F2 Paul Ricard: Sargeant 0.006 sn farkla pole pozisyonunda

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DAMS pilotu Ayumu Iwasa, son zaman turu için çizgiye yetişemedi ve Sargeant, Iwasa'nın son turunu 0.006 sn ile geçerek pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu, Sargeant'ın son 3 yarıştaki 2. pole pozisyonu oldu. Amerikalı pilot, Silverstone'da pole almasının ve üst üste 2 kez ana yarışı kazanmasının ardından şampiyonada ikinci sıraya yükselmişti.

Seansın bitmesine 7 dakika kala Dennis Hauger'in pistte durmasından dolayı çıkan kırmızı bayraklardan ötürü trafik vardı ve Red Bull akademi pilotu Iwasa, son turu için çizgiyi zamanında geçemeyerek ikinci sırayı aldı.

Kırmızı bayrakların ardından ilk olarak Felipe Drugovich ilk sıraya yükseldi, sonrasında Frederik Vesti 11. sıradan ilk sıraya çıktı.

Sonrasında da Iwasa zirvedeydi ve son olarak Sargeant, son turuna başlamayan Iwasa'yı geçerek pole'ü aldı.

30 dakikalık seansta piste ilk olarak Clement Novalak çıktı, MP Motorsport takım arkadaşı Drugovich de onu takip etti.

Kendi evinde yarışan Novalak, 1:46.744 ile ilk zaman turunu kaydetti. Drugovich, bu tur zamanını 1 saniye ile geçti.

Ardından diğer pilotlar geldiler ve Juri Vips ile Jack Doohan sırayla ilk sıraya çıktılar. Sonrasında Theo Pourchaire ilk sırayı aldı.

Pourchaire, zirvede pek kalamadı çünkü Sargeant, 1:44.599 ile onu geçti. Bu noktada seansı yarılamıştık ve pilotlar pite geldiler.

Teknik bir sorun yaşayan Enzo Fittipaldi, garaja gelmesinin ardından araçtan çıktı ve seansı erken noktaladı. Cem'in takım arkadaşı Enzo, o noktada seansı 7. sırada götürüyordu. Ardından Hauger teknik bir arıza nedeniyle yolda kaldı ve kırmızı bayraklar çıktı.

Kırmızı bayrakların ardından Drugovich 1:44.241 ile ilk sıraya yükseldi ancak sonrasında Vesti 0.2 sn farkla en hızlı zamanı kaydetti.

Pole Sargeant'ın oldu. Iwasa ise ikinci sırada yer aldı.

Pourchaire bir noktada ikinci sıraya yükselse de turlar geldikçe altıncı sıraya geriledi, Vesti ise Drugovich'in önünde 3. sırayı aldı.

Doohan 5. olurken, onu Pourchaire ile Vips takip etti. 10. sırayı alan Jehan Daruvala, yarınki sprint yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise liderin 1.9 sn arkasında son sırada yer aldı.

F2 Sprint yarışı, yarın TSİ 18.55'te başlayacak ve SSport2'den naklen yayınlanacak.

Seans sonucu: