.968
13 Australia Calan Williams Italy Trident 1'44.918 1.047
14 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 1'45.035 1.164
15 Spain Roberto Merhi Spain Campos Racing 1'45.101 1.230
16 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 1'45.117 1.246
17 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 1'45.303 1.432
18 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 1'45.397 1.526
19 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 1'45.505 1.634
20 Israel Roy Nissany France DAMS 1'45.742 1.871
21 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 1'45.743 1.872
22 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 1'45.773 1.902
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